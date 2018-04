Rady: Kdy povinné ručení plně neochrání a škodu doplatíte ze svého

1. případ Nezaplacené povinné ručení

Třicátník Jan jel centrem města a u přechodu přehlédl mladého muže a porazil ho. Po nehodě se Jan zachoval tak, jak měl - zavolal záchrannou službu a policii. Mladý muž utrpěl středně těžká zranění, byl několik týdnů v nemocnici a po rehabilitaci se mohl teprve za šest měsíců vrátit do normálního života.

Komentář:

Co by se stalo, kdyby Jan neměl platné povinné ručení? Musel by zaplatit nejen odškodnění za bolest, ale kdyby zdravotní následky nepříznivě ovlivnily další život mladého muže (jde o tzv. ztížení společenského uplatnění), musel by Jan zaplatit i tuto škodu. A nejen to. Zraněný muž nemohl půl roku chodit do zaměstnání, měl by proto nárok na dorovnání rozdílu mezi svou obvyklou mzdou a dávkami, které mu byly vypláceny v průběhu léčby. Další peníze by Jana stály tzv. náklady na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením. Patří sem například pomoc s nákupy, dovoz do nemocnice či na rehabilitaci, náklady na léky, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Kdyby se mladík nemohl kvůli zdravotním následkům vrátit do původního zaměstnání, musel by mu Jan zaplatit rozdíl mzdy, kterou by dostával v jiném zaměstnání, jež by zvládl. Celkový účet by se tak vyšplhal na statisíce. Škoda by byla mladíkovi vyplacena z tzv. garančního fondu, který je tvořen z příspěvků jednotlivých pojišťoven, následně by ji musel uhradit Jan.

2. případ Minimální limity povinného ručení. Budou stačit?

Minimální limity povinného ručení stanovuje zákon na 35 milionů korun za škody na zdraví pro každého zraněného nebo usmrceného a na 35 milionů korun pro všechny škody na majetku. Zdají se vám tyto limity dostatečné? Možná ano.

Komentář:

Ve chvíli, kdy je při nehodě zraněno například dítě a zůstanou mu trvalé následky, které ovlivní celý jeho život, mohou celkové náklady hravě přesáhnout 50 milionů korun. Na celých 40 milionů korun se z této částky mohou vyšplhat výlohy za léčbu spojené se ztrátou výdělku – situace by nastala, kdyby dítě nemohlo v dospělosti kvůli svému zdraví pracovat. Sjednaný minimální limit pak nestačí a rozdíl musí viník hradit ze svého.

Tato přísná pravidla neplatí jen pro škody, které se týkají neznámých lidí. Úplně stejná práva mají také vaši rodinní příslušníci, které třeba povezete jen na návštěvu k babičce. Co to znamená? Nezáleží na tom, zda se pouštíte do dalekých cest, nebo jezdíte jen v blízkosti svého domova. K neštěstí může dojít kdekoli a vyplatí se zvážit, zda není lepší připlatit si za limit 50 nebo rovnou 100 milionů korun.

3. případ Kdy pojišťovna nezaplatí nic

Čtyřicátník Petr zavinil autonehodu při ranním návratu z rodinné oslavy, která se protáhla do noci. Poškozený přivolal policii, která u Petra zjistila přítomnost alkoholu. Petr následně nahlásil celý případ své pojišťovně, aby škodu zaplatila z povinného ručení. Pojišťovna to bez problémů udělala. Po nějaké době byl ale Petr nemile překvapen, protože ho vyzvala k úhradě celé škody. Důvodem byla zjištěná přítomnost alkoholu.

Komentář:

Mít zaplacené povinné ručení a spoléhat na to, že pojišťovna uhradí vše, se nemusí vyplatit. Důležité je vyhnout se situacím, kdy pojišťovna může požadovat výplatu celého pojistného plnění po vás. Petr by dopadl stejně i v případě, kdyby zkoušku na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky, odmítl. Všechny tyto situace specifikuje zákon a není se jim proto možné vyhnout výběrem jiné pojišťovny.

4. případ Asistenční služba pro průšvihy na cestách

Padesátiletá Martina si vyrazila s kamarádkami na dámskou jízdu do termálních lázní. Jela autem svého muže a při odjezdu z restaurace, kde byly všechny na obědě, zjistila, že jí praskla pneumatika na pravém kole. Na výměnu si ale sama netroufla. Zavolala tedy manžela, který ji poradil, aby se obrátila na číslo 1224, oficiální linku zřízenou Českou kanceláří pojistitelů (náklady na volání jsou standardní). Ta ji měla přepojit na pojišťovnu, kde měl manžel uzavřeno povinné ručení. Asistenční služba měla zajistit příjezd technika, který kolo vymění nebo na místě opraví. Martina si ale nebyla jistá, zda bude muset za pomoc zaplatit, nebo zda jde o službu zahrnutou v povinném ručení. Pokud by musela opravu platit, výlet by se jí dost prodražil.

Komentář:

Sjednáváte si povinné ručení? Nehledejte jen nejnižší cenu, ale ptejte se také na to, co je součástí asistenčních služeb. Vyplatí se nejen při defektu kola, ale také při záměně paliva, nebo pokud vám na cestě palivo úplně dojde. Znamená, že v případě poruchy či nehody přijede technik na místo, kde se nacházíte, a vůz opraví, nebo zajistí odtah do servisu. Nemůžete-li pokračovat v cestě, asistenční služba může zajistit ubytování celé posádky a podle rozsahu asistence může vše i uhradit.

Tipy Jak vybrat vhodné povinné ručení

Nejlevnější neznamená nejlepší

Kromě ceny je důležité přemýšlet i nad výší limitu na majetkové škody a zejména na zdraví. Limit by neměl být nižší než 50 miliónů korun na škody na majetku a 50 miliónů korun na škody na zdraví. Před uzavřením si porovnejte rozsah asistenčních služeb, zejména těch, které jsou hrazeny pojišťovnou. Nebourali jste? Využijte bonusy

O výši pojistného rozhoduje také úroveň bonusu, tedy bezeškodných měsíců. Mohou znamenat nemalou slevu z ročního pojistného. Pojišťovny umožňují bonus převádět i mezi manžely a také mezi rodným číslem a IČ fyzické podnikající osoby. Zda takové nastavení bonusu můžete využít, vám sdělí konkrétní pojišťovna. Vyřizujte snadno a přes internet

Okamžitý a rychlý přehled o cenách můžete využít přes internetové srovnávače, nabídku dostanete během několika minut. Vše vyřídíte z domova, navíc jste časově nezávislí a nikdo vás nebude k ničemu přemlouvat. Výpověď doručte včas

Pokud se rozhodnete změnit povinné ručení, myslete také na to, že výpověď původní pojistné smlouvy je třeba doručit minimálně šest týdnů před výročím pojistné smlouvy.