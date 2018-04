Když prohodíte měsíc a den v rodném čísle, může váš účet vidět jiný klient

"Viděl jsem adresu, telefon a e-mail, číslo bankovního účtu, aktuální dlužnou částku, číslo kreditní karty a její platnost, výše splátek, detaily, kdy a kolik vybíral a informace, že je karta zablokována, což svědčí o jeho špatné platební morálce," popisuje Petr.

"Společnost Cetelem tvrdí, že za to může druhý klient, který uvedl špatné rodné číslo. Jejich systém by měl ale tento jedinečný identifikátor rozpoznat a neměl by dovolit takové uložení," napsal redakci iDNES.cz Petr.

K chybě došlo náhodou. Jiný klient, který žádal Cetelem o půjčku, vyplnil špatně své rodné číslo. Zaměnil měsíc za den a trefil se tak zrovna do Petrova rodného čísla. Klient půjčku nedostal, proto se další údaje dále neověřovaly. Systém však rodné číslo uložil, a proto se Petrovi profil jiného klienta otevřel.

Dotyčný, jehož údaje Petr viděl, se o chybě nedozvěděl. Jistě netušil, že pouhou záměnou měsíce za den v rodném čísle odkryje své údaje někomu jinému.

"V důsledku interního způsobu zpracování dat došlo k ojedinělému případu, kdy skrze rodné číslo byly zpřístupněny klientovi informace o úvěru jiného klienta. Okamžitě po zjištění jsme chybu napravili a podobná situace už nemůže nastat," upřesňuje mluvčí Cetelemu, Martin Malý.

Nikdo o peníze nepřišel

Škoda nikomu nevznikla a chyba se týkala jen účtu pana Petra. I když mohl editovat adresu jiného klienta, trvalé uložení by nebylo možné. Pracovník Cetelemu by totiž telefonicky ověřil, zda úpravu klient opravdu provedl a pak teprve ji uložil.

"Na základě interního prošetření záznamů monitorujících využívání Klientské zóny nebyly třetí osobě zpřístupněny žádné z osobních údajů pana Petra. Nemohlo tedy dojít k žádným neoprávněným operacím a transakcím jinými osobami," ujišťuje Malý.

Petr chtěl po takové zkušenosti ukončit smlouvu, ale nejprve musí uhradit dlužnou částku cca 25 tisíc korun. "Pokud by nám klient dluh splatil, nic nebrání tomu, aby s námi smluvní vztah ukončil," doplnil Malý.