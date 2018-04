Když stádo zaměstnanců nenávidí odlišnost

V první fázi v takové stádní firmě či instituci vznikne rozdíl mezi tím, co se smí a dělá oficiálně, formálně, na papíře, a co se smí a dělá neoficiálně, ve skutečnosti. Ve druhé fázi stádní firmy se proti tomuto rozdílu nejenže nebojuje, ale nechává se bujet.

Tak třeba můj známý nastoupil před časem na jednu vysokou školu s bohulibým úmyslem vědecky pracovat, skutečně denně přemýšlet nad novými metodami a postupy. To se nedá provádět pouze diskusemi s kolegy. A tak se známý soustředil na svou práci i každý pátek po dvanácté hodině, protože zrovna neučil a pracovní doba mu končila kolem čtvrté.

Skupina jeho kolegů (ve skutečnosti parta kamarádíčků) si však zvykla vždy o této době scházet se v největší kanceláři, otevřít láhev, probrat, kdo s kým začal chodit a kdo se rozešel... Ve druhé fázi takový stav mému pracovitému známému neprospívá, ale ani nevadí. Jenže ve třetí fázi zjišťuje, že u odměn a kariérních postupů je až na posledním místě. Kamarádíčkové mezitím vybudovali dostatečně subjektivní hodnotící systém, který je schopen dobrou práci potopit a chabou vynést do nebe.

A kdyby do očí bijící nesprávnost hodnocení byla přece jen někomu nápadná, zvládají to kamarádíčkové svou početností. Navzájem si podtrhy dosvědčí. Ve čtvrté fázi se vytváří atmosféra „hlas většiny je rozhodující“. Když většina tvrdí, že 2 + 2 = 7, nelze přece brát vážně podivína, který namítá, že 2 + 2 = 4. Bičem na tvořivé a férové byla v minulosti kádrová věta „nezapadl do kolektivu“.

Nenechává po sobě trochu smradu ještě někde také nyní? Věta typu „nezapadl do kolektivu“ často totiž není nic jiného než bučení stáda průměrných, napůl ustrašené, napůl agresivní, že se jim někdo vzdaluje a mohl by narušit jejich pohodlné bahnění. V páté fázi schopný jedinec odchází do rozumnější části světa. Tam výsledky jeho duševní práce koupí, správně ocení, sami vydělají - a založí pobočku své firmy třeba v Česku, kde stádečko na jednotku pracovního času dostává setinu ohodnocení.