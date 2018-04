Kdy vám banka poplatek sama odpustí nebo vrátí

Sazebníky bank jsou obvykle přehledné, strukturované podle jednotlivých služeb v nabídce a především pevně dané. Přesto za určitých okolností můžete platit poplatky nižší nebo dokonce žádné. Oslovili jsme proto banky s dotazem, za jakých okolností se tak stane třeba vám. Všechny možnosti se v zásadě dají shrnout do pěti základních okruhů:

1. Individuální přístup

Jednou z možností, jak získat slevy na poplatcích je, že splníte konkrétní bankou stanovená interní kritéria, jako např. dostatečnou výši aktiv spravovaných bankou či vysoký měsíční příjem. Případně jste klientem potenciálně perspektivním (studenti), vykonáváte významnou funkci nebo jen intenzivně a dlouhodobě využíváte vybrané služby.

2. Marketingová akce banky

Vcelku běžné jsou rozličné a napříč bankami realizované slevové akce (poplatkové prázdniny apod.) na podporu prodeje vybraných finančních služeb, případně na přilákání žádané cílové klientské skupiny. V poslední době se nejčastěji týkají úvěrových produktů (např. hypotečních úvěrů, kreditních karet apod.), v sazebnících bank však naleznete i běžné účty bez paušálu nad stanovený objem aktiv klienta spravovaných příslušnou bankou.

3. Výpadek funkčnosti poskytovaných služeb

Dojde-li například k výpadku bankomatové sítě banky nebo třeba některého z jejích kanálů tzv. přímého bankovnictví, obvykle se snaží nějakým způsobem své chyby odčinit. Jedná se nejčastěji o účtování nižší ceny za transakci, kterou byl klient kvůli výpadku nucen realizovat jinou formou, například oproti svým zvyklostem na přepážce.

4. Testování nových služeb

Banky před tím, než svým klientům nabídnou novou službu, zpravidla realizují tzv. pilotní (chcete-li ověřovací) provoz. Což znamená, že službu po určitou dobu využívá pouze vybraná skupina klientů. Ti ověřují funkčnost novinky, a to zpravidla zcela zdarma.

5. Chyba na straně banky

Banka klientovi poplatek odpustí nebo již zaúčtovaný vrátí v případě, že byl účtován chybně, případně došlo-li ke zpoždění, které zavinil pracovník banky. Pokud však chybu neodhalí banka sama, slevy či odpuštění poplatku se klient dočká až po té, co bude vyřešena jím podaná reklamace.

Nesouhlasíte s poplatkem? Podejte reklamaci

Jestliže nejste spokojeni s bankou účtovanými poplatky nebo jen máte pochybnosti o správnosti jejich výše, braňte se a podejte reklamaci. Nejlépe písemnou formou na pobočce. Tato služba zpoplatňována nebývá, a to ani v případě, že banka neuzná její oprávněnost. Mezi největšími bankami, které jsme oslovili, poplatek za neoprávněnu reklamaci však naopak účtuje například PS, a to ve výši 200 korun. Za opakované přezkoumání neoprávněné reklamace pak dokonce 500 korun.

Co z uvedeného vyplývá? V čem oslovené banky spatřují slevy a výhody pro klienta, nacházíme pouze základní pravidla jakéhosi slušného chování bank. Pokud vinou banky totiž dojde např. k výpadku bankomatové sítě, čímž způsobí řadě klientů (nejen svých) nepříjemnosti, vyjádří svou omluvu odpuštěním poplatků za využití jiného způsobu výběru hotovosti. Udělá-li pracovník banky chybu a naúčtuje klientovi neoprávněně poplatky, banka je klientovi nahradí. To by mělo být samo o sobě samozřejmostí. A slevy v rámci marketingových akcí? Ty přece slouží opět a především bankám, které chtějí své produkty prodat.

Skutečné slevy na poplatcích pochopitelně i tuzemské banky poskytují, nicméně se řeší s klienty individuálně a banky se k možným variantám blíže vyjadřovat nechtějí.