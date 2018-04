Když komunikace vázne

Komunikace ve firmě často vázne. Někteří šéfové se zaměstnanci nemluví, protože se bojí jejich otázek. Další si neochotou cokoli sdělovat a podporováním nejistoty udržují moc. Ne každý také snese otevřenost. Ale nějaká komunikace mezi vedoucími a zaměstnanci určitě funguje všude. Jde jen o to, aby plnila očekávání zaměstnanců i jejich nadřízených a prospívala společnosti. Mlžení a zatajování dává prostor pro nešvary, alibismus, marné hledání konkrétního viníka, a to se občas hodí šéfům i zaměstnancům.



S tím musí začít nadřízení



Jsou to hlavně vedoucí pracovníci, kteří mají moc něco s pokulhávající komunikací ve firmě udělat. "Bez poznání, že je nutné na komunikaci ve firmě zapracovat, to samozřejmě nejde," říká Aleš Jirec z poradenské společnosti Hay Group.

"Tím prvním a nejdůležitějším vzkazem od vrcholového vedení směrem k zaměstnancům by měla být jasná strategie a hodnoty firmy," dodává. Účelné

Jak informovat kolegy a podřízené?

* Kritika zaměstnance - osobně za zavřenými dveřmi

* Pochvala zaměstnance - osobně přede všemi, písemně nebo vnitřní elektronickou poštou

* Důležité, urgentní zprávy - mobilní telefon

* Termíny a účel porad, plánování - vnitřní elektronickou poštou

* Vnitřní směrnice firmy - na nástěnce ve frekventovaných prostorách

* Výroční zpráva - firemní letáky, e-mail Chcete se něco dozvědět?

Neblokujte toho, kdo s vámi mluví, tím že:

* si odsednete dál (poodstoupíte), založíte si ruce přes hrudník

* těkáte pohledem jinam, odvracíte se

* skáčete druhému do řeči, zjednodušujete partnerovy námitky Chcete něco sdělit?

Neztěžujte komunikaci tím, že:

* druhého kritizujete, zesměšňujete

* nemluvíte věcně, k věci

* mluvíte příliš rychle nebo rozvláčně, případně jen o sobě

komunikaci podle ředitele poradenské společnostiMC Triton Luďka Pfeifera prospívá jasné a přehledné vnitřní uspořádání firmy, ujasněná pracovní náplň, pravomoci a odpovědnosti. "Zbývá ještě jeden výrazný prvek: aby lidé uměli komunikovat, manažeři vést porady a na celofiremních setkáních diskutovat o nepopulárních opatřeních. Měli by umět získávat klíčové zaměstnance pro podporu důležitých změn, být schopni a ochotni pracovat se zpětnou vazbou od podřízených," říká Pfeifer."Zaměstnance je nutné informovat včas a otevřeně o všech záležitostech a procesech, které se jich týkají, které potřebují ke své práci a které pro ně budoupřínosem," říká Jitka Novotná, manažerka interní komunikace společnosti GE Consumer Finance. Jsou však šéfové, kteří se tomu z různých důvodů brání. Buď komunikaci z nevědomosti prostě podceňují, nebo se bojí, že nedokážou čelit názorům a dotazům druhé strany. Případně se jim nechce ztrácet drahocenný čas."Nesdílení informací a udržování lidí v nejistotě je také způsob, jak si udržet moc. Šéf tak demonstruje svou nadřazenost, právo na více informací, které přísluší jeho pozici. Vlastně tím říká: Tohle jsou tajné věci, a teprve až já uznám za vhodné, dozvíte se víc. Pokud se tak chová záměrně, je to o to horší," tvrdí Lenka Hrbáčová z poradenské firmy Peoplecomm. Podle ní spousta nadřízených nevidí pozitivní stránku komunikace. "Když zaměstnanci rozumějí tomu, co a proč se děje, jsou daleko ochotnější přiložit ruku k dílu, vidí ve věcech smysl, jsou tak i více motivováni," vysvětluje.Zdánlivě ztíženou pozici pro komunikaci se zaměstnanci mají nejvýše postavení šéfové velkých firem. Nejeden zaměstnanec potvrdí, že "generálního" zná jen z fotografie či jej náhodou zahlédl na chodbě. "Existuje ale řada způsobů, jak se lidem přiblížit jako člověk. I generální ředitel si může vyčlenit den v měsíci a uspořádat setkání se zaměstnanci, kde se jej lidé mají možnost zeptat na cokoli, co je trápí," navrhuje Lenka Hrbáčová.Jiný způsob je opustit, třeba jen na pár minut denně, svou kancelář a jít se projít po firmě. Prostě se jen s lidmi pozdravit. Dalším způsobem může být osobní dopis nebo e-mail konkrétním zaměstnancům, když například dosáhnou vynikajících výsledků nebo životního jubilea. "Adresáta to přinejmenším potěší a z ředitele to udělá normálního člověka," dodává Hrbáčová. A navíc se tak zaměstnanec cítí jako důležitá součást firmy a je tímto krokem i více motivován.