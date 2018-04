Přehledně: Praktické kroky, jak netratit při krachu cestovky

Cestovní kanceláře krachují po celém světě, jen za poslední dva roky padlo v Německu 27 cestovek, podobně je na tom Polsko a Rakousko. Takže česká čtyřka není nic výjimečného. "Cestovní ruch je nesmírně těžké konkurenční prostředí, někdo v něm uspěje a někdo ne. Podstatné ovšem je, že nedochází k poškození spotřebitele," uvádí Jan Papež, tiskový mluvčí Asociace cestovních kanceláří ČR.

A to je pravda. Ze zákona musí být totiž každá cestovní kancelář pojištěná proti úpadku. Zjednodušeně řečeno, když není schopna dostát svým závazkům, nastupuje pojišťovna, která se o klienty postará. Ať už jim zajistí cestu zpět domů, pokud krach nastane v době jejich dovolené, nebo jim uhradí už zaplacený zájezd, na který již nemohli odjet.

Má cestovka pojištění?

Když není pojištění proti úpadku, není koncese. Tak zní zákon. To je jednoduchá rovnice. Pokud tedy zjistíte, že cestovka nemá platné pojištění (uzavírá se na rok), není to vlastně vůbec cestovní kancelář, ale někdo, kdo se za ni jen vydává.

"Jestli si koupíte zájezd u takového černého prodejce a on zkrachuje, nezbývá než se domáhat náhrady v konkurzním řízení, což může být velmi problematické. Navíc šance na odškodnění bývají nízké, jelikož takový subjekt nemá často ani žádný větší majetek," upozorňuje mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura.

Jan Papež by kromě podání trestního oznámení na provozovatele zájezdu doporučil ještě navíc žalovat stát. "Pokud stát vydá zákon, že zájezdy může pořádat pouze cestovní kancelář, která má koncesi a pojištění, musí také zajistit, aby se takový zákon dodržoval. Když to nedělá, poškozuje spotřebitele, jak se ostatně nedávno stalo u cestovní kanceláře Pressburg. Té totiž sice koncesi odebral, ale už se vůbec nestaral o to, zda firma nadále prodává zájezdy, nebo ne," doplňuje Papež.

Dostanete kartičku s pokyny a číslem

Certifikát o pojištění najdete na všech pobočkách, na internetových stránkách jednotlivých cestovních kanceláří, seriózní cestovky je mají i v tištěných katalozích.

Když uzavřete smlouvu, měli byste dostat také doklad pro pojištěné, většinou ve formě kartičky. Tam najdete informace o tom, u jaké pojišťovny je kancelář proti krachu pojištěna, podmínky, na které se pojištění vztahuje včetně telefonu, kam volat v případě škodní události a kde uplatnit nároky na refundaci nákladů. Kartičku si nezapomeňte vzít na dovolenou s sebou. Pokud byste kontakty nedostali, ještě než smlouvu podepíšete a zaplatíte zálohu, zapátrejte po informacích sami.

Kde hledat, zda je kancelář pojištěna proti úpadku přímo v cestovní kanceláři nebo na jejích internetových stránkách

ve smlouvě, jejíž součástí je i kartička se jménem pojišťovny, kontakty a informacemi, co dělat a kam se ozvat v případě pojistné události

internetové stránky ministerstva pro místní rozvoj zde

na stránkách Asociace českých cestovních kanceláří a agentur zde nebo 221 580 256

Přestože se zástupci cestovních kanceláří dušují, že je tato situace nemůže v žádném případě potkat, pojištěni samozřejmě jsou. Například Čedok a FIRO-tour jsou pojištěny u Uniqa pojišťovny, CK FISCHER, ESO travel, VTT či Marco Polo International a Alexandria zase u Evropské cestovní pojišťovny.

Cestovka krachla a vy jste ještě nestačili odjet…

Jestli se o úpadku cestovní kanceláře dozvíte ještě před cestou, buď z médií či vám sama o tom pošle mail či SMS zprávu, přestává pro vás být partnerem a vy už budete jednat pouze s pojišťovnou. Je to jednoduché.

Vezmete si k ruce kartičku a zavoláte na uvedené číslo asistenční služby či přímo do pojišťovny a událost nahlásíte. Potom vyplníte škodní protokol (budete potřebovat i smlouvu), který najdete na internetových stránkách pojišťovny nebo na pobočce. Hlášení o škodě pak pošlete elektronicky (online nebo e-mailem) nebo vytisknete a přinesete na pobočku, případně pošlete poštou.

A potom už můžete plánovat jinou cestu, ovšem jen v případě, že máte našetřeno. Na peníze od pojišťovny si totiž počkáte dost dlouho. Pojišťovna má na vyřízení šest měsíců. "Tato lhůta je kvůli ochraně klientů, aby se všichni dotčení mohli přihlásit a bylo spravedlivě rozděleno pojistné plnění. Může se totiž stát, že cestovka zkreslí pojistnou částku, která pak nemusí stačit a plnění se krátí," vysvětluje Ondřej Rušikvas z ECP a zároveň dodává: "Samozřejmě pokud pojišťovna ví, že jsou již všichni klienti nahlášeni, přistoupí k výplatě dříve. My jsme to tak v minulosti dělali, popřípadě jsme vypláceli i zálohy."

… už jste v zahraničí

O krachu se dozvíte nejčastěji přímo od delegáta, který řídí další postup, většinou však už jménem pojišťovny, která přebírá veškerou odpovědnost.

Pokud delegáta nemáte a až na místě zjistíte, třeba že není zaplacen hotel či zpáteční let, postupujete stejně jako v případě, že jste ještě neodjeli. Zavoláte na číslo na kartičce a řídíte se pokyny pojišťovny.

Kdo pojišťuje cestovní kanceláře proti úpadku Česká podnikatelská pojišťovna

Generali

Uniqa pojišťovna

Europäische Reiseversicherung AG - Etics ITP

Union Poisťovňa

Evropská cestovní pojišťovna

Luxusní hotel a business class vám pojišťovna neproplatí

Když cestovka nedodrží, co ve smlouvě slíbila, máte nárok na odškodnění. Neznamená to však, že na krachu kanceláře můžete vydělat. Pojišťovna vám okamžitě po ověření pravosti oznámení o úpadku zajistí dopravu z místa pobytu do Česka včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Nemusí vám však uhradit celou délku pobytu na místě podle cestovní smlouvy, ale poměrnou částku za neuskutečněnou část zájezdu vám pak proplatí. Požádáte o ni vyplněním formuláře o škodě a do šesti měsíců dostanete peníze.

Jestli si však pořídíte letenku a hotel za vlastní peníze, pojišťovna vám proplatí pouze částku, kterou by musela vydat, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Na druhou stranu však pojišťovna nesmí krátit pojistné plnění v případě, kdy se později dozví, že jí cestovní kancelář poskytla nepravdivé informace. Vy jako klienti nebudete nijak poškozeni, pojišťovna si případný rozdíl bude vymáhat na cestovce.