Když něco rozbijete a máte platit škodu, zachrání pojistka na blbost

Projekt Rozumíme penězům přináší nejrůznější životní příběhy, které mohou potkat i vás. Zároveň nabízí řadu doporučení, jak zvládat a předcházet situacím, které mohou zbytečně zatížit domácí rozpočet. Občas se i vám může například stát menší či větší nehoda, kterou poškodíte někoho jiného. Jako třeba v rodině pana Svobody.

Problémy, které vás mohou stát tisíce

"Když se daří, tak se daří," povzdychl si pan Svoboda zničeně. On a jeho rodina za sebou měli opravdu smolný týden. Pokazilo se, co mohlo.

Co je projekt Rozumíme penězům Je to projekt finančního vzdělávání, který je určen učitelům a žákům základních škol.

Projekt rozvíjí občanské sdružení AISIS a GE Money Bank

Rady pana Erpéčka (R.P. = Rozumíme penězům) můžete využít i ve své domácnosti. Začněte učit své děti, jak se vyznat ve světě financí a s penězi dobře nakládat.

V pondělí, když se vracel z práce, ho zastavil rozzlobený soused z bytu o patro níž. Celý den k nim prý od Svobodových z kuchyně zatékalo, mají úplně mokrý strop i zdi, a to nedávno malovali! Vyplavený byl i byt Svobodových. Jejich kotě se zřejmě protahovalo kolem dřezu a nešťastnou náhodou přitom naplno pustilo vodu. Plovoucí podlaha je na odpis a k tomu ještě mohou očekávat účet za malíře od sousedů.

V úterý přišel ze školy devítiletý syn celý zaražený. Napřed nechtěl říct, co se stalo, ale nakonec se s pláčem přiznal: "Víte, jak si Faltovi z vedlejšího vchodu koupili to nové auto? Dnes jsem jel po ulici na kole, pořádně jsem se nedíval a narazil jsem do něj. Rozbil jsem mu přední světlo a pan Falta mě přitom viděl. Říkal, že oprava bude stát určitě aspoň dvacet tisíc a že vám to mám vyřídit."

A ve středu šla manželka s malou dcerou nakoupit do supermarketu. Tříletá holčička moc ráda na nákupech tlačí vozík. Tentokrát se s ním ale trefila rovnou do pyramidy z nejrůznějších pochutin a pět lahví značkového alkoholu skončilo na zemi. Vedoucí obchodu sepsala s paní Svobodovou hlášení a řekla, že se ozve.

"Jdu do hospody," prohlásil nakonec v pátek vyčerpaně pan Svoboda. V sobotu ráno měl sice lehkou kocovinu, ale k tomu i znatelně lepší náladu: večer se potkal se svým kamarádem a finančním poradcem v jedné osobě. Když si mu postěžoval na zlý osud, kamarád ho utěšil, že nebude tak zle. Když spolu nedávno uzavírali pojištění domácnosti a životní pojištění, nabídl panu Svobodovi i pojistku odpovědnosti za škody. Přijal, takže je teď v pohodě. Všechny škody zaplatí pojišťovna.

Rada pana Erpéčka: pojištění odpovědnosti osob se vyplatí

Život nám občas přivane do cesty situace, které se nedají předem předvídat. Snažíme se, dáváme si pozor, ale uhlídat se nedá všechno a všichni. Pro nejrůznější krizové situace se přitom dá využít nepříliš známý finanční produkt zvaný pojištění odpovědnosti osob.

Někteří lidé tomuto produktu přezdívají "pojistka na blbost" a jednoduše řečeno jde o pojištění, které slouží k pokrytí škod způsobených ostatním obvyklými činnostmi v běžném životě.

Může jít například o tyto nehody a škody:

způsobené provozem domácnosti (požár v domě, vyplavení sousedé apod.)

vzniklé při rekreačním sportu nebo zábavě (například neopatrný lyžař srazí jiného lyžaře, ubytovaný v hotelu rozbije drahou vázu, při návštěvě u známých host propálí sedací soupravu...)

způsobené chovem domácích zvířat (pes sousedům zakousne slepici, pes návštěvě roztrhá boty...).

Pojištění odpovědnosti je možné uzavřít prakticky v každé pojišťovně. Obvykle se navíc vztahuje nejen na pojištěného, ale také na jeho manželku, manžela, děti a domácí mazlíčky. Některé pojišťovny zahrnují do smlouvy i děti, které máte krátkodobě v péči, třeba když hlídáte nezvedené synovce.

Cena se pohybuje většinou v řádu stokorun ročně. Záleží na pojistné částce, pojištění na jeden milion vyjde na 400 korun. Jediná smlouva navíc řeší pojistné události, které vás mohou potkat v celé Evropské unií.