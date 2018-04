Když se ztráty nemusíte bát…

Americké burzy zaznamenaly v minulém měsíci kolísavý vývoj. Nejdůležitější indexy (DJIA, S&P 500 či NASDAQ Composite) víceméně stagnovaly a jejich vývoj lze charakterizovat intervalem od – 1 do +1 procenta. I přes tato nevýrazná čisla s však v naší hře našli celkem tři hráči, kteří dokázali své portfolio v minulém měsíci zhodnotit o více než sto procent. Nejúspěšnější z nich tuto magickou hranici překročil o 30 procentních bodů.

Přestože náš fiktivní investor Šimpanz, který vybírá do svého portfolia akcie metodou náhodného výběru, dokázal s výnosem 2,2 % překonat trh, nestačilo to na lepší než 908. místo. V průběžném pořadí soutěže o Investora roku pak poklesl o více než sto míst až na 701. pozici, to vše s celkovým zhodnocením portfolia 48 procent. Na vedoucího v průběžném pořadí však stále ztrácí více než 700 procentních bodů.

O celkovém vítězi však ještě není ani zdaleka rozhodnuto. Do konce hry zbývají ještě čtyři měsíce a za tuto dobu se mohou stát různé věci. I vy se tak můžete přiřadit po bok nejlepších investorů a soutěžit o ceny v celkové výši čtvrt milionu korun.

Vstoupit do Investiční hry může každý na adrese hra.idnes.cz.