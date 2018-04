Kdy ukládat peníze na účet - případ bez čerpání úvěru

Případ, kdy chcete stavebního spoření použít pouze pro zhodnocení úspor (neuvažujete o úvěru)

Spořit je možné pravidelně, např. měsíčně, kdy je vhodné zřídit si pro tento účel trvalý příkaz na svém běžném účtu. Pokud to stavební spořitelna povoluje, je možné uložit peníze i jednou za rok. Je možný i případ, kdy spořitelně vůbec nezáleží na tom, jestli účastník vůbec spoří nebo ne, pak je možnost vložit první vklady i po pěti letech spoření. Všechny spořitelny však vyžadují, aby byla brzy po uzavření smlouvy zaplacena alespoň úhrada za uzavření smlouvy. V opačném případě má spořitelna právo smlouvu vypovědět.

Pokud existuje možnost lepšího zhodnocení peněz, než nabízí stavební spořitelna („lednový efekt stavebního spoření“):

Pak je nejvhodnější případ, kdy smlouva je uzavřena na začátku roku, peníze jsou během tohoto roku vhodně investovány do nějakého finančního instrumentu s vyšším výnosem než je úroková míra stavebního spoření (např. do otevřeného podílového fondu peněžního trhu) a na konci roku se již jednou zhodnocené peníze teprve uloží na účet stavebního spoření.



Předpokladem realizace tohoto postupu ale je, že stavební spořitelna nevyžaduje ukládat pravidelně minimální úložky stanovené v procentech z cílové částky („minimální měsíční vklad“)a dovolí nám uložit první vklad až téměř za rok po podpisu smlouvy.

Nejdůležitějším předpokladem smysluplnosti tohoto postupu však je, že peníze během roku dokážeme investovat tak, aby výnos z nich byl vyšší, než kdyby ležely na účtu stavebního spoření.

Když smlouvu totiž uzavřete na konci roku, musíte hned brzy po uzavření smlouvy také vložit na svůj účet první vklad (např. 20 000 Kč), tak abyste ještě za tento rok obdrželi státní podporu. Těchto prvních 20 000 Kč Vám bude ležet na účtu celých 6 let spoření, a to „pouze“ např. za 2%. (6 let je minimálně nutná doba spoření pro získání nároku na vyplacení státní podpory).



Pokud však smlouvu uzavřete již „s předstihem“ – nejlépe v lednu a první vklad ale uložíte až na konci roku, dostanete státní podporu také již za tento první rok, ale ve srovnání s prvním případem budete moci se svým celkově uspořeným obnosem včetně státní podpory disponovat již o rok dříve. Toto lze realizovat jen za předpokladu, že stavební spořitelna tento způsob ročního ukládání peněz povoluje.

Srovnání obou výše zmíněných postupů uvádíme v tabulce:

Smlouvu uzavřu 1. vklad vložím Kdy mám splněno 6 let spoření a mohu disponovat celým vkladem Kolik let mám vázán 1. vklad ve stavebním spoření Počet obdržených státních podpor 1.1.2004 31.12.2004 1.1.2010 5 let 6 (7. podporu mohu získat již z nové smlouvy) 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2010 6 let 7

Prakticky však platí, že pokud vážně uvažujete o stavebním spoření, začněte co nejdříve. Uzavřete smlouvu co nejdříve, první vklad uložte pokud to stavební spořitelna povoluje pokud možno až koncem roku (pokud do té doby máte pro své peníze lepší možnost jejich zhodnocení). Čas v tomto případě skutečně pracuje pro Vás! Nečekejte tedy až do ledna příštího roku, získáte státní podporu i za letošní rok. Po skončení šestileté minimální doby spoření si peníze vyzvedněte a budete-li chtít spořit dále, uzavřete si novou smlouvu, ze které budete dále čerpat každý rok státní podporu.