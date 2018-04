Kdy vás v práci musí omluvit

Letošní rok má 251 pracovních dní, při běžné pracovní době to je 2008 hodin. Po odečtení čtyřtýdenní dovolené zbývá 1848 hodin. Nepočítáme-li nemoc či mateřskou a rodičovskou dovolenou, neukrojíte si už ani hodinu?

Zákon zná samozřejmě výjimky, a to hlavně v případech, kdy máte na starosti něco důležitějšího než práci. Spolu s vládní vyhláškou obsahuje přesný výčet důvodů, kdy bude vaše absence v práci omluvená. „Pokud chcete volno z jiných důvodů, musíte se dohodnout se zaměstnavatelem. Jestliže nesouhlasí, nezbývá vám než přijít do práce nebo požádat o dovolenou,“ říká právník Václav Felgr z orlickoústecké poradenské společnosti Vafel.

Přečtěte si, kdy můžete dostat v zaměstnání volno a kdy vám je zaměstnavatel dokonce proplatí.

Volno za přesčas

Na volno máte nárok, když si ho předem „napracujete“ při přesčasech. Dostanete ho během tří měsíců, ale jen v případě, že se na něm se zaměstnavatelem dohodnete. Jinak vám musí přesčasovou práci proplatit s 25procentním příplatkem. Pak už na volno právo nemáte.

Cesta k lékaři

Firma vás musí pustit na vyšetření; volno je placené. Podmínkou je, že půjdete k lékaři, který má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou a který sídlí nejblíže vašemu domovu či pracovišti. Cestujete-li jinam, o volno nepřijdete, ale mzdu dostanete jen za čas, který by vám zabralo vyšetření u nejbližšího lékaře.

Pokud vedete k lékaři svoje dítě, rodiče, prarodiče, manžela nebo druha a nedostáváte ošetřovné z nemocenského pojištění, dostanete na nutnou dobu placené volno. Neplacené bude v případě, že do ordinace budete doprovázet někoho jiného z rodiny, například sourozence.

Rodič postiženého dítěte, které je na internátu, může dostat volno na jeho dopravu až na šest dní v roce, a to placené. Naopak neplacené volno dostane rodič, který jde s dítětem do pedagogicko-psychologické poradny.

Mezi zdravotní důvody k volnu patří i ošetřování nemocného dítěte. To se však podobá spíše nemocenské. Na volno máte nárok, dokud se dítě neuzdraví, dávky se vyplácejí z nemocenského pojištění. „Platí to jen pro děti do deseti let. Dávky můžete dostávat maximálně deset dnů na jednu diagnózu,“ říká právnička Markéta Tillerová.

„Pokud by přibyla další diagnóza, tedy dítěti by se třeba k zápalu plic přidala jiná nemoc, vznikl by opět nárok na dávky po dobu dalších deseti dní.“

Studium a školení

Chodí-li zaměstnanec při práci do školy nebo se účastní školení, záleží na tom, nakolik jeho vzdělávání prospěje firmě.

Jsou tři případy: studium je nutné pro pozici, ve které už zaměstnanec působí; studium nutné není, ale pro firmu je přínosem; studium je soukromou věcí zaměstnance a nesouvisí s jeho prací.

V prvním případě dostanete volno i s náhradou mzdy. Jde třeba o situaci, kdy se na pracovišti změní výrobní technologie a k obsluze strojů je nutné absolvovat kurz.

V dalších dvou případech záleží na vzájemné dohodě. Pokud se shodnete, že vaše studium je v zájmu firmy, dostanete volno na dobu nezbytně nutnou k výuce, dva dny na každou zkoušku, 10 dnů na diplomovou práci a 40 dnů na závěrečnou státnici.

Zaměstnavatel však může sledovat vaše studijní výsledky a v odůvodněném případě úlevy zastavit. Ve smlouvě po vás zřejmě bude chtít, abyste se mu zavázali, že po určitou dobu (nejvýše do pěti let) neodejdete do jiné firmy, která by vaše vzdělání využila namísto něho. Není-li studium v zájmu firmy, můžete se dohodnout na volnu, ale neplaceném.

Dopravní zácpa

Zaměstnavatel vás musí omluvit, když uvíznete v dopravní zácpě nebo se zpozdí autobus, kterým prarok videlně jezdíte do práce, a vy nemáte možnost dorazit jinak. Volno je neplacené a platí opět jen na dobu „nezbytně nutnou“. Co to znamená? „Když autobus přijede do místa práce v 9.30 místo v 6.30 a vy přijdete v 11.30, poslední dvě hodiny vám zaměstnavatel neomluví, pokud to nezdůvodníte,“ vysvětluje právník Václav Felgr. „V každém autobuse a na vlakovém nádraží by vám měli vystavit potvrzení o zpoždění, kde je vyznačen i čas příjezdu.“

Na placené volno má nárok postižený zaměstnanec, který jezdí do práce autem a kvůli počasí nemůže v ten den vyjet. Volno může dostat na celý den.

Rodinné události

Na vlastní svatbu můžete mít až dva dny volna. Ale pokud je obřad o víkendu či ve svátek, dostanete jen jeden den. Zaměstnavatel vám však proplatí vždy jen jeden den. Úsměvně působí další pravidlo: Jde-li rodič na svatbu dítěte, má nárok jeden den volna placeného. Jde-li však dítě na svatbu rodiče, dostane volno neplacené.

Při narození dítěte vám náleží placené volno na převezení manželky či družky do porodnice a zpět a neplacené volno k účasti při porodu. Podmínkou je, že bude rodit vaše manželka či družka, dítě být vaše nemusí.

Při úmrtí manžela, druha nebo dítěte má zaměstnanec nárok na dva dny placeného volna a k tomu na jeden den placeného volna na pohřeb. Jeden den volna s náhradou mzdy se poskytuje k účasti na pohřbu rodiče či sourozence a dalších blízkých příbuzných. Placené volno dostanou ti zaměstnanci, které vybere zaměstnavatel nebo odbory k účasti na pohřbu kolegy.

Maximálně dvoudenní volno dostanete na přestěhování, pokud je to nutné. Je-li vaše přestěhování v zájmu zaměstnavatele, bude volno placené. Ve výpovědní době máte právo na volno k hledání nové práce, a to nejvýše půlden v týdnu. Placené je jen v případě, že vám dal výpověď zaměstnavatel z organizačních důvodů.

Obecný zájem

Placené volno vám firma poskytne k výkonu funkce v odborové organizaci. Jdete-li darovat krev, dostanete placené volno na nezbytně nutnou dobu.

Zaměstnavatel vás musí uvolnit, pokud jste byli zvoleni do veřejné funkce, například do parlamentu či zastupitelstva, nebo jste se stali přísedícími u soudu. Pokud funkci vykonáváte vedle práce, dostanete maximálně 20 dní volna za rok. Toto volno je neplacené.

Neplacené volno také dostanete, pokud jdete svědčit k soudu nebo poskytujete první pomoc.

Až třítýdenní neplacené volno můžete mít jako vedoucí na dětském táboře, pokud jste se alespoň rok soustavně věnovali bezplatné práci s dětmi. Více důvodů k volnu kvůli obecnému zájmu najdete v § 199 zákoníku práce.