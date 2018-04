Kempy: kvalitní nemusí být drahé

Čtvrt milionu lidí by mělo podle odhadů analytické firmy Mag Consulting trávit dovolenou v tuzemských kempech. Co je čeká? Trochu vyšší ceny než loni, mnohde za to však hosté dostanou lepší kvalitu ubytování. Neplatí přitom, že čím vyšší ceny, tím kvalitnější kempování.



Jen drobné změny cen za ubytování v kempech proti loňsku vyplynuly z průzkumu MF DNES, provedeného ve 12 nejnavštěvovanějších kempech republiky. „Podražili jsme jen nepatrně, například za pobyt dítěte se platí místo loňských šesti letos osm korun denně,“ říká recepční kempu v Trhovkách na Orlické přehradě. „Stejně jsme z celého okolí stále nejlevnější,“ dodává. Má pravdu - kemp v Trhovkách nabízí přenocování dítěte za 8 korun, dospělému stačí 15 korun - to je z navštívených kempů absolutně nejméně.

„Od letošního roku jsme zavedli ceny pro prázdniny. V červenci a srpnu stojí pronájem sedmilůžkové chaty s kuchyní a sociálním zařízením podle typu 1380 až 1575 korun za den, v červnu a září zaplatí klient za stejné ubytování 1100 až 1250 korun a v dalších měsících ještě méně,“ uvádí vedoucí autokempu v Sedmihorkách Petra Hýblová.



I přes mírné zdražení je pořád ještě pobyt v kempech velmi levnou variantou dovolené. Týden stanování bude rodinu se dvěma dětmi stát zhruba 1000 až 2500 korun. Větší cenový skok se dá čekat až příští rok, kdy od ledna vzroste daň z přidané hodnoty za ubytovací služby na 19 procent.



K valita a cena spolu nemusí ladit



Jaký je výsledek putování po kempech, které redaktoři MF DNES podnikli na prahu letní sezony? Existují velké rozdíly. Je možné najít tábořiště jako vystřižená z éry socialismu, kde nároky klientů končí v podstatě u možnosti složit hlavu do vlastního stanu a o hygieně na solidní úrovni si v nich mohou nechat jen zdát. Vedle nich jsou místa, v nichž jsou sociální zařízení vyšperkovaná tak, že by mohla leckterá domácnost z bytu první kategorie závidět. Dva podle hodnocení redaktorů nejlepší kempy v Sedmihorkách a na Bítově jsou o něco dražší než ostatní a rodina v nich za týdenní ubytování zaplatí zhruba 2200 až 2300 korun. Rozdíl mezi nimi a třemi následujícími v pořadí, tedy kempem na Osice v jižních Čechách, Merkurem v Pasohlávkách na Nových Mlýnech a zařízením ve Strážnici, kde si je třeba též připravit na týden více než 2000 korun, je cenově zanedbatelný, ale například v sociálním zázemí dost výrazný.





U kempů stále ještě závazně neplatí podobná kategorizace jako u hotelů, kde počet hvězdiček hovoří jednak o komfortu, který může zájemce očekávat, jednak také o cenové úrovni za služby. Přesto se mohou zájemci hrubě orientovat podle pravidel, která - aniž byla uzákoněna - stále platí. Jedním z nich je, že za atraktivitu se připlácí. Za noc v kempu v Praze proto zaplatí návštěvníci - většinou cizinci - až třikrát víc než ve srovnatelném zařízení mimo ni. Na břehu Lipna jsou zase kempy orientované zejména na turisty z Nizozemska - ti vyšší sazby, třeba 150 korun za nocleh ve stanu, lépe unesou než tuzemští návštěvníci.Dovolená není jen ubytování, ale i stravování. Pokud turisté zvolí „konzervový jídelníček“ a vaří si sami, nemusí utratit proti loňsku navíc skoro nic. Lidé, kteří si dopřávají obědy v hospůdkách, musí přibalit větší hotovost než loni. Zhruba o deset procent se navýšily ceny jídel v atraktivních lokalitách, jinde jsou nárůsty nižší. Například ve Strážnici museli podle nájemce kempu Miroslava Zubalíka promítnout celé zvýšení DPH do cen za stravování. I tak se zde dá pořídit polopenze pro dospělého za 130 korun denně a za dítě se platí 100 korun.Ačkoliv meteorologové hlásí proměnlivé léto, kempy nebudou mít nouzi o hosty ani v případě deštivého počasí. „Chatky jsou zamluvené až do konce srpna, jezdí do nich hlavně hosté z Nizozemska a Německa,“ říká pracovnice recepce v kempu v Milovicích u Hořic. Zároveň dodává, že 6000 lidí, kteří prošli kempem během loňského, co do počasí mimořádně vydařeného léta, letos nečekají. I podle vyjádření dalších provozovatelů kempů se místa na stan najdou téměř vždycky, horší je to s pronájmem chat. Ty jsou v období prázdnin zamluvené už předem, takže se vyplatí před odjezdem kemp kontaktovat a zjistit, zda jsou v chatkách vůbec nějaká volná místa.