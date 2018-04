Když si pro dluh přijede domů vymahač

Jak říká Ondřej Kočovský ze společnosti Transcom, návštěva je tím drsnější, čím drsnějším způsobem jste přišli k penězům: „Pokud jste si třeba půjčili v hospodě od lichváře, můžete čekat vymahače, kteří nemají daleko k výhrůžce či k násilí. Standardní půjčovací společnosti, jakými jsou banky, leasingové a splátkové firmy, ale třeba i plynárny a telekomunikace, s vámi budou jednat ‚v rukavičkách‘, i když jim zapomenete poslat splátku či nezaplatíte za odebrané služby.“

Napíší dopis, zavolají

Strávila jsem část pracovního dne se dvěma inspektory společnosti zabývající se správou pohledávek. Lidově se jim říká vymahači. Připomínali jsme dlužníkům, že je třeba začít platit za věci, které si nakoupili na splátky. Zvoníme v pražských Vršovicích u činžovního domu z padesátých let. Zvenku pěkné, ale uvnitř čekám malé bytečky. Otvírá nám smutný muž středních let, přejede očima obleky mých kolegů, gestem nás zve dál.

Vcházíme do bytu, zašlá domácnost, na 40 čtverečních metrech tu žijí tři dospělí lidé a dvě kočky. Sedíme a díváme se, jak muž beze slova přehrabuje hromadu papírů a nakonec předkládá tři z nich. Rozsudky za úvěrové podvody. Podepisoval manželku, aby dostal peníze, kterými by zaplatil původní dluhy. Celkem asi 450 000 korun. „Jsem v podmínce, ale protože nezaplatím, počítám, že si půjdu trest odsedět natvrdo,“ dodává tichým hlasem dlužník. Je nezaměstnaný, manželka v invalidním důchodu. Žijí z dávek, nájem platí přes 5000 korun a na živobytí jim zbývají další čtyři tisíce.

Na splátky nemají, všechny peníze projedli

Pokud nezačne splácet „naší“ společnosti, čeká ho další soud. „Našemu klientovi dlužíte 20 000 korun. Kdyby se vám podařilo splácet měsíčně alespoň pětistovku, k soudu by nemuselo dojít,“ vysvětluje inspektor Tomáš Dixa. Rezignovaný pohled dlužníka vypovídá o tom, že k dalšímu soudu asi dojde. Rozhlížím se a přemýšlím, kde všechny ty půjčené peníze jsou. Do bydlení je určitě neinvestovali.

„Projedli je,“ vysvětluje mi později venku Tomáš Dixa. „Původně si koupili na dluh nějakou elektroniku, pán pak přišel o práci. Elektroniku prodal, ale se ztrátou a dluh bylo třeba doplatit. Nejjednodušší bylo obrátit se na banku. Jenže místo nového zaměstnání přišla nemoc, po čase došly i druhé půjčené peníze a pomalu se rozjel kolotoč půjček a splátek.“ Když budu mít někdy pocit, že bych něco mohla mít výhodně na splátky, vzpomenu si na manžele z Vršovic. Na jejich smutné oči. A nepůjčím si. I když by to bylo tak snadné, letos jsem dostala poštou již třetí kreditní kartu plnou peněz. Rozstřihla jsem je a hodila do koše.

Jak příběh dopadl

Inspektoři ze společnosti na správu pohledávek s manželi dále jednali, ale bohužel k uhrazení dluhů se jim je přesvědčit nepodařilo. Celá kauza se tedy dostává k soudu, po jeho rozhodnutí bude následovat exekuce majetku.

Když včas nezaplatíte

Pokud máte dluh a nesplácíte, věřitel vás obvykle upomene. Jestliže na výzvu nereagujete, předá pohledávku dál. Má na výběr: