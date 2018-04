Když jste v práci na zkoušku

Podle zákoníku práce lze zkušební dobu sjednat maximálně na tři měsíce. Někteří zaměstnavatelé však tvrdí, že je to příliš krátká doba na to, aby poznali, jestli bude jejich nový zaměstnanec opravdu dobrý. Jak si tedy poradí? "Nejdřív jsem pracoval u firmy na smlouvu o dílo. Byla uzavřena na čtyři měsíce a měla být i jakousi zkušební dobou pro vzájemné poznání. Zaměstnavatel slíbil, že pak podepíšeme smlouvu na dobu neurčitou už bez zkušební doby," vzpomíná projektant Luděk Špalek z Prahy.

Slibu uvěřil. Překousl i to, že se mu odpracované dny pro výpočet dovolené začnou počítat až po uzavření pracovní smlouvy, i když pro firmu bude mít odpracované už čtyři měsíce. Ale jaké bylo jeho překvapení, když mu zaměstnavatel po jejich uplynutí nabídl smlouvu na jeden rok - a s tříměsíční zkušební dobou. "Ten rok jsem tam vydržel, ale nabídku další smlouvy na jeden rok, opět se zkušební dobou, jsem odmítl a odešel," dodává projektant.



O pakovat zkušební dobu se nesmí



Prodlužování již sjednané zkušební doby zákoník práce zakazuje - platí počet sjednaných měsíců (nejvýše tři) a dost. Podle právníka Petra Hůrky zkušební dobu navíc nelze sjednávat opakovaně, a to ani v případě navazujících pracovních poměrů. "Takové jednání je považováno za obcházení zákona," dodává.



Zaměstnavatel takovým jednáním prodlužuje období, kdy může zrušit pracovní poměr bez okolků. Během zkušební doby lze totiž pracovní poměr zrušit velmi jednoduše. Bez udání důvodu a bez ohledu na to, zda je zaměstnankyně těhotná, pracovník nemocný a podobně.



Forma zrušení pracovního poměru ve zkušební době by měla být písemná. Oznámení by se do rukou druhé strany mělo dostat alespoň tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Ale i bez dodržení těchto podmínek je jeho zrušení platné. Na odstupné zaměstnanec nárok nemá.



7 rad ke zkušební době



1. Zkušební doba může být dohodnuta pouze v písemné pracovní smlouvě, a to nejpozději v den nástupu do práce.



2. Lze ji sjednat maximálně na dobu tří měsíců. Jinak je její sjednání neplatné.



3. Není možné sjednanou zkušební dobu dodatečně prodlužovat (ani z dvouměsíční na tříměsíční, ani nad rámec maximální lhůty pro zkušební dobu, tj. více než tři měsíce).





4. Pokud je však zaměstnanec ve zkušební době více než deset dnů v pracovní neschopnosti, musí ošetřovat člena rodiny, nebo má studijní volno (překážky v práci, kvůli nimž nemůže pracovat), může se mu zkušební doba prodloužit. Když například pracovní neschopnost potrvá deset dnů, běh zkušební doby to neovlivní. Bude-li to více než deset dnů, zkušební doba se o tyto dny prodlužuje.5. Obě strany mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době ze dne na den, třeba i ústně.6.Zkušební dobu je možné sjednat i ve smlouvě na dobu určitou.7. Jestliže byla se zaměstnancem sjednána zkušební doba, může uzavřít například dohodu o odchodném až po jejím uplynutí. Jinak je tato dohoda neplatná.