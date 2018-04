Když půjčku, tak teď, radí odborníci

I když se všichni shodují na tom, jak jsou dnes úroky rekordně nízké, může splácení dluhu podstatně zatížit rodinný rozpočet. Každý by měl zvážit, zda jsou všechny inzerované půjčky opravdu tak výhodné a zda v rodinných výdajích spíše nenajde položky, na kterých by se dalo ušetřit, než řešit nedostatek hotovosti formou úvěru. Daniel Kozel, analytik Komerční banky, upozorňuje: „Úroky jsou stále na extrémně nízké úrovni, ale domácnosti by měly uvažovat reálně, jakou částku si mohou dovolit v budoucnu splácet.“

Loňský rok byl přitom pro banky i pro klienty v mnohém výjimečný: na své dno se dostalo nejen úročení úvěrů, ale i vkladů. Většina finančních ústavů zažila doslova žně v oblasti úvěrů; počet hypoték i spotřebitelských úvěrů předčil poslední roky. Například Česká spořitelna poskytla loni téměř 10 000 hypoték, což představuje 60procentní nárůst v porovnání s rokem 2002.

Podobně je na tom i GE Capital Bank: její klienti si loni vzali přes 5000 hypotečních úvěrů, to znamená o 74 procent více než v roce 2002. Podle zástupců banky byl tento růst způsoben především příznivým vývojem úrokových sazeb. „Letos očekáváme v porovnání s loňským rokem zpomalení celého hypotečního trhu,“ říká Jan Rollo, ředitel drobného bankovnictví GE Capital Bank.



Úroky začínají růst

Chcete se zorientovat v současné nabídce termínovaných vkladů? Navštivte naši speciální sekci .

Zvyšování úroků - co je dobrá zpráva pro jedny, nemusí být pro druhé. Majitelé například termínovaných vkladů může těšit zvolna se zvyšující úročení, a tím lepší výnosy z uložených peněz. Naopak tomu, kdo si chce půjčit od banky peníze, přidělají rostoucí úroky možná další vrásky.

Pospíchat by měli zejména zájemci o hypotéky, protože už od loňského října roste průměrná úroková sazba u poskytnutých hypotečních úvěrů. Zatímco v září roku 2003 se průměrný úrok podle Fincentrum hypoindexu pohyboval na úrovni 4,84 procenta, v prosinci to bylo již pět procent. Ani podle analytiků není v případě hypoték váhání na místě. „Z hlediska nákladů na hypotéky není na co čekat,“ radí Daniel Kozel. Ale není nutné si brát hypoteční úvěr za každou cenu. „Sama nízká sazba z hypotéky by neměla zájemce donutit koupit cokoliv za jakoukoliv cenu. Předpokladem je, že našli vhodnou nemovitost za výhodnou cenu,“ dodává Daniel Kozel.



V stup do Evropské unie by neměl mít vliv

Evropská unie s sebou přinese celou řadu změn, podle názoru odborníků se však není třeba obávat nějakého grandiózního skoku úroků směrem vzhůru.

Minimální vliv květnového vstupu do EU potvrzuje Pavel Sobíšek, ekonom HVB Bank: „Vstup do unie úrokové sazby přímo neovlivní. Pohyb sazeb je u nás svázán s děním v eurozóně a druhým faktorem pro změnu úroků je očekávaná inflace, na niž budou mít letos vliv především daňové změny a úpravy regulovaných cen.“