Kdy ukládat peníze na termínované vklady?

Zeptali jsme se Vladimíra Tomšíka, hlavního ekonoma NEWTON Holding a.s.

Kdybych si měl vybírat kam s úsporami, tak termínované vklady sice představují nízkou míru rizika, ale v současné době se vyznačují i malým reálným zhodnocením. Výhodné a málo rizikové jsou spíše spořící produkty se státní podporou nebo nákup nemovitostí. Nebál bych se ani investovat do lidského kapitálu, to je do vzdělání či kvalitní praxe, což může v budoucnosti zvýšit příjmy až několikanásobně.