Když ještě připlatíte, podíváte se o kus dál

10 AŽ 20 TISÍC KORUN

Stejně jako v případě jiných pobytů se vyplatí zjistit, co si platíte v ceně zájezdu, případně ubytování, a které výdaje vás čekají zvlášť. V některých severoafrických letoviscích je to například spropitné, takzvaný bakšiš, který se zde běžně platí za poskytnuté služby. Cestovní kanceláře na něj upozorňují také například při cestě na Kapverdské ostrovy. Jaké bakšišné kde platit, by vám měli poradit právě v cestovní kanceláři. Ve většině evropských zemí je obvyklé platit spropitné v restauracích, a to až 10 procent z ceny objednávky.

Za atrakce připlatíte

Plážový servis bývá u dražších zájezdů většinou v ceně. Platit zvlášť je třeba například vodní nebo místní atrakce či vstupy do akvaparků. Řádově se připravte v přepočtu na stokoruny až tisíce. Pro ilustraci: třičtvrtěhodinová jízda na gondole v Benátkách přijde na 2400 korun, svezení na velbloudu například v Tunisku na zhruba 200 až 600 korun podle délky jízdy. Vodní skútr si tu můžete půjčit zhruba za 500 korun na hodinu nebo absolvovat výlet na pirátské lodi, za který zaplatíte okolo 700 korun včetně občerstvení.

Letištní a bezpečnostní taxy platí i děti

Do letovisek v Tunisku, Turecku či Egyptě se létá. Do Řecka či na jih Itálie nebo do Španělska se dostanete letadlem i autobusem, případně se cesta kombinuje, to znamená, že jednu absolvujete po zemi a druhou vzduchem. Letadlo je však pohodlnější a rozdíl v ceně nemusí být velký.

Při cestě letadlem musíte počítat nejen s cenou letenky, ale i s letištními a palivovým příplatkem. S posledně jmenovaným se můžete setkat i při cestě autobusem. Ptejte se cestovní kanceláře, kolik vás tyto poplatky dohromady budou stát. Základní cena zájezdu je totiž zpravidla neobsahuje. Počítejte přibližně se dvěma tisíci korunami na osobu. A pozor, platí i děti.

Zájezdy na severní pobřeží Afriky se prodávají nejčastěji s polopenzí nebo all inclusive. V těch máte k dispozici jídlo a pití po celý den. Neznamená to však, že například v Turecku budete moci popíjet od rána do večera drahé francouzské víno. V ceně jsou totiž většinou jen místní nápoje. V Řecku, Španělsku, Itálii či Bulharsku bydlí hodně turistů i v apartmánech bez stravy. Vaří si buď sami, nebo v místních restauracích ochutnávají speciality národních kuchyní.

Tipy na dovolenou

pobytové

Itálie, Kalábrie, Policastro – 8 dní, 7 nocí, apartmány***, bez stravy, letecky cena: 13 000 korun včetně klubové karty, úklidu, spotřeby energií

Tunisko, Bordj Cerdia – 7 nocí, hotel***+, all inclusive, letecky, cena: 16 060 korun

Kapverdské ostrovy, Sal – 9 dní, 8 nocí, hotel****, polopenze, letecky, cena: 18 346 korun včetně víza

Portugalsko, Algarve – 8 dní, 7 nocí, apartmán, bez stravy, letecky, cena: 14 430 korun

Malta, Bugibba – 7 nocí, ubytování v hotelu***, polopenze, letecky, cena: 19 100 korun

relaxace

Karlovy Vary – 7 nocí, hotel****, polopenze, doprava vlastní, vstupní a výstupní lékařská konzultace, denně kromě neděle 1 velká a 1 malá procedura podle předpisu lékaře, v neděli sauna, whirlpool, aromakabina, pitná kúra cena: 15 860 korun

Rakousko, Zell am See – 8 dní, 7 nocí, hotel*** u jezera, polopenze, vlastní, program: vlastní, pobytový, cena: 10 030 korun včetně pojištění + doprava

Poznámka: u leteckých zájezdů jsou ceny uvedené včetně letištních, bezpečnostních

a palivových příplatků a pojištění