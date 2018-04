Jiná bude jeho práce pro obchodní společnost s rychloobrátkovým zbožím, odlišná bude ve finančním světě. Úkolem Key account managera je všestranná péče o klíčového zákazníka. Například Key account manager u výrobce Coca Coly může mít v péči společnost Billa.

Bude se starat o to, aby žvýkačky byly umístěny co nejvíce na očích zákazníků, třeba u pokladen. Jeho úkolem bude prezentace jednotlivých druhů nabízených výrobků, sledování jejich prodejnosti včetně analýzy, případné stagnace či poklesu prodeje. Od Key account managera se očekávají podněty k sezonním slevám a výprodejům či jiným propagačním akcím. Key Account Managerem by měl být člověk s vynikajícími komunikačními schopnostmi, schopností zaujmout zákazníka a motivovat členy svého týmu. Měl by být silná osobnost s vynikajícími manažerskými schopnostmi, rychlým a správným úsudkem," říká ředitelka poradenské společnosti Wrihgtson Barbora Tomšovská.

Zájemce o tuto práci musí počítat s tím, že hodně času stráví na cestách. Řízení automobilu a cestování by pro ně proto nemělo být trestem. Rozumět by si měli Key account manageři také s počítačem. Často budou pracovat i s tabulkovými procesory. Práce je vhodná pro muže i ženy, i když častěji se jí věnují z důvodu velkého časového vytížení spíše muži. Kromě platu, který se vždy skládá ze základní části a takzvaných bonusů ­ tedy příplatků za dosažený prodejní obrat ­ disponují Key account manageři také služebním autem. Jejich plat se pohybuje od 35 000 korun měsíčně a výše, záleží na velikosti a úspěšnosti firmy.