Když se upřednostňují lidé

Stále více firem si všímá potřeb zaměstnanců a jejich rozvoje. "V tomto ohledu došlo za posledních pět let k významným změnám," říká Milan Barták z Poradenství pro lidské zdroje společnosti PricewaterhouseCoopers (PWC).

Ovšem tento přístup zaměstnavatele se týká převážně společností se zahraničním kapitálem. Ty mají například v průměru vyšší mzdy a propracovanější systém zaměstnaneckých výhod, než je v Česku běžné. Daří se jim, a proto si mohou dovolit všímat si pohodlí zaměstnance.



Z aměstnanci na prvním místě



Studie společnosti PWC ukázala, že společnosti, které jsou součástí zahraničního koncernu, si všímají potřeb svých pracovníků. Snad jen s výjimkou výrobních společností netlačí v prvé řadě a pouze na produktivitu. Snaží se nastavit lidem takové pracovní podmínky, aby měli motivaci dát firmě ze sebe to nejlepší, a také to po nich požadují.

Například dlouhodobě úspěšné firmy vynakládají více peněz na mzdy i zaměstnanecké výhody než ostatní podniky. Pravidelně (alespoň jednou ročně) sledují spokojenost zaměstnanců. Promyšleněji "hospodaří"" s lidskými zdroji. "K obsazení nového nebo uvolněného pracovního místa využívají častěji interní zdroje. Nemusí pak zaměstnance tolik zapracovávat a sníží také riziko fluktuace v prvních dvou letech," říká Barták.



Věnují také více prostředků na vzdělávání zaměstnanců. Dokonce se o ně postarají, když je propustí. Výhradně ony totiž využívají služby zvané outplacement, která pomáhá propuštěným zaměstnancům naučit se hledat práci, připravit se na pohovory a podobně. "Tento zvyk si společnosti přinesly ze zahraničí ve své firemní kultuře, takže jej prosazují i u nás," říká Klára Lichá z divize kariérové poradenství společnosti Adecco.



V íce dovolené a masáže



Od vstupu zahraničních zaměstnavatelů na tuzemský trh řada lidí očekávala mimo jiné i zlepšení firemního prostředí. Tím se myslí nejen dodržování zákoníku práce (což by měla být samozřejmost), ale také péče o zaměstnance. Jak může vypadat v českých podmínkách? Třeba nejlepší český zaměstnavatel za rok 2004 společnost Škoda Auto, součást německého koncernu Volkswagen, poskytuje zaměstnancům, kteří si chtějí pořídit domek či byt, návratnou bezúročnou půjčku. Přispívá na jejich penzijní připojištění. Průměrná mzda v této automobilce činí 22 500 korun.





"Naši zaměstnanci mají nárok na pět týdnů dovolené, mohou využít zdravotní, rekondiční a rehabilitační programy," říká mluvčí automobilky Jaroslav Černý.Poskytnutím volna jsou zvýhodněni osamělí rodiče, kteří mají v péči dítě do dvanácti let (čtyři dny v roce volna navíc), rozvedení rodiče a matky s dětmi do 12 let mají do roka dva dny volna navíc. Ženy mají zvláštní výhodu. Poté, co odpracují na nočních směnách více než 450 hodin, mají nárok na týden volna s rehabilitačním programem."Zažil jsem, že se někteří zahraniční manažeři nechovali právě korektně. Když se ale jednání přeneslo na jejich domácí půdu, k nejvyšším představitelům firmy, vše se urovnalo," říká předseda odborového svazu KOVO Jan Uhlíř. "Mnohem horší jsou čeští servilní manažeři, kteří se chtějí zalíbit," dodává. Podle něho vycházejí zahraničním manažerům z různých důvodů (ze strachu o místo, kvůli ambicím) příliš vstříc a ti si pak dovolí i to, na co by si doma netroufli.Podle Jaroslava Zavadila z Českomoravské konfederace odborových svazů historie mnohokrát potvrdila, že Češi bývají papežštější než papež, čímž si škodí. Navíc prý nejsou příliš ochotni se zajímat o vlastní práva a nesnaží se je prosadit.