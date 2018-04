Když se v práci nedomluvíte s kolegy, pomůže mediátor

Když se dvě strany sporu nemohou dohodnout, přichází na řadu mediátoři. "Jejich úkolem není, aby zaměstnance rozsoudili a řekli, kdo z nich má pravdu. Každý vidí a vnímá věci jinak, je tedy důležité najít body, na nichž se obě strany dokážou shodnout a znovu spolu začít komunikovat, i když jejich zájmy jsou naprosto odlišné," popisuje mediátorka Jitka Jilemická.

Nechci mít stůl u dveří

Podle lektorky a facilitátorky Olgy Medlíkové zdaleka nemusí jít jen o hádky mezi kolegy, i když přiznává, že mediátoři a facilitátoři dnes velmi často například řeší konflikty v open space kancelářích, kdy se lidé nemohou shodnout na klimatizaci, větrání nebo umístění stolů.

"Měla jsem například případ, kdy se rozhádaly čtyři ženy v účtárně kvůli tomu, že jedné z nich přestěhovali stůl blíže ke dveřím. Spory dosáhly takové intenzity, že zaměstnankyně se ve své práci dopouštěly chyb. Když jsem spor začala řešit, ukázalo se, že skutečným důvodem není přestěhovaný stůl, ale pocit jedné z žen, že její kolegyně s ní jedná s despektem," popisuje konkrétní případ Jitka Jilemická,

Vedoucí však může být na pochybách, zda a kdy už je vhodné volat si na pomoc odborníka. "V první fázi je manažer schopný hádku vyřešit. Ale není šťastné, pokud strany jen rozsoudí a dá za pravdu jedné z nich. To se pak někdo cítí ublížený a napětí na pracovišti trvá," vysvětluje Jitka Jilemická.

Nejhorší podle ní je, pokud si vedení myslí, že spor sám od sebe zanikne. "Bohužel, stále se setkávám s tím, že si mediátora pozvou až na poslední chvíli, kdy je konflikt zatížený emocemi a je velmi těžké ho urovnat," dodává.

Za pomoc mediátora se platí většinou hodinová sazba ve výši 800 až 1 500 korun, záleží na dohodě. Žádné tabulky pro jeho odměnu nejsou.

Hledejme něco, na čem se shodnete

Pro různé typy konfliktů existují různá řešení. Facilitátor přichází ve chvíli, kdy se nemohou ve firmě dohodnout dvě oddělení.

"Princip řešení je podobný jako u mediace, která je určená pro spor pouze mezi dvěma osobami. Někdy se celá oddělení nebo jejich zástupci sejdou u jednoho stolu a já se mezi nimi snažím nejdříve snížit napětí a obnovit základní diskusi. Nejdříve musí najít shodné zájmy a pak se předkládají návrhy, jak se bude situace řešit a jak mezi sebou budou nadále komunikovat. Výhoda facilitátora spočívá v tom, že je konfliktem nezasažený, nezaujatý, a protože není zaměstnancem firmy, ostatní mají k jeho nestrannosti důvěru," vysvětluje facilitátorka Olga Medlíková.

Když je diskuse na nic a je potřeba vyjednávat

Je ovšem i třetí způsob urovnávání vztahů – vyjednávání. Využívá se ve chvíli, kdy vztahy mezi kolegy nebo podřízeným a šéfem jsou natolik narušené, že už zúčastnění ani nemohou zasednout k jednomu stolu, aby hledali řešení. "Vyjednávání se vede s každou osobou zvlášť a je velmi časově náročné," dodává lektorka Olga Medlíková.

Je třeba vhodné pro případ šikanování kolegy ze stran spolupracovníků nebo šéfů. Avšak není to jediný případ.

"Kdysi si mě jedna firma najala, abych urovnala situaci v open space kanceláři, kde byl člověk, který neměl dobré hygienické návyky a navíc jedl česnek. Přímo u svého stolu ho ukusoval jako jablko, což pochopitelně nemohli jeho kolegové vydržet. Nicméně byl to velmi dobrý odborník a firma se s ním nechtěla rozloučit. Proto si mě pozvali, abych pomohla tomu, že dotyčný změní své návyky. Bylo to dlouhodobé, protože jsem nejdříve musela získat jeho důvěru, ale podařilo se mi to," vzpomíná Olga Medlíková.

Žádná ostuda

Přestože se první mediátoři a facilitátoři v Česku objevili už před patnácti lety, teprve v posledních letech začaly firmy mnohem více využívat jejich služeb. "Dnes už přešel ostych pozvat někoho z venčí, aby našel řešení pro rozhádané zaměstnance," říká Jitka Jilemická, která stála u zrodu mediace u nás. Pokud se celé oddělení postaví proti svému nadřízenému, má firma dvě možnosti. Buď spor řešit a přizvat mediátora anebo na nátlak zaměstnanců šéfa sesadit.

Mediátor je přitom levnější a rychlejší řešení než výměna lidí na pracovišti.