Kemp pro masy se slušným zázemím

A TC Merkur

Novomlýnské nádrže

Pasohlávky

www.pasohlavky.cz

Hodnocení podle Testu MF DNES***





Přehled základních poplatků osoba za noc 50 korun dítě od 3 do 12 let a noc 30 korun stan 50 až 90 korun podle velikosti karavan 90 korun auto 50 korun poplatek místnímu úřadu 15 korun bungalovy 680 až 1770 korun za objekt obytné buňky 290 až 580 korun za objekt Slevy při pobytu do 26. 6. a po 28. 8.

Další služby:

půjčovna kol - na 6 hodin 80 až 100 korun; 12 hodin 150 a 200 korun,

půjčovna lodí - 100 až 160 korun na hodinu, 300 až 400 korun na půl dne, šlapadla 90 korun na hodinu

půjčovna windsurfingů - 300 až 500 na půl dne, privátní výuka 200 korun na hodinu pro jednoho

kurt na beachvolejbal, tobogan, tenisový kurt, škola windsurfingu, internetová kavárna, letní kino, minigolf, občerstvení, restaurace, smíšené zboží, vyjížďky výletní lodí, pláž pro nudisty

Měšec - týdenní pobyt pro rodinu s dvěma dětmi do 12 let vyjde na 2100 Kč

Hodí se pro milovníky velkých vodních ploch a masového kempování, sportovce, rybáře a cykloturisty

K emp Trhovky

Orlická přehrada, Milešov

speciální webové stránky kemp nemá

hodnocení podle Testu MF DNES **

Přehled základních poplatků osoba za noc 20 korun dítě nad 6 a do 15 let za noc 8 korun stan 25 korun karavan 30 korun auto 25 korun motocykl 20 korun poplatek místnímu úřadu 15 korun pes 30 korun pronájem čtyřlůžkové chaty 300 až 500 na den příplatek za elektrickou přípojku 35 korun

slevy - ne

Další služby: rychlé občerstvení, potraviny, tobogan, plácky na volejbal, ohniště, možnost pronájmu tenisových kurtů mimo kemp, hodí se pro hodně nenáročné turisty a milovníky vodních sportů, rybáře

Měšec: Týdenní pobyt pro rodinu s dvěma dětmi do 15 let vyjde na 952 Kč



A lternativní ubytování

rekreační zařízení Orion

Přehled základních poplatků zděné chatky se sociálním zařízením 1 400 korun za den pro 4 osoby 800 za den pro 2 osoby

V eřejné tábořiště Nová Živohošť

Slapská přehrada

speciální webové stránky kemp nemá

hodnocení podle Testu MF DNES **

Přehled základních poplatků osoba za noc 27 korun dítě nad 6 a do 15 let za noc 16 korun stan 30 korun karavan 37 až 45 korun auto 55 korun motocykl 30 korun poplatek místnímu úřadu 10 korun pes 50 korun pronájem čtyřlůžkové chaty 400 až 500 korun

slevy neposkytují

Další služby: rychlé občerstvení, prodej pohledů, telefonních karet, kuponu do mobilů, dětské hřiště, plácek na volejbal, ping-pong

měšec Týdenní pobyt pro rodinu s dvěma dětmi do 15 let vyjde na 1337 korun

A lternativní ubytování

Juniorcamp Nová Živohošť

Přehled základních poplatků čtyřlůžkové chaty s polopenzí na týden 1750 korun pro dospělého 1540 korun pro děti

A utokemp Milovice

Hořice v Podkrkonoší

www.camp-milovice.cz

Hodnocení podle Testu MF DNES ****

Přehled základních poplatků osoba za noc 47 korun dítě nad 6 a do 15 let za noc 24 korun stan 39 až 56 korun podle velikosti karavan 50 korun auto 55 korun motocykl 35 korun poplatek místnímu úřadu 10 korun pes 45 korun pronájem chaty 140 až 200 na osobu za den příplatek za elektrickou přípojku 60 korun příplatek za topení 42 korun slevy - 10 procent v květnu, září a říjnu

Další služby: koupaliště - vstupné dospělí 30 korun, děti 15 korun, minigolf 30 korun za hodinu, kadeřník, vizážistka, pedikúra, rehabilitace, kuželky 200 korun za hodinu a jednu dráhu, tenis za 120 na hodinu, ping-pong, volejbal, basketbalové hřiště, potraviny, rychlé občerstvení, restaurace, půjčovna kol 40 korun na hodinu, 6 hodin 180 korun, nad 6 hodin 20 korun za hodinu

Měšec: týdenní pobyt pro rodinu s dvěma dětmi do 15 let vyjde na 1834 Kč

Hodí se pro: sportovce, cykloturisty

A TC Strážnice

Strážnice

www.camp.cz/straznice.cz

Hodnocení podle Testu MF DNES ***

Přehled základních poplatků osoba za noc 55 korun dítě nad 6 a do 15 let za noc 40 korun stan 50 koru n karavan 60 korun auto 40 korun motocykl 20 korun poplatek místnímu úřadu 2 koruny pes 40 až 50 korun pronájem chaty 120 až 200 za osobu a noc příplatek za elektrickou přípojku 50 korun na den příplatek za topení 20 korun za den pračka na hodinu 40 korun žehlička na hodinu 25 korun

slevy platí pro mimosezonní pobyty



Další služby: koupaliště, tiskárna, kopírka, hodí se pro vodáky (Baťův kanál), cykloturisty

Měšec - týdenní pobyt pro rodinu s dvěma dětmi do 15 let vyjde na 2016 Kč



A lternativní ubytování

Přehled základních poplatků budova v kempu 150 korun za lůžko a noc chaty Babeta 215 korun za lůžko a den





A utokempink Kluček

Máchovo jezero, Doksy

www.regio-mk.cz/autokemp/atc.htm

hodnocení podle Testu MF DNES **



Přehled základních poplatků osoba za noc 40 korun dítě nad 6 a do 15 let za noc 20 korun stan 50 korun karavan 70 korun auto 60 korun motocykl 40 korun poplatek místnímu úřadu 12 korun pes 30 korun čtyřlůžková chata 540 korun na den příplatek za elektrickou přípojku 60 korun

slevy - neposkytujíobčerstvení, minigolf, půjčovny sportovního vybavení na pláži, úschova kol 20 korun na den, úschova zavazadel 15 korun za den, nabití mobilního telefonu 10 korun

A utokempink Sedmihorky

Český ráj, Turnov

www.campsedmihorky.cz

Hodnocení podle Testu MF DNES*****



Přehled základních poplatků osoba za noc 45 korun dítě nad 6 a do 15 let za noc 35 korun stan 45 až 80 korun karavan 60 korun auto 60 korun motocykl 45 korun poplatek místnímu úřadu 15 korun pes 50 korun čtyřlůžková chata 520 korun na den příplatek za elektrickou přípojku 50 korun



Slevy - v dubnu a říjnu a ještě výraznější v listopadu až březnu, slevy pro majitele karavanu umístěného v kempu déle než jeden měsíc

Další služby:

občerstvení, internet, směnárna, platba kartami, 2 hřiště, minigolf za 30 korun na hodinu, koně za 250 korun na hodinu

půjčovna sportovních potřeb - pálky na ping-pong 20 korun, volejbalový míč 10 korun na hodinu, soft tenis, badminton 20 korun na hodinu, minigolf 30 korun na hodinu a osobu, úschovna kol, půjčovna kol 210 korun na den, půjčovna lodí 20 až 40 korun na hodinu,

výborné informační služby, velká nabídka propagačních materiálů, dobré značení v kempu

Měšec - týdenní pobyt pro rodinu s dvěma dětmi do 15 let vyjde na 2170 Kč

A utokempink Modřín

Lipno

internetové stránky www.lipno.info.cz

Hodnocení podle Testu MF DNES **



Přehled základních poplatků osoba za noc 50 korun dítě nad 6 a do 15 let za noc 30 korun stan 50 korun karavan 50 korun auto 50 korun motocykl 30 korun poplatek místnímu úřadu 15 korun pes 40 korun příplatek za elektrickou přípojku 70 korun



Slevy - neposkytují

Další služby: možnost platit v eurech (kurs 1 euro = 27 korun), rychlé občerstvení za dostupné ceny, nová restaurace, žádná sportoviště, hodí se pro milovníky vodních sportů

Měšec - Týdenní pobyt ve stanu pro rodinu s dvěma dětmi do 15 let vyjde na 1960 Kč