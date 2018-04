Když nedostanete úvěr, řešením je atypická hypotéka

Když nesplňujete některou z podmínek bank a potřebujete si půjčit, můžete sáhnout po nestandardní hypotéce. Úroky obvykle začínají na šesti procentech. Zmapovali jsme, jaké máte možnosti.

Když nechci doložit příjmy



U některých bank lze požádat o hypotéku bez dokládání příjmů. Nabízejí je například Raiffeisenbank, Hypoteční banka či ČSOB. Jako doklad zpravidla postačí pouze čestné prohlášení, že vaše příjmy jsou dostatečné pro splácení hypotečního úvěru. Pozor, ale i tady platí něco za něco. Když od vás banka nebude chtít potvrzení o příjmech, musíte počítat s tím, že v ostatních kritériích na posuzování bonity bude přísnější, nabídne vám také vyšší úrokovou sazbu (v současnosti od 8 do 10 procent), a také vám půjčí maximálně na 50 procent zástavní hodnoty nemovitosti.

Pro koho se hodí: vhodné pro živnostníky nebo takzvaná svobodná povolání, jako jsou například advokáti, soukromí lékaři nebo umělci. Zvláště pro ty, kdo odečítají výdaje paušálem a jejich papírové příjmy jsou tak nižší než skutečné.

Když nechci dokládat, na co jsem použil peníze



Pokud potřebujete získat peníze na něco jiného než na bydlení a vlastníte byt či dům, můžete žádat o takzvanou americkou hypotéku. Zpravidla banka půjčí do 70 procent zástavní hodnoty nemovitosti, minimálně 200 000 korun, maximálně většinou pět milionů.

Jako zajištění banka požaduje již zkolaudovaný dům nebo byt, který není zatížen zástavním právem třetí osoby, a ani její převod nesmí být omezen s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý stavební spořitelnou. Nemovitost musí být zkolaudovaná, musíte ji vlastnit vy nebo vaši rodiče či děti, musí být zapsaná v katastru nemovitostí a být na území České republiky. Nemovitost přitom nesmí být k datu čerpání zatížena zástavním právem.

Úroková sazba bude zpravidla nižší než u běžného neúčelového spotřebního úvěru, ale zase vyšší než u standardní hypotéky, v současné době od 6 do 9 procent. Výhodou je, že splácet můžete až 20 let a během doby kdykoli předčasně splatit bez sankcí. Doba splatnosti bývá omezena věkem, vše splaceno byste měli mít do 70 let. O americkou hypotéku můžete žádat současně s dalšími třemi žadateli a společně musíte žít maximálně ve dvou domácnostech.

Pro koho se hodí: pro vlastníky nemovitosti, kteří potřebují půjčku.

Když nechci skladovat faktury



Jestli nesnášíte papírování, nechce se vám běhat s každou fakturou do banky, můžete si vzít hypotéku na výstavbu a rekonstrukci bez dokládání faktur. Momentálně ji nabízejí Raiffeisenbank a Hypoteční banka. Banka vám pak po celou dobu výstavby (obvykle ne déle než dva roky) uvolňuje peníze a posílá vám je na účet. Odhadce z banky jen kontroluje, jestli stavba probíhá. Účel úvěru, tedy to, že jste si za půjčené peníze opravdu pořídili bydlení, pak bance doložíte kolaudací.

Podobnou možnost, ale jen na rekonstrukci, nabízí i Komerční banka. Zálohově můžete čerpat úvěr maximálně do 85 procent ceny zastavené nemovitosti, maximálně do dvou milionů korun, jednorázově lze vyčerpat maximálně 70 procent současné ceny zastavené nemovitosti a zbývající část pak získat po doložení skutečného provedení rekonstrukce odhadcem banky.

Pro koho se hodí: možnost je výhodná pro ty, kteří staví svépomocí.

Když chci i peníze na nábytek



Část peněz z hypotéky lze využít na cokoli (neúčelově). To cokoli však musí souviset s danou domácností: koupě nábytku, elektroniky... Nabízejí například ČSOB, Hypoteční banka či Komerční banka (Hypotéka 2 v 1). Neúčelově půjčí nejvýše 20 procent z celkové výše hypotéky (u KB platí současně limit 400 000 korun). A abyste si nepořídili dřív nábytek než dům, banka vám neúčelovou částku pošle až v momentě, kdy vyčerpáte určitou část účelového hypotečního úvěru (u KB je to 50 procent).

Pro koho se hodí: pro ty, kdo potřebují zařídit bydlení, je levnější než spotřebitelský úvěr.

Když nemám nic, potřebuji půjčit vše



Banka může půjčit na celou hodnotu nemovitosti. Musíte však být pro banku dostatečně bonitní, pokud možno nedlužit jinde a splnit všechny podmínky banky, například sjednat si životní pojištění a pojištění schopnosti splácet. Úroková sazba je od 6 do 8 procent podle výše úvěru a doby splatnosti. Je třeba dát pozor na to, že pokud mají banky své odhadce, ti mohou nemovitost odhadnout na nižší cenu, než je ta tržní, tedy vám vlastně půjčí nižší částku.

Pro koho se hodí: pro ty, kdo nemají hotovost.

Když mám příliš nízké příjmy, nechtějí mi dát úvěr



Pokud se setkáte s tím, že vám banka odmítne půjčit, protože vaše čisté příjmy nestačí, máte dvě možnosti. Nejčastěji bankéři navrhují přizvat spoludlužitele, tedy vzít do úvěru ještě někoho, nejlépe z rodiny, díky jehož příjmu už na požadovaný úvěr dosáhnete. Pokud si v budoucnu sami příjmy zvýšíte, můžete spoludlužitele z hypotéky bez problémů vyvázat.

Pro koho se hodí: pro ty, kdo by s vlastními příjmy na úvěr nedosáhli.

Když mám smlouvu na dobu určitou



Strach z toho, že by kvůli návrhu ministra práce a sociálních věcí, mohli zaměstnavatelé prodlužovat pracovní smlouvu na dobu určitou až pět let, a kvůli tomu znevýhodnit ještě více své zaměstnance v možnosti získání úvěru, banky odmítají. Podle jejich vyjádření se lidé nemusí bát.

Podmínky se prý nezmění, banky většinou pohlížejí na zaměstnance už s roční smlouvou na dobu určitou, jako by byl zaměstnaný na dobu neurčitou, navíc je to prý jen jedno z kritérií, podle kterých posuzují bonitu žadatele. V Raiffeisenbank stačí například i smlouva na šest měsíců. Benevolentnější jsou banky u lidí, kteří už mají smlouvu alespoň jednou prodlouženou. Takové smlouvy banka akceptuje běžně a nejsou překážkou k získání hypotéky. Záleží samozřejmě na výši úvěru a kolika procenty zastavované nemovitosti žadatel ručí.

Pro koho se hodí: pro zaměstnance, kteří zatím nemají pracovní smlouvu na dobu neurčitou.