Když vás okradou v restauraci, nezoufejte. Zákon je na vaší straně

Nejlepším prostředkem k ochraně osobního majetku je prevence. Ve vlastním zájmu byste měli mít odložené věci pod kontrolou. Například tím, že na ně stále uvidíte nebo ty nejcennější (peněženku, doklady, klíče) budete mít stále při sobě. Ne vždy je to ale možné.

Provozovatel se odpovědnosti za odloženou věc nemůže zbavit jednostranným prohlášením

Odpovědnosti za věci odložené podléhají všichni provozovatelé bez ohledu na typ podnikání. Za odložený kabát, deštník či kabelku odpovídá stejně provozovatel restaurace, fitcentra nebo například kadeřnického salonu.



Často tam narazíme na oznámení, že se za věci odložené neručí. Prohlášení je ovšem naprosto irelevantní a žádný provozovatel se nemůže odpovědnosti zbavit tímto nebo podobným jednostranným prohlášením. Za škodu v jakékoli formě (poškození, krádež) jednoznačně odpovídá.

Jako klienti byste měli odkládat věci na místech, která jsou k tomu určená nebo obvyklá. Provozovatel je povinen taková místa vytvořit a jeho klienti jsou povinni na tato místa odložené věci ukládat. Pokud by například klientovi ukradli peněženku, kterou si nechal na toaletě, provozovatel jednoznačně uplatní námitku, že nešlo o věc odloženou na vyhrazeném nebo obvyklém místě. V tomto případě by se své odpovědnosti provozovatel dokázal zbavit.

Cennosti a klenoty mějte vždy při sobě, i když to pro vás bude nepohodlné

Právní úprava se jeví jako poměrně tvrdá a někteří chytráci by určitě brzy přišli na to, jak si nechat ukrást kamarádem kabát v restauraci na věšáku, a ještě by tvrdili, že v něm měli diamantový náramek za dva miliony. Proto prováděcí předpis omezuje odpovědnost za odložené klenoty na pět tisíc korun. Pro slušné občany z toho vyplývá poučení: veškeré cennosti mít za každých okolností u sebe. V případě krádeže totiž bude velmi obtížné přesvědčit provozovatele a policii, že jste tak cenné věci v kabátě skutečně měli.

Právo zaniká po patnácti dnech. V případě škody volejte policii

V případě, že vám někdo při návštěvě kadeřníka nebo restaurace poškodil či odcizil odloženou věc, musíte ihned informovat provozovatele. Krádež nebo poničení věci můžete nahlásit do 15 dnů od doby, kdy jste se o škodě dozvěděli. Ukradne-li vám někdo kabát, přijdete na to hned při odchodu. Například na krádež prstenu z peněženky ale můžete přijít až po návratu domů nebo i po několika dnech.



Pokud tedy zjistíte, že nemáte peněženku, měli byste zavolat policii a sepsat protokol. Budete muset prokázat, že ke krádeži nebo poškození skutečně došlo a navíc u konkrétního provozovatele. Jestliže to prokážete, připadne vám právo na náhradu škody. Samotní provozovatelé bývají pro takové účely pojištěni a plnění půjde pravděpodobně z pojistky.

Na druhé straně takové pojistky mají spoluúčast a část plnění půjde z kapsy provozovatele. Lze očekávat, že se bude snažit váš nárok do určité míry zpochybnit. Jako velmi problematické se jeví zejména dokazování škody na malých hodnotných věcech (nejčastěji peníze, klenoty atd.). Z toho důvodu byste vše cenné měli mít vždy pod absolutní kontrolou.