Je podnikání na volné noze pro vás? Poznejte jeho klady a zápory

Podnikání na volné noze nemá nikde na světě přesnou definici. Zjednodušeně však můžeme říci, že nejčastěji jde o profesionály, kteří podnikají nezávisle, bez zaměstnanců, na své vlastní jméno, v jedné hlavní profesi či oboru a jejich kapitál je především osobní: znalosti a dovednosti, vzdělání, osvědčení a certifikace, silné stránky, kontakty a podobně.

K nejběžnějším profesím na volné noze patří překladatelé a tlumočníci, textaři, grafici, webdesignéři, programátoři, konzultanti, lektoři, terapeuti, účetní, koučové, ale též řemeslníci. Podnikání na volné noze není svázáno výlučně s nějakou konkrétní formou podnikání. Většina nezávislých profesionálů sice podniká na živnost, ale mnozí též na malou s.r.o. firmu, autorské či jiné smlouvy, případně podle zvláštních předpisů (právníci, lékaři, architekti).

Nevýhody: první dva roky, nezastupitelnost a nejistota

Zdaleka největší nevýhodou podnikání (nejen) na volné noze je to, že největší rizika jsou soustředěna v prvních dvou letech. Začátečníci zkrátka chybují mnohem častěji a podnikání je natolik komplexní činnost, že výčet možných chyb je prakticky neomezený. Padesát až osmdesát procent prvopodnikatelů (podle oboru) se na trhu neudrží a do pár let to zabalí. Na volné noze, kde převažuje osobní kapitál nad peněžním a majetkovým, nebývá naštěstí konec podnikání tak tvrdý, jako když člověk rozhází rodinné úspory a ještě se k tomu zadluží.

Nevýhodou je rovněž nezastupitelnost v případě zdravotních či jiných komplikací. Na rozdíl od zaměstnanců nemůžeme přehodit rozdělanou odbornou práci na kolegu. Obvykle se to řeší preventivně, rezervami ve smluvních termínech, pojištěním a zdravým životním stylem, jenž snižuje riziko nemocí. I pak ovšem zůstává nezastupitelnost výzvou, například při delší dovolené.

Většina lidí vnímá jako problém nejistotu pramenící z podstaty podnikání. Lidé (stejně jako jiní primáti) nesnášejí dobře dlouhodobý stres, a hlavně proto řada z nás upřednostňuje menší, avšak pravidelný příjem v zaměstnání. Podnikání je řešení problémů a nejistotě se tak nelze nikdy zcela vyhnout. Můžeme ji však omezovat navyšováním finanční rezervy, budováním dobrého jména a stabilních vztahů se zákazníky nebo lepším řízením projektů.

Mezi zápory je často řazena osamělost, zejména při dlouhodobé práci z domova. Naštěstí pro nás už v řadě měst fungují tzv. coworkingy, umožňující spolupráci a sociální kontakt lidí na volné noze (aktuální seznam najdete zde). Ale i na malém městě toho můžeme proti sociální a profesní izolaci hodně udělat, vyhledávat společnost dobrých lidí a navazovat aktivně kvalitní profesní vztahy v okolí.

Výhody: jednoduchost, peníze, reputace a vyhlídky

Podnikání na volné noze představuje nejjednodušší přístup k podnikání vůbec. Podnikáme na své jméno a využíváme k tomu hlavně osobní, nehmotný kapitál. Drtivé většině nezávislých profesionálů stačí k podnikání počítač, mobil a domácí kancelář (u někoho auto). Začít se dá zrovna tak snadno, jako činnost dočasně přerušit či ukončit. A vzhledem k nízké kapitálové náročnosti nejsme ani tolik stresováni nutkáním uspět za každou cenu.

Určitě vás budou zajímat peníze. Dobrá zpráva je, že na volné noze můžete časem vydělávat až několikanásobně více než v zaměstnání. To je také první důvod, proč mnozí odborníci na volnou nohu odcházejí. Osobně znám řadu špičkových profesionálů, kteří dnes vydělávají více než ředitel firmy, v níž dříve pracovali. Podnikatelské příjmy odpovídají vaší tržní hodnotě, a pokud budete opravdu dobří, na peníze si nebudete stěžovat. To, že pracujeme sami na sebe, mimo jiné znamená, že z plodů své práce můžeme profitovat i dlouhodobě, např. prodejem licencí za vytvořená autorská díla, software, patenty, know-how apod.

Nicméně z principu nejistoty vyplývá, že příjmy nejsou tak vyrovnané a stálé jako v zaměstnání. Zejména v prvních letech rostou velmi pomalu, ale i poté podléhají velkým sezónním výkyvům, nemluvě o nákladech podnikání. Vydělávat tedy můžeme hodně, ale musíme se s penězi naučit hospodařit, rozumně je investovat a myslet na horší časy.

Pro většinu zkušenějších profesionálů je klíčovou výhodou to, že mohou dělat práci, která je naplňuje, baví a dává jejich životu hlubší smysl, třeba naplněním nějakého profesního poslání. Uznávaný odborník, který buduje celý život své dobré jméno (ať už v podnikání, nebo vzácněji v zaměstnání), je po padesátce prakticky na vrcholu kariéry — na rozdíl od právě propuštěného řadového zaměstnance, který svou reputační příležitost propásl a stal se tak na trhu práce bezejmennou komoditou, nahraditelnou někým mladším. Smutné, ale časté.

Není to tak jednoduché

Díky váze dobrého jména a růstu osobního kapitálu má nezávislé podnikání na volné noze z dlouhodobého hlediska často výrazně lepší vyhlídky než zdánlivě stálé zaměstnání. Podnikání na volné noze má řadu nepopiratelných nevýhod, ale stabilita pracovních úvazků klesla v posledních dekádách natolik, že stále více lidí přebírá kariéru do vlastních rukou.

Podle americké Freelancers Union je na volné noze už 30 procent Američanů a jejich počet stále roste. U nás je trend opožděný, ale v principu stejný. Být na volné noze však automaticky neznamená mít vyšší příjmy a slibnou budoucnost. Naopak, mezi volnonožce patří levní sezónní pracovníci, stejně jako špičkoví experti s vysokými příjmy. A je na každém z nás, jak vytrvale na sobě budeme pracovat, abychom mezi ty úspěšné právem patřili.

Zkusili jste již někdy podnikat na volné noze?