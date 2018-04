Když akcie padají, držte nervy na uzdě

Jakmile se akciím nedaří, jsou všechny pravidla o nepanikaření a vyšší potenciální rizikovosti spojené s občasnými výkyvy akcií zapomenuty. Hromadné přelévání prostředků z akcií do dluhopisů v posledních týdnech (a to nejen u nás) jsou toho nejlepším důkazem.

Je vícero možností, proč se tak děje, v každém případě je to ale chyba. Investoři se buďto nechtějí, nebo nedokáží poučit z toho, že panika k investování nepatří a unáhlená rozhodnutí v nesprávný čas jen málokdy vedou k ziskům. Investoři jsou zkrátka zvyklí přizpůsobit své chování davu a dělat to, co dělají všichni ostatní. Koncem uplynulého roku jsme byli svědky nadšených reakcí z dosahování rekordních hodnot akciových indexů po celém světě a většinou velmi optimistických předpovědí o dalším růstu.

Zmínky o možných korekcích se v atmosféře globálního nadšení akceptují velmi těžko. Je tomu podobně jako u reklamních letáků, kde jsou ty málo atraktivní informace vytištěny malým písmem, ale v konečném důsledku mohou být nejdůležitější. Je třeba mít na paměti, že pokud kupují všichni (ale opravdu všichni), je načase očekávat korekci a patřičně se na ni připravit.

Druhou možností je očekávání investorů, že akcie jim sice budou přinášet zisky mnohem vyšší, než dluhopisy a jiné málo rizikové nástroje, ale volatilita by měla být stejná. Pravidlo, že pro vyšší zisk je nutný vyšší risk, jako kdyby neexistovalo. Nejhorší je, že každý, kdo do akcií investuje, musí s tímto počítat, jakmile ale přijde výraznější propad, psychika si dělá, co se jí zachce. Akcie zkrátka vyžadují pevnější nervy, ale výnosy pak většinou stojí za to.

Jednou z možností také může být, že investoři si připadají natolik sofistikovaní, že si troufají odhadnout pohyb trhů a snaží se o časování trhů a prodávat akcie při nejvyšší ceně a nakupovat při ceně nejnižší (je to málo pravděpodobné, ale mnozí si takhle investování představují). Bohužel se jim to moc nedaří a na první pohled je jasné, že to funguje přesně opačně.

Zdroj: Fondshop

Zejména u drobných investorů je něco jako časování trhů skutečně zbytečné a v konečném důsledku při něm lze těžko vydělat, spíše naopak. Investoři, kteří se vydělávání peněz na kapitálových trzích nevěnují „full time“ jen stěží odhadnou ten správný moment, kdy je nejvýhodnější akcie prodat (ani mnozí profesionálové toho nejsou schopni). Další nákup rovněž nepřijde v době, kdy je cena akcií na minimu. Když k tomu přičteme poplatky spojené s nákupem (případně i prodejem) cenných papírů, výhoda z toho, že jsme mimo trh v době jeho propadu, se prakticky smazává.

Tragická je zejména skutečnost, že hromadné výprodeje přicházejí většinou až v době, kdy je propad cen cenných papírů dávno za svým vrcholem (nebo lépe dnem?). Lépe řečeno v době, kdy se trhy nacházejí blízko svých minimálních hodnot a rozumní investoři spíše očekávají signál k nákupům. Frustrace a zklamání z nezdaru pak nějaký čas nahlodávají svědomí všem, kteří prodali v nejnevhodnější době a nějaký čas jim pak samozřejmě nedovolí se k akciím vrátit.

„Vhodná“ doba přijde opět až tehdy, kdy se na každém kroku dočtou, jak trhy již několik měsíců, případně let rostou a dosahují rekordních hodnot. Zaručené zprávy o světlých zítřcích je pak opět přinutí k riskantnímu kroku: „Když ne teď, tak nikdy. Když to udělalo 80 % v minulém roce, tak proč by to nemohlo udělat dalších 80 % i v tom nadcházejícím?“ A pak už může následovat cesta do investorských pekel.

Také investoři, kteří investují pravidelně, by právě v obdobích poklesů na trzích neměli zpanikařit a udělat pauzu v nákupech cenných papírů. Právě v obdobích výraznějších pádů na všech trzích, je nejdůležitější trpělivost a disciplína, aby se příznivě projevila největší výhoda pravidelného investování, průměrování investice. Pokles hodnoty cenných papírů znamená levnější nákup, resp. nákup stejného většího množství za stejnou cenu. Průměrná nákupní cena tím pádem klesá a v případě budoucího růstu je zisk zajímavější.

Stále tedy platí, že panikařit se nevyplatí. Když už se rozhodnete do akcií investovat, musíte počítat s rizikem a volatilitou, bez nichž se akciové trhy neobejdou. Akcie a odvozené nástroje do akcií investující jsou určené na delší dobu a krátkodobé výkyvy a ztráty by vás od nich neměly odradit.