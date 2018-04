Když je otec na rodičovské

Otců, kteří jdou kvůli svým ratolestem na rodičovskou dovolenou, přibývá. V poměru k matkám je jich však stále málo. Nejochotněji zůstávají doma vysokoškoláci. Nebo ti, kteří vydělávají méně než žena, nemají práci nebo je už nebaví.

Zaměstnavatel poskytuje rodičovskou dovolenou matce dítěte po skončení její mateřské dovolené, která trvá půl roku. Otci pak od narození dítěte. Přitom není vyloučeno, aby oba rodiče souběžně využívali mateřskou a rodičovskou dovolenou, případně rodičovskou.

„Doma jsem s dítětem zůstal já, protože si žena jako kuchařka v Německu vydělává víc,“ říká skladník Luděk Burian z Chebu. „Kdyby se nevrátila po půl roce, propadlo by jí povolení.“ Čas strávený s potomkem si docela pochvaluje, pomáhá mu ještě jeho matka. Jinak by prý celý kolotoč vaření a praní zvládl těžko. Rodinnou kasu obohacuje příjmem z obchodu potravin, kde dělá na půl úvazku.

Přivýdělek bez omezení

Zajímavé je, že otcové starající se doma o dítě si podle nedávného šetření Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí přivydělávají daleko častěji než jejich protějšky. Oba rodiče si mohou vydělávat na rodičovské dovolené neomezeně, aniž by ztratili nárok na příspěvek (ten však může pobírat jen jeden z rodičů). Platí přitom, že děti mladší tří let mohou navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení maximálně po dobu pěti dnů měsíčně. Od letošního února přibude možnost dát děti starší tří let do předškolního zařízení každodenně, ne však více než na čtyři hodiny.

Táta bere méně

Rodičovskou dovolenou může otec nastoupit od narození dítěte, matka po skončení mateřské dovolené. Během ní pobírá peněžitou pomoc v mateřství, která je dávkou nemocenského pojištění. „Tatínkové nyní mohou dostávat pouze rodičovský příspěvek, a to v případě, že matka dítěte už nepobírá peněžitou pomoc v mateřství,“ říká Kateřina Beránková, mluvčí ministerstva práce. Výše rodičovského příspěvku je podle ní stanovena 1,54násobkem životního minima, 3696 korunami měsíčně. Nerovnost mezi mužem a ženou je viditelná zvláště při osvojení dítěte, kdy žena-náhradní matka dítě neporodí, přesto jí náleží peněžitá pomoc v mateřství. A muž-otec pobírá pouze rodičovský příspěvek, který je výrazně nižší. Podle nové úpravy zákona o nemocenském pojištění budou moci i otcové čerpat peněžitou pomoc ve výši 70 procent svého denního vyměřovacího základu (oproti dnešním 69 procentům u ženy). A to od sedmého týdne věku dítěte, pokud částku nebude pobírat matka. „Návrh by mohl platit od příštího roku, pokud projde Senátem a podepíše ho prezident,“ dodává Beránková.

Který muž je s dítětem doma

Mezi lidmi pobírajícími příspěvek na rodičovské dovolené tvoří muži něco málo přes jedno procento. Uvádí to v šetření Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v Praze Olga Nešporová. Tomu, aby se jejich protějšek staral o malé dítě, není nakloněno 63 procent žen. Roli tu hraje fakt, že muži často vydělávají více. Většina matek také nevěří jejich schopnosti postarat se o dítě i o domácnost. Polovina mužů, kteří zůstali s malým dítětem doma, byla ve věku 30 až 39 let, mladších 30 let jich byla necelá třetina. „Potvrzuje to do jisté míry teorie o tom, že starší otcové se více věnují svým dětem a požaďují pracovní kariéru, zatímco u mladších otců je tomu naopak,“ říká Olga Nešporová.

Podle ní pro čtvrtinu z nich bylo důvodem odchodu na rodičovskou dovolenou přání být s dítětem doma. „Připadalo mi lepší investovat do svých dětí než do nějakých blbých úkonů v práci,“ cituje ve studii jednoho z otců. Mezi muži na rodičovské je hodně vysokoškoláků. Ti obvykle tolik nelpí na tradičním rozdělení mužských a ženských rolí.

Péče o dítě a práce