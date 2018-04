Když práce zhoršuje zdraví

Pracovníci v hutích, dolech, zaměstnanci, kteří jsou v práci v kontaktu s chemickými látkami nebo pracují v hlučném prostředí, mají s chorobami z povolání největší zkušenosti.

Práce i pracovní prostředí ovlivňují zdraví člověka. A pokud zaměstnavatel nebo sami zaměstnanci nedodržují pravidla bezpečnosti práce, technologické postupy, nepoužívají ochranné pracovní prostředky (oděv, brýle, ochranné helmy), mohou své zdraví poškodit dokonce vážně a s trvalými následky.



C horoby z povolání stát odškodní



Téměř polovina nemocí z povolání v České republice je každoročně zjišťována na severní Moravě a ve Slezsku. "Je to zdejší koncentrací průmyslu, strojírenství, ale i zemědělství. Celorepublikově ale počet chorob z povolání klesá,Ž říká Zdeňka Hajduková z Kliniky chorob z povolání Fakultní nemocnice v Ostravě. Přičítá to tomu, že zaměstnavatelé více dodržují bezpečnostní i hygienické podmínky a lidé o své zdraví více dbají. Takzvané choroby z povolání jsou odškodňovány. Mezi nejčastější patří nemoci periferních nervů horních končetin z vibrací nebo z jednostranného nadměrného dlouhodobého zatížení končetin či nemoci plic. Poškození mají nárok na vyplácení renty a sociálních dávek.

Chtějí mi změnit pracovní náplň!Přidání práce.

Více ZDE.

P

B

V práci jsme jako sardinky. Musíte mít prostor a vzduch. Čtěte ZDE .

N

Loni bylo v Česku hlášeno u 1506 pracovníků celkem 1558 profesionálních onemocnění.

Ve srovnání s rokem 2002 klesl celkový počet hlášených profesionálních onemocnění o 42, tj. o 2,6 % případů.

Nejvíce profesionálních onemocnění bylo hlášeno z Moravskoslezského (19,7 %) a Středočeského kraje (14,0 %).

Nejčastěji byli postiženi pracovníci z oboru zdravotnictví (14,4 %) a těžba uhlí (14,0 %).



Zdroj: SZÚ

V případě podezření na chorobu z povolání musí pracovník podstoupit podrobné vyšetření. To má určit, zda je nemoc způsobena prací, pracovním, nebo i mimopracovním prostředím. O přiznání nemoci z povolání pak rozhodují takzvaná Střediska nemocí z povolání (pracoviště určená vyhláškou 342/1997 Sb.).Rozlišit chorobu z povolání a nemoc, která s prací může, ale nemusí souviset, je někdy složité. Kritériem pro rozhodování je takzvaný seznam nemocí z povolání v nařízení vlády 290/1995 Sb. "Nestačí však pouze shodná diagnóza s uvedenými chorobami. Onemocnění musí dosáhnout určitého stupně, například u poškození sluchu. Přitom musí podmínky výkonu práce odpovídat současným názorům na příčinnou souvislost s daným druhem onemocnění. Tyto podmínky šetří krajská hygienická stanice," vysvětluje Marta Manoušková z Kliniky nemocí z povolání Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.Celá řada onemocnění, která mohou souviset s prací, však v nařízení vlády uvedena není. Například chronický zánět průdušek zaměstnanců pracujících v prostředí, v jehož ovzduší jsou přítomné látky dráždící dýchací ústrojí."O tom, že se na vzniku tohoto onemocnění mohly podílet pracovní podmínky v souvislosti s prací, nemusí být pochyb. Ale skutečnost, že toto onemocnění není uvedeno ve zmíněném seznamu, neumožní nemoc z povolání postiženému přiznat, a tím ani sociální dávky, které se na ni vážou," dodává Marta Manoušková.Ve srovnání s někým, kdo tráví většinu pracovní doby venku se sbíječkou v ruce, je práce s počítačem v klimatizovaných kancelářích na první pohled pohodlná a fyzicky nenamáhavá. Ale i sedavá práce přináší problémy. Z jednostranné zátěže například bolí záda. "Tyto problémy však mohou lidé ovlivnit cvičením. Pomůže jim zbavit se špatných pohybových návyků. Rozhodující je přitom také správné nastavení monitoru, výšky pracovního stolu a volba židle, která šetří páteř," radí Helena Zajíčková z rehabilitačního centra v Praze.V kancelářích tak častá klimatizace může také někdy působit potíže. V létě, je-li oproti venkovní teplotě v kanceláři příliš chladno, vede ke škrábání v krku a rýmě. Klimatizace sice zbavuje vzduch kontaminací, ale z velké části i jeho přirozené složky, vzdušných iontů.To je podle Ariany Lajčíkové ze Státního zdravotního ústavu pravděpodobnou příčinou potíží, kterým se říká souhrnně syndrom nemocných budov: únava, pálení, slzení očí, bolesti hlavy. Proto je třeba kancelář občas pořádně vyvětrat.

P říklady povolání a jejich zdravotních problémů