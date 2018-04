Když dojde ke sporu, je dobré vědět

Co patří do společného jmění manželů

* majetek, závazky a věci nabyté a získané jedním nebo oběma manžely za dobu trvání manželství



Co nepatří do společného jmění manželů

* majetek získaný děděním, darem, restitucí, výměnou za majetek ve výlučném vlastnictví, majetek sloužící osobní potřebě jednoho z manželů; nepatří sem například právo jednoho z manželů na výplatu mzdy, ale fakticky vyplacená částka

* věci, jako je drahý automobil, šperky, kožichy, obvykle nepatří do výlučného vlastnictví, ale do společného vlastnictví manželů

* spory také často přináší majetek sloužící podnikání některého z manželů. Zásadně tyto věci náležejí do společného jmění manželů. To vše platí za předpokladu, že manželé před uzavřením sňatku nebo v jeho průběhu nezúžili formou notářského zápisu společné jmění manželů. Také stane-li se některý z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti, druhý z manželů se společníkem automaticky nestává, s výjimkou členských práv k bytovým družstvům. To vše platí za předpokladu, že manželé před uzavřením sňatku nebo v jeho průběhu nezúžili formou notářského zápisu společné jmění manželů.

* pokud by některý z manželů chtěl použít majetek ze společného jmění do svého podnikání, může tak učinit pouze se souhlasem druhého manžela. Forma souhlasu není zákonem předepsána. Považuje se za něj i situace, kdy druhý manžel například ví o investování rodinných peněz do podnikání a nic proti němu nepodnikne.

Poznámka: *úplný výčet v občanském zákoníku

Hledáte formuláře daňového přiznání či materiály pro správu sociálního zabezpečení? To vše spolu s našimi radami a tipy naleznete ZDE .

Co radí advokátka manželům

* zajímejte se o jakékoli majetkové transakce většího charakteru, například o velké nákupy, stavby, rekonstrukce a podobně, ale i o případy, kdy se naopak jeden z manželů majetku zbavuje – prodává, ale i žádá o půjčku, uzavírá leasingovou smlouvu, vkládá majetek do firem, zakládá životní pojištění, stavební spoření a podobně. Za pozornost stojí i to, zda jeden z manželů například často nehraje na hracích automatech.

* pamatujte, že oba manželé jsou povinni majetek ve společném jmění manželů užívat a udržovat společně. Mohou si mezi sebe rozložit úkoly ohledně správy majetku a vykonávat je samostatně, ale v zásadních záležitostech (prodej, pronájem, leasing, půjčka, spoření apod.) by se měli rozhodovat spolu. Souhlas druhého z partnerů může být dokonce nutný. Pokud by například manželka zjistila, že manžel prodal bez jejího vědomí a souhlasu společné auto, může se obrátit na soud v tříleté promlčecí lhůtě.

Daniela Kovářová