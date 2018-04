Krok za krokem: měníme penzijní fond, který nevynáší

Podle údajů Asociace penzijních fondů se ke změně penzijního fondu odhodlá každé čtvrtletí zhruba 10 tisíc Čechů.

Poslední tři roky se mé úspory u penzijního fondu příliš nezhodnotily. Přesněji řečeno, zhodnocení bylo mizernější než v jiných fondech, nestačilo ani na inflaci, takže hodnota uložených peněz vlastně klesala. Fond, který měl kdysi skvělé výsledky, a proto jsem si ho také vybrala, už tak nevynáší. Začínám se rozhlížet po jiném, kam bych mohla své ušetřené peníze převést.

Nejprve zjišťuji, jak se jednotlivým penzijním fondům daří. Základní statistické údaje jednotlivých penzijních fondů se dají získat na stránkách Asociace penzijních fondů (APF) a specializovaných finančních serverů.

Zjistěte si výnos fondu i jejich náklady

Neporovnávám ale jenom výnosy fondů v několika posledních letech, dívám se i na průměrné náklady na klienta a na takzvané náklady příštích období. To jsou neuhrazené výdaje na získávání nových klientů, tedy vlastně na provize prodejcům. Sledovat i tyto ukazatele se rozhodně vyplatí.

Proč? Fondy investují velmi podobně, a pokud jsou náklady příštích období nízké nebo má daný fond vysoké zisky, aby dokázal tyto náklady bez problémů pokrýt, budu mít větší pravděpodobnost, že se mé peníze zhodnotí v budoucnu lépe než dosud. A to je přesně to, co potřebuji.

Svého vítěze pro další období spoření na penzi už mám. Volím fond, který spolu s dalšími dvěma penzijními fondy má již řadu let nejnižší hodnoty právě u nákladů příštích období. Jen za loňský rok se podle tabulky APF tato trojice pohybuje v rozmezí od 71 do 155 milionů korun, některé fondy vykazují i trojnásobek či více než čtyřnásobek této hodnoty. Zhodnocení mnou vybraného fondu také dlouhodobě dosahuje tří procent.

Změna se dá jednoduše provést i po telefonu

Po tomto nejdůležitějším rozhodnutí je už všechno poměrně snadné. Nechce se mi ale chodit na pobočku a čekat ve frontě, takže využívám možnost zavolat na call centrum vybraného penzijního fondu.

Operátorka se ohlašuje během pár vteřin. Jak od ní zjišťuji, na přechod do nového fondu potřebuji mít při ruce občanku a číslo smlouvy s původním penzijním fondem. Po telefonu nadiktuji osobní a kontaktní údaje. Kvůli případným poplatkům se operátorka ptá i na datum sjednání původní smlouvy. Kdybych si totiž smlouvu k dosavadnímu penzijnímu připojištění sjednala před méně než pěti lety, musela bych za změnu fondu zaplatit podle zákona 800 korun. Spořím si už sedm let, takže žádný poplatek platit nebudu.

Pak si vybírám parametry nového penzijního připojištění. Vedle starobní penze chci ve formuláři zaškrtnout také invalidní a výsluhovou penzi. Ještě nahlašuji oprávněnou osobu, která v případě mé smrti získá mé úspory.

Teď už musím jen čekat. Poštou mi přijde předvyplněná smlouva o novém penzijním připojištění a zároveň i žádost o výpověď u stávajícího fondu včetně převedení mých úspor do fondu nového. Mám na výběr doručení běžným dopisem nebo doporučeně. Na poštu se mi nechce, rozhoduji se raději pro běžné psaní, které mi přinese doručovatelka do schránky. Operátorka mi ještě shrnuje postup a po necelých deseti minutách je hovor u konce.

Jaké dokumenty budete potřebovat

Než mi přijdou smlouvy, musím podle instrukcí připravit ještě pár dokladů. S podepsanými smlouvami musím totiž poslat do nového penzijního fondu také kopii občanského a řidičského průkazu a kopii výpisu z účtu, ze kterého budu platit pravidelné úložky.

Obálka z penzijního fondu přichází do dvou dnů. Vedle smluv a žádosti o výpověď v trojím provedení obsahuje ještě sazebník poplatků, informační list penzijního připojištění a informace o bonusovém úrazovém připojištění, které dostanu zdarma na dva roky. Bonus je ale omezený věkem, 60 let mi ještě není, bonus dostanu.

Co se stane s naspořenými penězi Původní penzijní fond musí převést úspory do nového penzijního fondu nejpozději do tří měsíců po ukončení smlouvy.

Převádí se všechny peníze na účtu připsané v okamžiku výplaty.

Nedochází k žádnému zdanění. Klient pokračuje se stejným objemem peněz, jaký měl u předchozího fondu.

Peníze, které v okamžiku převodu nejsou ještě na účtu původního penzijního fondu připsány (například státní příspěvky či dodatečně připisované výnosy) se převádí dodatečně.

V novém penzijním fondu se započítává i takzvaná započtená pojištěná doba z předchozích fondu. Zdroj: Allianz penzijní fond

Po podpisu smluv vyrážím na poštu, kde si v Czech pointu nechávám úředně ověřit podpis na žádosti o převedení mých naspořených peněz k novému fondu. Platím za to dvakrát 30 korun. Tuto žádost a smlouvy ve dvojím provedení pak spolu s kopiemi dokladů dávám do obálky. Třetí verze je pro mne.

Teď už zbývá jen poslat do nového fondu první platbu. Čas na to mám jeden měsíc. Můj nový fond si pak vezme na starost odeslání výpovědi původnímu fondu a od dalšího měsíce už začne platit dvouměsíční výpovědní doba. Do konce této doby mi platí penzijní připojištění ještě u starého fondu a začátek pojištění u nového penzijního fondu nastane až po uplynutí této lhůty. Než uplynou dva měsíce, musím ještě stále posílat příspěvek do původního fondu. Trvalý příkaz v bance proto budu měnit až za tři měsíce.

Zvažujete změnit penzijní fond kvůli nízkému výnosu?