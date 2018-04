Když zaměstnavatel dluží mzdu

Každá firma se může dostat do ekonomických potíží. A s ní samozřejmě i její zaměstnanci. Jaké to jsou nervy, když se zpozdí výplata, by mohli nejčerstvěji vyprávět zaměstnanci Železáren v Hrádku u Rokycan. Ti však měli štěstí. Zaměstnavatel jim dlužil mzdy za leden pouze devět dní. „K dnešku je vše v pořádku,“ potvrdil minulý týden ve středu ředitel Železáren Milan Brada.

Někdy však zaměstnanci musí čekat na výplatu svých mezd měsíce a někdy i déle. V nejhorším případě se odměny za práci nedočkají vůbec. Ale seriózní zaměstnavatelé se snaží příjem svých zaměstnanců i přes problémy vyplatit. Podařilo se to například společnosti Petrof v Hradci Králové, výrobci pianin a klavírů. Loni se dostal do nesnází. Hlavní roli přitom sehrála nepříznivá situace na trhu, výrazný pokles kurzu dolaru vůči české koruně a přerušení dodávek hlavnímu obchodnímu partnerovi společnosti.

„V této situaci obstavily věřitelské banky Petrofu bankovní účty. Hrozilo reálné riziko úplného kolapsu. Proto došlo ke zpožďování výplat mezd zaměstnancům,“ říká prezidentka Petrofu Zuzana Ceralová-Petrofová. Peníze za březen až srpen byly zaměstnancům vyplaceny po dohodě s odbory postupně ve dvou výplatních termínech.



Petrofu se podařilo vyřešit problém tak, že obnovil dodávky hlavnímu obchodnímu partnerovi a dosáhl dohody s úvěrujícími bankami. Zároveň snížil náklady uzavřením poboček mimo Hradec Králové a rozsáhlým propouštěním. „Problémy s výplatami mezd vše ještě zhoršovaly,“ vzpomíná prezidentka společnosti. Podle jejích slov se však vyplatila vzájemná otevřenost v jednání mezi vedením, zaměstnanci a odbory. Dnes se firmě zase začíná dařit.

A co když je nejhůř?

Zaměstnavatel neplatí?

Pokud ekonomická situace firmy nebo postoj zaměstnavatele nenapovídají tomu, že by zaměstnanci ještě někdy mohli dostat své „měsíční jisté“, je třeba jednat. Získat alespoň nějaké peníze může zaměstnanec prostřednictvím úřadu práce. Ovšem musí předtím sám nebo spolu s dalšími podat u krajského soudu na zaměstnavatele návrh na prohlášení konkurzu. Pokud tak již neučinil sám zaměstnavatel. Ale ani pokud dodrží zaměstnanec všechny podmínky (viz zákon č. 118/2000 Sb., ve znění zákona č. 436/2004 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele), nemusí dostat od úřadu práce celý příjem, který mu náleží.Má nárok na mzdu pouze za tři měsíce, které mu zaměstnavatel nezaplatil v takzvaném rozhodném období. To tvoří poslední půlrok předcházející měsíci, kdy byl na zaměstnavatele podán návrh na konkurz. „Rozsah mzdových nároků je omezen zákonem,“ podotýká Kateřina Beránková z ministerstva práce a sociálních věcí. Nejvíce v současnosti můžete dostat 25 376 korun, za tříměsíční období pak maximálně 76 128 korun. Nejhorší situace stane, když se zaměstnavatel „ vypaří“ a s úřadem práce nespolupracuje. Ten si to sice nenechá jen tak líbit, nicméně je na zaměstnanci, aby své nároky prokázal sám. Pokud nemůže doložit, jakou měl mzdu, má nárok na výplatu jen ve výši minimální mzdy, a to také nejvýše za tři měsíce. Úřad práce, který zaměstnancům dlužné částky vyplatí, bude pak svoji pohledávku uplatňovat u zaměstnavatele.

1. Zaměstnavatel je v platební neschopnosti, když dluží mzdy ještě v den následující po datu, kdy na něj byl podán návrh na konkurz.



2. Pokud zaměstnavatel nevyplácí zaměstnanci mzdu, může se pracovník obrátit na úřad práce (ÚP) a požádat o výplatu mzdových nároků, jejichž výše je omezena zákonem.



3. Podmínkou nárokování je, že je u příslušného krajského soudu na zaměstnavatele podán návrh na prohlášení konkurzu. Návrh může zaměstnanec podat sám.



4. Soud musí konkurz neprodleně oznámit ÚP. Ten pak oznámení vyvěsí na své úřední desce, bude i na jeho webových stránkách.



5. Poté může zaměstnanec přijít na nakterýkoli ÚP, kde si podá žádost o výplatu náhrady mzdy, ovšem nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy úřad práce oznámení o konkurzu zveřejnil. Výplatu mzdy je možné uplatnit u téhož zaměstnavatele pouze jednou za tři roky.



6. V momentě, kdy se na ÚP dostaví první zaměstnanec, vyzve úřad zaměstnavatele, aby mu předložil seznam dlužných mezd, a to nejpozději do 14 dnů.



7. Po doložení seznamu, ÚP porovná a posoudí údaje zaměstnance a zaměstnavatele. V případě shody musí do 10 dnů oznámit zaměstnanci, jak mu budou peníze vyplaceny.



