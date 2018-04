Kdy vzniká nárok na odstupné

O. J., Opava



Nárok na odstupné vzniká zaměstnanci při rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele z organizačních důvodů nebo dohodou z týchž důvodů. Za organizační důvody jsou považovány důvody uvedené v ustanovení § 46 odst. 1 zákoníku práce a jde o rušení zaměstnavatele nebo jeho části, přemístění zaměstnavatele nebo jeho části a nadbytečnost zaměstnance. V případě rozvázání pracovního poměru jiným způsobem (např. výpovědí zaměstnance nebo uplynutím pracovního poměru na dobu určitou), resp. z jiného důvodu, odstupné nenáleží. Výše odstupného činí ze zákona dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. V kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise může být odstupné zvýšeno o další násobky průměrného měsíčního výdělku. Mohou být přitom vymezeny podmínky, za nichž tyto zvýšené násobky náleží. Stanovení podmínek však nesmí být v rozporu se zásadou rovného postavení zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a se zásadou zákazu diskriminace.

Poskytování vyššího odstupného např. osobám určitého pohlaví nebo od určitého věku by porušovalo tyto zásady. Rozdílná výše poskytování odstupného musí být dána povahou práce, kterou zaměstnanec vykonává. Z dotazu není dále patrné, předpokládám však, že škola byla zřízena městem jako samostatný právní subjekt. Škola tak má právní subjektivitu a vystupuje v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel. V případě, že město jako zřizovatel ruší takovouto školu, zaměstnavatel zaniká a jde o výpovědní důvod dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. Nabídne-li město postiženým zaměstnancům jiné pracovní místo, nesouvisí tato nabídka s místem původním a je to pouze iniciativa města, nárok na odstupné tím nezaniká. Jde však o práci pro jiného zaměstnavatele (původní zanikl) bude vyplaceno v případě přijetí i odmítnutí nabídnutého místa. Pokud škola nezaniká a ruší se pouze pracovní místa některých pedagogů, jde o nadbytečnost zaměstnance, výpovědní důvod dle § 46 odst.1 písm. c) zákoníku práce, přičemž odstupné bude vyplaceno taktéž.