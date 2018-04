Klasická pošta vám při hledání práce spíše uškodí. Raději využijte e-mail

Není to tak dávno, asi deset let, co se odpovídalo na inzeráty poštou nebo telefonicky. Nyní však naprostá většina lidí posílá své životopisy a motivační dopisy e-mailem. Ovšem i přesto, že jde o tak závažnou věc, jako je hledání práce, lidé se na internetu chovají méně odpovědně, než kdyby mezi sebou komunikovali klasickou poštou. A problém je na obou stranách - jak na straně firem, tak i u těch, kdo práci hledají.

Internet umožňuje velmi rychle reagovat na inzeráty

Rozeslání jednoho či pěti e-mailů vyjde na stejné peníze, takže lidé méně zvažují a posílají své životopisy a motivační dopisy mnohem více personalistům, než by to dělali při poštovní korespondenci.

Personalisté jsou tak mnohem vytíženější a nezvládají nápor zájemců. Tedy stejně jako se rozšířilo hledání práce přes internet, rozmohl se nešvar, že firmy neodpovídají na vaše zaslané životopisy nebo rozesílají automatickou odpověď či nereagují vůbec.

Doporučuje se proto, abyste nikdy nezapomněli k odesílané zprávě zadat v okénku "možnosti" funkci - Požadovat oznámení o doručení. Tím budete mít jistotu, že váš dopis firma či personalista přijali.

Rozesílejte životopisy na více firem a na odpověď čekejte zhruba dva týdny.

Další problém je, že kvůli e-mailové komunikaci se také nemusíte dozvědět, že jste neuspěli. Odborníci doporučují rozesílat životopisy na více firem a na odpověď čekat zhruba dva týdny. Pokud se vám do dvou týdnů nikdo neozve, šance, že má o vás firma zájem, začíná být mizivá. Po měsíci bez reakce už ani nečekejte, že z firmy vůbec dostanete nějakou odpověď.

Stejně se internetu nakonec nevyhnete

Je tedy lepší reagovat na inzeráty obyčejnou poštou? Nikoliv. Dnes už jsou e-mailové odpovědi na inzerát samozřejmostí. Pokud si firma v inzerátu vysloveně nevyžádá zaslání životopisu poštou, reagujte přes e-mail.

"Dáváte tím najevo určitou počítačovou gramotnost. Ukazujete, že umíte s počítačem aspoň trochu pracovat. Když odpovíte poštou, budou to už dnes zaměstnavatelé považovat za znamení, že s počítačem nepracujete," vysvětluje Marek Matějka, autor knihy Vše o přijímacím pohovoru (Grada, 2007).

Nejlepší způsob, jak reagovat na inzerát, podle něj zůstává e-mail. Na druhém místě je dopis, pak následuje poslání životopisu faxem a na posledním místě je osobní doručení. "

Pokud životopis donesete osobně, dáváte tím najevo, že vám na té práci velmi záleží, a zaměstnavatel toho může zneužít třeba tím, že vám pak nabídne výrazně nižší plat, než byste mohli mít," doporučuje.