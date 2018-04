Když vám příjmy nestačí na nájemné

Kdo má nárok

Jestliže žijete v Praze a nestačí vám 35 procent příjmů vaší rodiny k pokrytí nájemného a služeb spojených s bydlením, máte na příspěvek na bydlení nárok. Bydlíte-li mimo Prahu, mělo by vám k zaplacení nájemného stačit 30 procent z příjmů rodiny. Neznamená to, že si v Praze pronajmete byt za 30 tisíc korun měsíčně a budete očekávat, že vám na nájem úřady práce přispějí. Nájem musí odpovídat průměru v rámci obce a počtu členů rodiny, kteří byt obývají. Údaje přinášíme v tabulce. Do částky, kterou měsíčně platíte za bydlení, se započítává i cena služeb a energií.



Za příjem se považuje nejen plat, ale třeba i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Příjmy se počítají za předchozí kalendářní čtvrtletí a sčítá se příjem všech, kteří žijí ve společné domácnosti.



O dávku mohou žádat i ti, kdo nejsou v nájmu, ale bydlí v družstevním bytě či ve vlastním bytě či domě. Hranice obvyklých nákladů je v tomto případě jiná (viz druhá tabulka).

Dávky státní sociální podpory Jsou to dávky, které jsou poskytovány osobám nebo jejich rodinným příslušníkům v mimořádných životních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení zčásti přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci.



V rámci tohoto systému podpory se v závislosti na příjmu poskytuje přídavek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na bydlení. Příjem dokládat nemusíte, žádáte-li o rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné.

Kolik dostanete

Nejprve si sečtěte příjmy a vypočtěte z nich 30 procent (v Praze 35 %). Je-li výsledné číslo nižší než vaše náklady na nájemné, energie a služby, úřad práce vám vyplatí rozdíl částek. Když ve skutečnosti platíte víc, než jsou v tabulce uvedené náklady na bydlení pro vaši rodinu a obec, budou počítat rozdíl jen z této tabulkové částky.



Například ve společné domácnosti v Praze spolu bydlí manželé. Nájem i s energií a poplatky za služby činí celkem 6 000 korun. Jejich společný měsíční příjem je 16 000 korun. Výpočet příspěvku na bydlení je následující:

- 16 000 x 0,35 = 5 600 což znamená, že 35 % jejich příjmu nestačí na pokrytí nájmu, který je 6 000 korun

- náklady na bydlení nepřevyšují tabulkovou hranici, ta je pro dvoučlennou nájemní domácnost v Praze 7 380 korun

- skutečný nájem je nižší než zákonem povolená hranice (viz tabulka), dále budou počítat se skutečnými náklady na bydlení 6 000 korun

- od nájmu odečtou 35 % příjmu rodiny 6 000 - 5 600 = 400

- mladý pár dostane 400 korun za měsíc, jako příspěvek na bydlení

Bydlení v nájemních bytech

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1.1.2009 do 31.1.2009 (v Kč) Počet osob v rodině Počet obyvatel obce Praha nad 100 000 50 000-99 999 10 000-49 999 do 9 999 1 5 088 4 045 3 804 3 380 3 165 2 7 380 5 952 5 622 5 042 4 747 3 10 140 8 274 7 842 7 083 6 698 4 a více 12 737 10 487 9 966 9 051 8 587 Zdroj: www. mpsv.cz

Bydlení v družstevních a vlastních bytech

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1.1.2009 do 31.1.2009 (v Kč) Počet osob v rodině Počet obyvatel obce Praha nad 100 000 50 000-99 999 10 000-49 999 do 9 999 1 3 109 3 109 3 109 3 109 3 109 2 4 719 4 719 4 719 4 719 4 719 3 6 654 6 654 6 654 6 654 6 654 4 a více 8 516 8 516 8 516 8 516 8 516 Zdroj: www. mpsv.cz

Kde o dávku žádat

Žádost o příspěvek na bydlení, vyřizuje od 1. ledna 2009 úřad práce ve městě, kde máte trvalé bydliště.

Co mít s sebou

- vyplněný formulář, je k dispozici na všech úřadech práce nebo na stránkách ministerstva

- průkaz totožnosti všech žadatelů, u dětí do 15 let rodný list

- doklady o výši příjmu za minulé kalendářní čtvrtletí

- doklad o výši nákladů na bydlení

- pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky potvrzení o studiu

- doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví k nemovitosti



Pokud jste již příspěvek dostávali, musíte na každé další kalendářní čtvrtletí dodat opět doklady o výši příjmu a o výši nákladů na bydlení.