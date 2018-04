Když se nedá dohodnout na termínu dovolené

Jako zaměstnanec máte sice právo na dovolenou, ale zaměstnavatel může mluvit do toho, kdy si ji vyberete. Musí přihlédnout nejen k tomu, aby byl ve firmě zajištěn provoz, ale i k zájmům zaměstnance. Jak by k nim měl zaměstnavatel přihlížet, to není nikde stanoveno. Stejně jako předpisy neříkají, jak dopředu musí zaměstnanec dovolenou nahlásit. Na dovolené se se zaměstnavatelem musíte dohodnout, to se také ve většině firem bez problémů děje. Přesto se může stát, že se z plánování volných dní stane velký konflikt napříč několika kancelářemi.

Nevyhýbejte se konfliktu

Psycholog Tomáš Vašák například nedávno řešil velmi ostrý konflikt v jedné společnosti, který začal právě kvůli tomu, kdo si dříve zabalí kufry. "E-mailové zprávy stíhaly jedna druhou a nabývaly stále útočnějšího tónu," popisuje. Aktéři sporu si nejprve dokazovali, kdo se přihlásil o termín jako první, posléze to, kdo by platil dražší storno poplatky, a nakonec skončili u ironických výpadů a výčtu charakterových vad toho druhého. "Manažerka, která mi celou záležitost ukázala, to komentovala slovy: ‚Já jsem si myslela, že jsou dospělí, tak se snad domluví,‘" vypráví Tomáš Vašák.

Proč ke konfliktu došlo? A kdo za něj nese vinu? "Paradoxně právě manažerka," odpovídá psycholog. Rozhodnutí o dovolených nechala ryze v režii svých podřízených. Ti ji pouze informovali o svých termínech, a protože nereagovala hned, objednali si zájezdy. Když pak po třech týdnech manažerka zjistila kolizi, pověřila dotyčné pracovníky, ať se dohodnou na změně. Ale představte si, že se v podobné situaci ocitnete vy. Rodina počítá s konkrétním termínem a lokalitou. Partner si domluvil dovolenou v práci. Vy jste pevně přesvědčeni, že jste nikde chybu neudělali, tak proč byste měli ustupovat?

"Samozřejmě základem je takovým situacím předejít," radí odborník. Manažerka totiž nezvolila špatný postup, jen ho nedotáhla. Je důležité si uvědomovat, že přirozenou reakcí každého člověka je vyhýbat se nepříjemnostem. Takže když hrozí konflikt, raději se mu lidé vyhnou. To udělali i zmínění aktéři sporu. Oba později přiznali, že si uvědomili problém s termínem, ale mysleli si, že to vyřeší manažerka. "Klíč je tedy v jednoduchém opatření, naučit se včas otevřeně komunikovat. Jedině tehdy, když o potenciálním problému mluvíte, můžete mu účinně předejít," vysvětluje Tomáš Vašák.

Snažte se domluvit

Ani v situaci, kdy se ocitnete ve sporu a jste přesvědčeni, že jste neudělali chybu, není užitečné asertivně trvat na svém a obviňovat svého kolegu nebo nadřízeného. Prvním krokem řešení je popsat, jak celá věc vznikla, a to bez emocí, prostým popisem. Nemá smysl vykřikovat, že plánování dovolených se mělo řešit již v lednu a že tolik neschopnosti jste už dlouho nezažili. Mnohem užitečnější je říct: Udělali jsme chybu, teď je potřeba to nějak vyřešit. Jen to dává možnost najít řešení. Emoce proti tomu vyvolává potřebu se bránit nebo útočit.

"Druhým krokem řešení nezaviněného, a tedy nespravedlivého sporu je vyjádřit své zájmy. Nebojte se říct, co je pro vás důležité," pokračuje psycholog. Avšak snažte se, aby to neznělo ultimativně. Pokud řeknete: "Já jsem si už zaplatil zálohu a termín nezměním!" těžko s druhou stranou najdete společnou řeč. Mnohem lepší je říci: "Chápu, že je důležité zabezpečit provoz, ale už jsem si zaplatil zálohu na zájezd. Rád bych ten termín využil. Pojďme se nějak dohodnout." Jestli dohoda dopadne ve váš prospěch, nebo ne, je věc jednání.

Třetím krokem je vlastní dohoda. Vždy odejděte se satisfakcí. To znamená, chtějte za dohodu něco získat. V případě dovolené je to minimálně kompenzace storno poplatků a dohoda, jak se bude dovolená určovat v příštím roce.