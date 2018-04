Když žádá táta, může být rodičovský příspěvek vyšší

Podmínkou k čerpání nejvyššího příspěvku je totiž to, že jste měli nárok na mateřskou, a to alespoň 380 korun denně. Ale už je jedno, jestli jste ji čerpali, nebo zda šlo o nárok fiktivní. Takže i když „mateřskou“ dostávala matka, a měla peněžitý příspěvek v mateřství nižší, o rodičovský příspěvek klidně může požádat její manžel. A ten pak volit může. V mnoha rodinách je stále obvyklý model muž = vyšší plat = vyšší nemocenská = vyšší příspěvek v mateřství.

V dopise z ministerstva, který dostávali rodiče dětí koncem loňského roku, o této možnosti sice nebyla ani zmínka, ale pravda to je. Potvrzují to i slova Petra Nečase. „O rodičovskou si může požádat manžel nebo partner, který si nemocenskou platí. Rodiče se můžou na rodičovské časem vyměnit, ale jednou zvolená varianta zůstává,“ vysvětlil ministr.

Ať o příspěvek požádá muž

Na žádosti o rodičovský příspěvek (formulář se zeleným pruhem) se uvede jméno otce.

Ten také doloží na dalším tiskopisu Potvrzení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku (formulář s fialovým pruhem), že má nárok na „mateřskou“ a v jaké výši. Potvrzení mu vystaví buď jeho zaměstnavatel, nebo okresní správa sociálního zabezpečení.

Poté vyplní Žádost o rozhodnutí o volbě nároku na rodičovský příspěvek (formulář se žlutým pruhem), kde si vybere dvouletou variantu.

Na rychlé čerpání samozřejmě musí splnit podmínku, že by denní dávka jeho fiktivní mateřské byla minimálně 380 korun. A je to. Otec může přitom klidně dál pracovat, protože celodenní a řádnou péči o dítě zajistil tím, že se o něj bude starat jeho matka.

Pozor na zdravotní pojištění

Nemáte-li žádné další děti, počítejte s tím, že žena, která bude v domácnosti, bude muset platit zdravotní pojištění.

Jak z toho ven? Je to jednoduché. Stačí se po měsíci vyměnit. Otec požádá o odejmutí příspěvku s tím, že dále bude příspěvek pobírat matka. Ta vystřídá otce a bude dostávat už jím původně zvolenou částku. Pečuje-li matka o jiné dítě do sedmi let, nemusí si rodiče se záměnou dělat starosti, zdravotní pojištění za ni bude platit stát.

U tříleté rodičovské postupujte obdobně

Obdobně mohou postupovat ty páry, kde si žena neplatila nemocenské pojištění vůbec (třeba podnikatelka), a nemůže si tedy vybrat ani tříletou variantu vyplácení rodičovského příspěvku.

Někteří rodiče ale mají smůlu a musí se smířit s tím, že si vybírat nebudou. Čeká je čtyřletá rodičovská dovolená s nižším příspěvkem. Třeba samoživitelky s nízkým příjmem či páry, kde oba podnikají a „státní“ nemocenskou si neplatí.