Novinky GE Money Bank

Konto Genius Active a konto Genius Active Plus, to jsou žhavé „novinky“, které minulý týden představila GE Money Bank. Mimo jiné, tentokrát již jako skutečně první banka na našem trhu (obdobné cenové programy totiž už několik let nabízí Živnostenská banka) zavádí pro své nové klienty pomoc při převodu účtu z jednoho bankovního domu do druhého, ne však příliš účinnou.

Novinky GE Money Bank jsou v podstatě „pouze“ bankovní balíčky s tím rozdílem, že obvykle u bankovních balíčků bývá stanoven určitý paušál, přičemž navíc zůstává účtování různých transakčních a podobných poplatků. S tím se u zmíněných „geniálních“ účtů nesetkáte. Z pohledu klienta jsou tak mnohem transparentnější. Ten totiž nemusí u každého výpisu složitě dohledávat a vypočítávat, kolik že vlastně zaplatí například za jednoduchý výběr u přepážky, či úhradu složenky.

Nová konta obsahují poměrně široký rozsah služeb, které klient obvykle využívá (kromě zahraničních plateb). Otázkou však zůstává, jak často a zda všechny služby využívá. Paušální poplatek 119 korun u účtu Genius Active nabízí neomezené výběry z vlastních bankomatů, zasílání pravidelného měsíčního výpisu, všechny příchozí platby i všechny platby odchozí zadané elektronicky, 2 embosované platební karty, platební karta pro platby přes internet, zadání a provedení trvalých příkazů i inkas včetně SIPO, služby přímého bankovnictví (GSM banking, internetbanking i telebanking), zřízení a vedení kontokorentu a spořícího účtu, 50 informačních SMS v měsíci a jeden vklad hotovosti na pokladně.

Ten, kdo dává přednost osobní návštěvě pobočky, si připlacením 50 korun (platí celkem tedy 169 Kč měsíčně) zajistí navíc další výběr na pokladně, další příkaz k úhradě a rušení i změny trvalých plateb včetně inkas, vše samozřejmě na pobočce.

Komu se novinky doopravdy vyplatí

Jste-li aktivní klient (např. jako náš vzorový klient), pak se vám zvážit nabídku GE Money Bank vyplatí. Neuškodí o změně banky zauvažovat.

Jaký budete mít ke změně účtu důvod? Především poplatky, obvykle tzv. transakční. Nicméně jako každá mince má dvě strany, tak i zde není vše jen růžové. Pokud totiž nepatříte mezi skutečně aktivní klienty, raději se bez „novinky“ obejděte. Ušetřit pak můžete až třetinu z měsíčního paušálního poplatku konta Genius Active, který činí 119 Kč.

Jste-li však klientem pasivním, pak i ta levnější varianta „geniálního“ konta je dražší, než stejný rozsah služeb u konkurence. Zapomeňte také na nejdražší variantu novinky GE Money Bank, alespoň pokud zásadním způsobem nechcete změnit svůj dosavadní přístup k využívání bankovních služeb.





Banka Cenový program/balíček Měsíční nákl.pasiv. kl. (v Kč) Měsíční nákl.aktiv.

kl. (v Kč) GE MB Konto Genius Aktiv 119 119 eBanka Plus - Zdarma* 126,10** 286,20** ČS Výhodný/Komplexní program 87,50 247,50 Živnobanka Osobní menu/Forte*** 99 206,50 PS Klasik/Program Plus 79 141,70 KB Perfekt/Expres konto 100,50 265,80**** ČSOB Osobní konto plus 87 288

Pozn.: * podmínkou je příjem nad 30 tis.Kč

** včetně čerpání povoleného debetu

*** výpis je čtvrtletní

**** 1. rok, v dalších letech + 58,30 za embos.PK

Definice pasívního klienta: účet s el.bankovnictvím, 2 jednorázový příkaz do jiné banky zadaný pomocí el.bank., 2 příchozí položky, 2 trvalé příkazy, 1 platba SIPO, měsíční výpis, 5krát kontrola SMSkou zůstatku, neembosovaná platební karta, 2 výběry z bankomatu a kontokorent

Definice aktivního klienta: účet s el.bankovnictvím, 10 jednorázový příkaz do jiné banky zadaný pomocí el.bank., 10 příchozích položek, 5 trvalé příkazy, 5 inkasních plateb, měsíční výpis, 10krát kontrola SMSkou zůstatku, 2 embosované platební karty, 4 výběry z bankomatu a kontokorent

Pomoc s převodem účtu

To je služba, která tu opravdu dosud nebyla. Banka se zavazuje zajistit převedení klientových prostředků na nový účet, domluví se zaměstnavatelem změnu účtu na zasílání mzdy, zruší platby u původní banky a nastaví platby nové. Na přání klienta zruší také všechny produkty a služby.

Ovšem v tomto bodě se názory GE Money Bank a ostatních bank diametrálně liší. Konkurenti totiž nechtějí uznávat podpis klienta, pokud jeho ověření provedl jen zaměstnanec GE Money Bank a vyžadují od klientů plnou moc ověřenou notářem, nebo klientovu návštěvu banky.

Co se týče legislativy, bohužel v tento moment není zřejmé, zda naše legislativa tuto službu uvést na trh umožňuje. GE Money Bank se odvolává na Obchodní zákoník, konkrétně § 709, odst. 3 (ověření pracovníkem banky). Navíc problematiku přechodu klienta z jedné banky do druhé podle stejného názoru řeší i známý a většinou bank již přijatý bankovní kodex. Budeme se proto muset nechat překvapit, jak banky situaci nakonec vyřeší. GE Money Bank rovněž informovala, že postup je ověřen pilotním provozem a úspěšně.





§ 709, odst. 3 Obchodního zákoníku zní:

Uzavřít nebo změnit smlouvu o běžném účtu anebo ukončit vztah založený smlouvou o běžném účtu (dále jen "nakládání s účtem") je oprávněn majitel účtu. Jiná osoba než majitel účtu může nakládat s účtem jen na základě zvláštní plné moci udělené majitelem účtu, na níž je jeho podpis úředně ověřen. Úřední ověření podpisu se nevyžaduje, je-li plná moc udělena před bankou.

Problém samotný bude zřejmě právě u spojení „před bankou“. Není však přesně definováno, zda se může jednat o zaměstnance banky jiné, než u níž má být takto ověřený podpis akceptován.

Jestli se ovšem GE Money Bank něco opravdu povedlo, tak mediální kampaň. Je smutné, že je zavádějící. Banky uvádějí, že pasivních klientů je více než polovina. Například "typický" klient ČSOB s měsíčními výdaji nepřekročí hranici 109 korun měsíčně. Mějte se proto při důvěře v reklamy na pozoru. Raději si nabídku, která vás zaujme, nejdříve porovnejte s konkurencí. Tento případ totiž dokazuje, že pokud to neuděláte, nemusí se vám to vyplatit.