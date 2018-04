Když si absolvent hledá poprvé uplatnění

Vůle musí být na obou stranách. Na straně zaměstnavatele je nutná ochota snížit počáteční nároky na nezkušeného pracovníka a dát mu tak šanci získat první pracovní zkušenosti, rozvinout potenciál schopností. Na druhou stranu tak firma obvykle získává energického, tvárného člověka, schopného přinést nové nápady prospěšné pro celý tým - samozřejmě ne každý absolvent je takový. Do jisté míry může být jeho výhodou i široký záběr teoretických znalostí, nezúžený do specifické oblasti. Není potřeba zdůrazňovat, že zaměstnáním absolventa bez pracovních zkušeností firma ušetří jistou částku na odměnách, kterou by žádal zkušenější zaměstnanec. Pokud s touto podmínkou uchazeč o práci souhlasí, může se vytvořit výborně fungující symbiotický vztah.Je důležité mít třeba i krátkodobější zkušenosti s pracovním prostředím z období studijních let. Rozšiřují absolventovi kontakty do budoucna a zmínka o nich v životopise přidává přece jen nějaký bod navíc. Nejvýznamnější je pro získání kýžené pracovní příležitosti absolventova schopnost prezentovat se.Kromě například vysoce ceněných jazykových schopností a počítačové gramotnosti je to jejich potenciál pro úspěšné zvládnutí úkolů na daném pracovním místě. Téměř vždy je dávána přednost zájemcům s nekonfliktní osobností, vykazující ochotu učit se a přijmout rady služebně starších. To znamená, že vedle zvídavosti a umění klást otázky je důležitá také schopnost přiměřeně respektovat autority. Budoucími zaměstnavateli je ceněn i entuziasmus, trpělivost a ochota pracovat zejména zpočátku nad rámec vymezených povinností. Vítán je zaměstnanec, snažící se o rychlé zorientování v novém prostředí. Ukáže-li absolvent již ve fázi výběrového pohovoru, že je ochoten vyvinout maximální iniciativu v nastudování procedurálních záležitostí ve firmě a rychle si rozšířit a doplnit teoretické znalosti, je to jeho další přidaná hodnota.