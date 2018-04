Kdy vás zaměstnavatel musí uvolnit z práce a dokonce vám zaplatit

Obyčejně nebývá problémem uvolnit zaměstnance na některou z důležitých osobních záležitostí. Zejména kvalitní zaměstnanci jsou schopni se na uvolnění dohodnout. Ne vždy jsou ovšem vztahy mezi zaměstnancem a majitelem nebo nadřízeným zcela bez vady a v takových případech se každému zaměstnanci vyplatí znát svoje práva vyplývající ze Zákoníku práce a souvisejícího vládního nařízení 590/2006 Sb.

Svatba vám vynese dva dny volna

V případě vlastní svatby má zaměstnanec nárok na dva dny pracovního volna. Nejčastěji jde o den obřadu a následující den, avšak nemusí to být pravidlem. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout náhradu mzdy nebo platu za jeden den, zatímco z druhého dne již žádnou finanční povinnost nemá. Jde takzvaně o pracovní volno bez náhrady mzdy.

Rodič (zaměstnanec) má pak právo na jeden den pracovního volna s náhradou mzdy. Jiná situace ovšem z pohledu možností nastává v případě, kdy se zaměstnanec chystá na svatbu některého ze svých rodičů. V tomto případě má nárok na jeden den pracovního volna, avšak bez náhrady mzdy.



Tip pro všechny, co rádi chodí na svatby V případě, že se nechystáte na svatbu svých dětí nebo rodičů, tak nemáte automatický nárok na žádný den pracovního volna, natož na náhradu. Musíte si v takovém případě vzít dovolenou, což je vždy po dohodě se zaměstnavatelem.

Otcové mají zaručenou možnost účasti u porodu

Radostná událost v podobě narození vlastního potomka patří také do skupiny podporovaných osobních záležitostí. Co se týče zájmu otce být přímo u porodu, tak na ten má otec právo bez ohledu na názor zaměstnavatele. Na druhé straně jde o pracovní volno bez nároku na náhradu mzdy.

Velmi citlivá otázka převozu manželky nebo družky do nemocnice patří do kategorie osobní překážky s náhradou mzdy. Otci bude náležet náhrada mzdy na cestě do nemocnice a zpátky domů.

V případě úmrtí mají nárok jen přímí příbuzní

V případě úmrtí jsou zákonem zvýhodněni především nejbližší příbuzní, u kterých se navíc předpokládá vyřizování záležitostí spojených s organizací pohřbu.

Jestliže se jedná o úmrtí osoby (ve vztahu k zaměstnanci) − manžela, druha nebo dítěte, tak má zaměstnanec nárok na volno s náhradou mzdy na den pohřbu a ještě na dva dny nutné k vyřizování souvisejících záležitostí s touto smutnou událostí

V případě úmrtí rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance má zaměstnanec nárok na pracovní volno v den pohřbu (opět s náhradou mzdy nebo platu). Jestliže navíc zaměstnanec zaměstnavateli prokáže svoji účast na přípravě pohřbu, tak má nárok ještě na jeden den navíc.

U úmrtí osoby mimo výše uvedené vztahy (například vnuk, prarodič) nebo osoba žijící se zaměstnancem v domácnosti má zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy v den pohřbu. Jestliže tato osoba pohřeb připravuje, tak má nárok na placené volno ještě v jeden určený den.



Tip pro zaměstnance zesnulých kolegů v práci

Čas od času se stane, že v práci umře některý z vašich kolegů nebo kolegyň. Přestože se může jednat o člověka, s kterým jste strávili v kanceláři společně tisíce hodin, tak automatický nárok na účast na jeho pohřbu nemáte. Účast vám musí povolit zaměstnavatel, popřípadě ve spolupráci s odborovou organizací. I v tomto případě jde o pracovní volno s náhradou mzdy.

Po výpovědi máte nárok na čas na hledání nové práce

Jestliže jste přišli o práci z důvodu výpovědi zaměstnavatele (jste ve výpovědní lhůtě), tak máte nárok na jeden půlden v týdnu na volno určené ke hledání nového zaměstnání. Jde navíc o zaměstnavatelem placené volno. Jiná situace nastává v případě, že došlo k ukončení pracovního poměru jiným způsobem. Pak sice existuje také nárok na jeden půlden v týdnu volna, avšak jde o volno bez náhrady mzdy. Toho zaměstnanci již využívají podstatně méně.

Na stěhování dovolené netřeba

Jste-li v situaci, že se stěhujete do vámi vybraného bytu nebo jiného objektu určeného k bydlení, tak máte nárok na dva dny pracovního volna bez náhrady mzdy. Jiná situace je pouze v případě, že se stěhujete v důsledku zájmu zaměstnavatele. Například se stěhujete z Berouna do Brna, protože v Brně budete pro téhož zaměstnavatele pracovat v jeho nově zřízené pobočce. V takovém případě vám zaměstnavatel musí tyto dva dny proplatit.

Doprovod blízkého v akutních případech

Co se týče nutného doprovodu manžela, druha, dítěte, rodiče nebo prarodiče do zdravotnického zařízení, tak zaměstnanec má nárok na volno s náhradou mzdy nejvýše na jeden den. Samozřejmě zde platí podmínka, že jde o nárok na nezbytně nutnou dobu potřebnou k doprovodu některé z výše uvedených osob v důsledku její zdravotní indispozice.

Jiná situace nastává, jestliže doprovázíme jiné rodinné příslušníky. To znamená ty, kteří nejsou v přímé příbuzenské linii a ani nejde o manžela nebo druha. V takovém případě sice máme nárok na poskytnutí volna, ale pouze charakteru neplaceného volna.

Na vaši návštěvu lékaře mají zaměstnavatelé tvrdý bič

Možná překvapující zjištění pro ty, kteří si myslí, že všechny návštěvy lékaře jsou propláceny zaměstnavatelem a zároveň i s automatickým nárokem na pracovní volno. Zaměstnanec pro získání takové podpory musí prokázat, že navštívil zdravotnické zařízení buď nejbližší svému bydlišti anebo pracovišti a zároveň že jde o smluvní zařízení jeho pojišťovny. Pokud by to neprokázal, tak by měl nárok na náhradu mzdy pouze za čas, který by za takové ošetření strávil v nejbližším zařízení. Smyslem zákonodárce je omezit možné zneužití tohoto systému.

Jinými slovy například v případě nějakých úprav kosmetického rázu, které navíc nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, tak nejen že nemáte nárok náhradu mzdy, ale dokonce ani na pracovní volno. Správný postup by v takovém případě byl prostřednictvím jednoho či více dní dovolené.

Zákoník práce sice podporuje určité důležité záležitosti osobního rázu, ale jak je vidět, tak nepříliš výrazným způsobem. Výše uvedené zákonné možnosti je určitě dobré vědět zejména ze strany ve firemní hierarchii níže postavených pracovníků. Ti výše postavení zpravidla s uvolněním na tyto záležitosti a ani s případnou náhradou mzdy problém nemají, přestože Zákoník práce by měl pro obě skupiny platit bez rozdílu.