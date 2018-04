Kdy skončí investorům dovolená?

Podle týdenních statistik UNISu se za minulý týden z domácích podílových fondů ztratilo 272,93 mil. Kč. Pokračuje tak období odlivu prostředků z domácích fondů, čemuž nepomohlo ani zlepšení jejich výkonnosti, když jenom čtyři fondy zaznamenaly záporný čísla.

Pokles objemů obchodů zveřejnila i Asociace pro kapitálový trh (AKAT), což ale podle jejího šéfa J. Troníčka není nic neobvyklého a potýká se s tím i většina vyspělých trhů. Za červen dosáhl objem obchodů s cennými papíry členů AKAT úrovně 185,63 mld. Kč, což je nejnižší hodnota za rok 2004.

Nejhorší čisté prodeje zaznamenaly v minulém týdnu fondy dluhopisové, když z nich investoři vybrali více než 140 mil. Kč. Největší podíl na tom měly ISČS SPOROBOND (-56,78 mil Kč) a IKS Dluhopisový (-49,38 mil. Kč). Velikou ztrátu peněz si připsaly také fondy peněžního trhu, když z nich ubylo 122,35 mil. Kč. Více než polovinou se na této ztrátě podílel fond IKS Peněžní trh (-67,98 mil. Kč) což znamenalo největší pokles ze všech fondů za minulý týden. Záporné čisté prodeje zaznamenal po dlouhé době také ISČS Sporoinvest, u kterého týdenní odkupy převýšily prodeje o 39,83 mil. Kč. Mírný nárůst peněžních prostředků pak zaznamenaly fondy fondů (+0,98 mil Kč) a trochu lepší to bylo u fondů akciových (+9,01 mil Kč).

Podstatně lépe na tom byly fondy ze skupiny KBC, které zaznamenaly kladné čisté prodeje ve výši 126,68 mil. Kč, do fondů ING investoři vložili 109,40 mil. Kč, z nich se nejvíce dařilo Slovenskému dluhopisovému fondu (12,94 mil. Kč).

Dobrá nálada zavládla koncem týdne na domácích i zahraničních akciových trzích. Posílení pražské burzy bylo spojeno s vyhlášením pololetních výsledků všech hlavních titulů, když až na výjimku Philip Morris byly všechny lepší než očekávané. Americké trhy rostly zejména po úterním zveřejnění rekordní hodnoty Indexu spotřebitelské důvěry (106,1 bodů) a příznivý dopad to pak mělo také na evropské trhy. Všechny tyto události se podepsaly na zlepšující se výkonnosti akciových fondů a většina z nich tak skončila s kladnou výkonností. Nejlépe na tom byl ISČS Eurotrend (+3,59 %), pozadu nezaostaly ani ISČS Sporotrend, (+2,76 %), nebo IKS Světových indexů (+2,62 %).

V dobré výkonnosti pokračují také fondy dluhopisové. Dobře si vedly(+1,77 %) a(+1,69 %), v mínusu skončil pouze ISČS-ČS korporátní dluhopisový (-0,02 %). Kladnou výkonnost si celkově udržují fondy peněžního trhu, výrazné zlepšení si uplynulý týden připsaly i fondy smíšené, zejména pak ISČS Výnosový (+2,13 %) a ISČS Sporomix 5 (+2,12 %).

N abídka zajištěných investic roste

To, že zajištěné investice jsou v dnešní době velmi populární a získávají si stále větší přízeň u investorů, dokazuje i Komerční banka (KB), která 26. července uvedla na trh zajištěných podílových fondů svůj nový produkt Max - světový garantovaný fond. Fond obhospodařuje Investiční kapitálová společnost KB, investičním manažerem, který spravuje tento fond je banka Société Génerale, Minimální investice do fondu je 10 000 Kč a upisovací období bude trvat do 26.10.2004. Doba trvání fondu je 4 roky od ukončení upisovacího období a výnosy fondu se odvíjí od indexů S&P 500, Nikkei 225 a DJ Eurostoxx 50. Výše výnosů není omezena, a je určena aktuální tržní hodnotou investice, minimálně je to však nejvyšší zafixovaná garantovaná hodnota. Při každém zvýšení hodnoty podílového listu o 15 % se zvyšuje garantovaná hodnota podílového listu o 50 % tohoto růstu. Pokud pak dojde k poklesu hodnoty podílového listu, garantovaná hodnota podílového listu se nesníží a zůstává na stejné úrovni.

Na českém trhu podílových fondů už delší dobu nabízejí své zajištěné produkty také banky HSBC, ČSOB, nebo Česká Spořitelna. Nabídku doplňuje HVB se svými strukturovanými dluhopisy, což je také forma zajištěné investice.

P řehled obchodování podle UNISu