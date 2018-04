Když chce zaměstnanec odejít

Jste zaměstnavatel a obáváte se, že o svého zaměstnance přijdete? O tom, zda se dají vysledovat náznaky, podle nichž zaměstnavatel může vytušit, že pracovník chce z firmy odejít, hovoří Zdeňka Bajerová, manažerka divize OfficeTeam společnosti Robert Half.

Může zaměstnavatel vypozorovat, že zaměstnanec chce z firmy odejít?

Pozorný nadřízený ano. Takový zaměstnanec se rozhlíží po nových příležitostech, a to mu zabírá i část pracovní doby. Prodlužuje si polední pauzy, někdy čerpá dovolenou po dnech, nebo dokonce po půl dnech, chodí častěji k lékaři. Také mívá více soukromých telefonátů, při kterých lze pozorovat obavy hovořit před kolegy.

Co změny v přístupu k práci?

Například aktivní zaměstnanec, který dosud přicházel s různými návrhy a projevoval zájem o změny, se najednou stane klidnějším a pasivnějším, nemá vůli něco měnit a o něco se snažit. Někdo, kdo si dříve nosil práci domů, už tak najednou nečiní, a obecně u většiny zaměstnanců, kteří přemýšlejí o odchodu, klesá produktivita práce a snaha dotáhnout věci do konce.

Pokud tedy zaměstnavatel zjistí, že zaměstnanec chce skutečně odejít, jak se má zachovat?

Především se domnívám, že manažera, který skutečně správně pracuje se svým týmem, by taková situace neměla úplně překvapit. V současné době jsou běžným nástrojem manažerů pravidelná hodnocení, při kterých by měl takové tendence zaměstnance vysledovat a jednat dříve, než mu zaměstnanec přijde svůj odchod oznámit.

Pokud ho však přesto překvapí?

Potom samozřejmě záleží na tom, zda si takového zaměstnance chce udržet, anebo naopak jeho odchod uvítá. Pokud jde o zaměstnance, o kterého zaměstnavatel přijít nechce, určitě by si s ním měl velmi otevřeně promluvit a zjistit důvody, proč chce odejít. Potom už je na úvaze příslušného manažera, jestli se situace dá řešit, nebo je lepší na pozici najít nového člověka, který s sebou přinese novou energii a chuť do práce.

Co když se ukáže, že zaměstnanec odchází z finančních důvodů ­ je rozumné mu zvýšit mzdu?

Je to samozřejmě individuální, ale často to nebývá nejlepší řešení, protože finanční důvody většinou nejsou tím jediným a hlavním důvodem k odchodu. Zvýšení mzdy řeší situaci jen na určitou dobu a zaměstnanci potom stejně začnou vadit věci, které mu vadily dříve. Navíc se to může rozhlásit mezi ostatními zaměstnanci, kteří mohou začít zkoušet stejnou nátlakovou taktiku.