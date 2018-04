Za půl hodiny jsem přišla o celý vklad, říká investiční makléřka

Kariéra ve finančnictví začala vlastně náhodou. Ještě během studií na vysoké škole se svým bratrem objevila seminář o obchodování a zašla na něj. Krátce poté začala obchodovat s vlastními penězi. Jenže hned na začátku tvrdě narazila. "První investice byla velmi neúspěšná. Za půl hodiny jsem přišla o celý vklad," přiznává dnes majitelka makléřské společnosti Active Capital.

Jak velký ten neúspěch byl?

Stálo mě to asi tisíc dolarů. Udělala jsem klasickou chybu začátečníka, kdy jsem kvůli neznalosti neodhadla situaci. Měla jsem tenkrát pocit, že po půl hodině na semináři vím všechno. Ale aspoň mi rychle došlo, že je potřeba se o obchodování zajímat víc. Nakonec jsem ještě při studiu do jedné společnosti nastoupila jako investiční zprostředkovatel a začala obchodovat.

Pak jste se ale osamostatnila...

Z původní firmy jsme odešli a řešili, co budeme dělat dál. Někteří klienti ale měli zájem s námi obchodovat, tak jsme založili společnost vlastní. Tehdy nás bylo pět, ale rychle jsme se rozrostli. Teď máme kromě centrály v Praze pobočku v Ostravě a Košicích.

Kolik žen v téhle branži pracuje?

Celkově to odhadnout neumím, ale u nás ve firmě to jsou prakticky jen muži. Podobné je to v tomto oboru i v jiných firmách. Žena je spíš výjimkou.

Proč to tak je?

Je to hodně stresová práce s velkými výkyvy, kdy se vám daří a vyděláváte klientům velké peníze, ale stejně rychle to může jít i opačným směrem. A ženy tuto situaci většinou psychicky neustojí. Vysvětlovat klientovi, že došlo k propadu jeho akcií, a on tak během pár hodin přišel třeba o sto tisíc korun, je velmi náročné. To je asi největší problém. Na druhou stranu ale samozřejmě sdělujeme i velmi pozitivní zprávy, což je zase naopak hnacím motorem.

Jak lidé reagují, když jim řeknete, že přišli o hodně peněz?

První reakce je většinou šok. Občas přijde i vyhrožování a nadávky. Většinou poté následuje schůzka s klientem, kde se domlouváme na dalším postupu, aby mu to co nejvíc vyhovovalo. Na druhou stranu, nikdo na světě samozřejmě neumí přesně předpovědět, jakým směrem se trh bude vyvíjet.

Jana Levová, investiční makléřka Active Capital

Pokud se něco takového stane, bývá to tak, že lidé s obchodováním na burze končí?

Někdy to tak bývá, ale investování do akcií je jedno z rizikovějších, a proto na možné ztráty klienty důsledně upozorňujeme.

A co když je to naopak a klient vydělá?

Pokud je to klient, který začíná, prožívám euforii. Klient, který už obchoduje delší dobu, do toho emoce příliš nedává. Ví, že jednou vydělá, jindy to nevyjde. Důležité je, aby minimálně šest z deseti obchodů bylo ziskových.

Kdo je vaším typickým klientem s akciemi?

Je to různé, ale většinou muž kolem čtyřiceti let ze středního a vyššího managementu nebo podnikatel.

A kolik peněz v průměru investuje?

Bývá to částka okolo jednoho milionu korun.

Kolik vašich klientek je žen?

Bohužel velmi málo. Přibližně jen jedno až dvě procenta. Zkoušeli jsme je i cíleně oslovit, ale nevyšlo to.

Jak jste to zkoušeli?

Loni jsme založili investiční klub pro ženy, kde jsme chtěli spojit finanční vzdělávání a zábavu. První večer byl v Cafe Imperial, plánovali jsme sushi večer, den na golfu, ale na nic dalšího už nedošlo. Potvrdilo se, že u nás stále platí model, kdy se o finance stará muž.

Co když se zítra rozhodnu obchodovat s akciemi, protože mě láká vidina poměrně rychlého zisku? Mám obchodovat sám, nebo spíš věřit firmě?

Pokud si věříte a máte čas se trhu věnovat většinu svého času během dne, tak internet není špatná varianta. Internetoví obchodníci jsou například levnější, ale na druhou stranu jste na každé rozhodnutí sám, a pokud nejste přímo odborník, může vás to stát dost peněz.

Můžu obchodovat, i když mám k dispozici třeba jen padesát tisíc, o které nechci přijít?

Obchodovat můžete, ale s mnohem vyšším rizikem než při vyšším vkladu. Klientům s touto částkou doporučujeme konzervativnější produkty, jako jsou například fondy. I mezi fondy jsou ale z pohledu rizika velké rozdíly. Záleží hlavně na tom, co si klient přeje.

V poslední době se mluví o tom, že se vyplatí investovat do zlata. Můžu do něj peníze uložit i já?

Investice do zlata je v poslední době skutečně hodně populární. Přes nás si ale fyzické zlato koupit nemůžete, pouze akcie firem, které s drahými kovy obchodují. Pokud někdo chce mít v trezoru zlaté cihličky, musí se obrátit na specializovanou společnost.

Investujete vaše vlastní peníze?

Investuji většinu svých peněz, část dokonce velmi agresivně, což bych ale méně zkušeným investorům vůbec nedoporučovala. Zhruba čtyřicet procent mám přímo na kapitálovém trhu. Na vlastních penězích testuji vývoj nových obchodních strategií, které následně nabízíme klientům. Další část investičních peněz mám v realitách a ve stříbře.