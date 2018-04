Kilogram kapra je o jednu až pět korun dražší než loni

„Určitě bych nepodporoval žádné katastrofické scénáře, uvnitř sdružení jsme se dohodli, že by ceny rozhodně neměly nijak výrazně růst. Jak to však nakonec bude vypadat, záleží na konkrétních prodejcích,“ uklidňuje spotřebitele Václav Šilhavý, správní ředitel Rybářského sdružení České republiky. Ve stejném duchu mluví i sami zástupci rybářských firem, kteří prohlašují, že i kdyby právě teď peníze potřebovali, nehodlají hnát ceny ryb nahoru.

Rozhodujícím faktorem pro výši konečné ceny nejsou jen částky, které nasadí producenti, ale jaké marže si započítají obchodníci. „Ceny by mohly být vyšší u kaprů I. kategorie a u „kapra výběr“, doplňuje Václav Šilhavý. „Jak ale bude vypadat konečná cena na stáncích, záleží na obchodnících, to my ovlivnit nemůžeme,“ vysvětluje Josef Chmel z Rybářství Třeboň.

Levněji než ve stánku na ulici máte šanci pořídit vánočního kapra přímo na sádkách nebo prodejnách rybářských firem. „Na sádkách budeme prodávat kapra I. kategorie za 58 korun za kilogram, pro obchodníky by se měla cena pohybovat kolem 50 až 54 korun za kilo,“ uvádí Chmel.

Ne každý však má sádky v blízkosti svého bydliště a je odkázán právě na stánkový prodej. Jaká bude konečná cena ve městech, lze nyní těžko odhadovat, protože s prodejem se většinou začíná v druhé polovině prosince. Loni se na stáncích prodával kilogram kapra v průměru za 65 až 70 korun za kilogram.

Komu se nechce dávat více než šedesát korun za kilogram kapra, může se poohlédnout po levnějších druzích, například tolstolobik se prodává zhruba o dvacet korun za kilo levněji.

Jestliže se rozhodnete chytit si kapra sami, může to být také jeden z nejdražších vánočních dárků. Za pytlačení můžete totiž na místě dostat blokovou pokutu tisíc korun a v případném správním řízení až osm tisíc korun.