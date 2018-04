Kdy v práci lhát a kdy říkat pravdu?

Třeba v USA se na pravdomluvnost klade veliký důraz, i kdyby pravda měla být nepříjemná. Před časem promluvily pravdu čtyři zaměstnankyně velkého koncernu o nezákonných účetních čachrech vedení. Firma zkrachovala - a zaměstnankyně se staly národními hrdinkami. V časopisech vycházely jejich fotografie, interview, gratulace ze všech stran k tomu statečnému udavačství...

Dovedete si představit české bulvární noviny, které by takové udavačky oslavovaly více než třeba vrcholového sportovce? Mezi čistým lhaním a čistou pravdou je mnoho odstínů. Pokud se trochu odchýlíte od pravdy v ušlechtilém úmyslu, říká se tomu takt. Každý rozumný vedoucí například ví, že se mu často vyplatí takzvaná taktní kritika.

Místo přímého a stoprocentně pravdivého "Tys to udělal špatně!" nasadí poněkud jemnější tón a podřízeného se spíše zeptá: "Nezdá se ti, že se nám to poněkud nepovedlo?" Známý je pozitivní účinek takzvaného "placeba lži". Při podání neškodného vitaminu lékař přesvědčivě argumentuje pacientovi, že "toto je ten supernový švýcarský lék, zaručeně účinnější než všechno, co jste bral dříve".

Podobná komunikace zpravidla pomůže i při jakémkoliv pracovním výkonu. Povzbudivá věta "ty to dokážeš" je také citelnou nepravdou, protože ji říkáme kolegům nejčastěji právě při své značné nejistotě, že to asi nezvládnou. Zvláštním případem nepravdy je mlčení. Tam, kde by aktivní pravda mohla mít nežádoucí důsledky, sice nevyslovujeme aktivní lež, ale nevypustíme z úst ani tu pravdu. Zastírací mlčení je v sebeobraně nutné tím častěji, čím se v dané firmě či instituci více liší formální vztahy (oficiální předpisy) a neformální struktury (kamarádíčkování, zájmové skupiny).

Komu instituce s velkou odlišností - plné kalných vod - vyhovují, ten nechť tam zůstane a nechť často taktizuje volným zacházením s pravdou. Komu ne, nechť odejde jinam; anebo - při větší odvaze - nechť získává spojence a bojuje.