Klesne podpora hypoték, nebo je to trik?

Hypoteční banky zažily loni velmi úspěšný rok. Díky rekordně nízkým úrokovým sazbám a podpoře úvěrů ze strany státu mohly rozpůjčovat zájemcům prostřednictvím hypotečních úvěrů se státní podporou více než třicet miliard korun. Logicky se tak snažily ke konci roku zdůraznit, že díky nízkým úrokovým sazbám bude podpora státu v roce 2003 omezena a že je tedy nejvyšší čas požádat o hypotéku pro ty, kteří chtějí příspěvek státu na úhradu úroků z úvěru získat.

Výše státní finanční podpory k hypotečním úvěrům je závislá na vývoji úrokových sazeb, za které banky svým klientům peníze na bydlení půjčují. Je platná vždy od počátku února jednoho roku do konce ledna roku následujícího a je závislá na průměrné výši úrokových sazeb u hypoték, které byly nově poskytnuty klientům v předešlém roce. Výše podpory v období od února 2003 do ledna 2004 bude tedy závislá na průměrných sazbách hypotečních úvěrů poskytnutých v roce 2002. Konkrétně je výše dotace koncipována následovně:

Dotace úrokových sazeb hypotečních úvěrů průměrná úroková sazba nově poskytnutých hypotečních úvěrů v předešlém roce výše dotace u hypotéky na starší byt (pouze pro osoby do 36 let) výše dotace u hypotéky na nový byt 10 % a více 6% 4% 9 % - 10 % 5% 3% 8 % - 9 % 4% 2% 7 % - 8 % 3% 1% 5 % až 7% 2% 0% pod 5% 0% 0%

Zdroj: Fincentrum, Ministerstvo pro místní rozvoj

Pozn.: Tučně zvýrazněna výše podpor pro období od února 2002 do ledna 2003.

Při pohledu na úrokové sazby, které nabízely hypoteční banky svým klientům v letošním roce, je zřejmé, že by se průměrná sazba nových úvěrů měla pohybovat někde mezi šesti a sedmi procenty a oba typy státní podpory by měly o jeden procentní bod klesnout. Přesto přišla na začátku tohoto týdne některá média s překvapivou zprávou, že výše úrokových dotací zůstanou pro příští rok zachovány ve stávající podobě. Co je k tomuto prohlášení vedlo? S největší pravděpodobností to byla mylná interpretace informací na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. To totiž uvádí mimo jiných údajů i průměrnou úrokovou sazbu úvěrů počítanou kumulovaně od srpna 1996, která měla ke konci listopadu hodnotu 7,27 procenta. Jak bylo ovšem výše uvedeno, rozhodující je průměrná sazba za rok 2002. Z jejího vývoje uvedeného v následující tabulce je zřejmé, že o poklesu podpor nemůže být pochyb:

Leden Únor Březen Duben Květen Červen -- 6,89 % 6,10 % 6,42 % 6,63 % 6,67 % Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 6,63 6,71 % 6,83 % 6,76 % 6,74 % --

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Pozn.: Jedná se o kumulativní průměr od počátku roku; v lednu nebyl průměr vzhledem k malému počtu nových úvěrů počítán. Údaje za prosinec ještě nejsou k dispozici.

Pokles podpory ovšem není nutno brát nikterak tragicky, a to hned ze dvou důvodů. Prvním je fakt, že se možná v příštím roce dočkáme sjednocení státních podpor na nové byty s podporou na byty starší. Podle některých návrhů by tak měla být výše podpory určována stejně jako stávající podpora na starší nemovitosti, ale v případě nových i starších nemovitostí by platilo omezení věku žadatele na maximálně 35 let.

Jaká banka má nejlepší úvěry? Jaké jsou v jednotlivých bankách poplatky a podmínky a kolik celkem zaplatíte? Zajímavé informace najdete v nové sekci hypotečních úvěrů! Druhým důvodem je fakt, že měsíční zatížení nových žadatelů o úvěr sice vzroste, ale nárůst nebude dramatický. Například u milionové hypotéky úročené ročně šesti procenty a splatné za dvacet let stoupne v případě odbourání podpory na nové nemovitosti měsíční splátka z 6 600 korun na 7 164 korun. V případě úvěru na starší nemovitost činí rozdíl mezi splátkou při tříprocentní podpoře a splátkou při dvouprocentní podpoře 468 korun měsíčně a nově bude klient splácet 6 187 korun při státním příspěvku ve výši 978 korun. Přibližně pětisetkorunový nárůst měsíčních splátek bude navíc v obou případech kompenzován vyšším nárokem na snížení daňového základu daně z příjmů o zaplacené úroky v daném zdaňovacím období.

Ovlivní podle vás snížení státní podpory hypoték zájem na straně klientů bank? Dočkáme se v příštím roce sjednocení obou státních podpor?