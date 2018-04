Klíčem k bohatství je psychologie obchodování

Ed Seykota, jeden z nejuznávanějších a nejlepších komoditních obchodníků světa (mimo jiné proslulý i tím, že během 10 let jednomu ze svých přátel proměnil 5 000 USD na účtu v 15 000 000 USD), kdysi napsal: "Když jsem v 90. letech učil na 4týdenním semináři skupinu studentů základům obchodního systému Donchian´s 5&20, trvalo pouhý týden, než studenti systému plně porozuměli. Další 3 týdny jsem pak strávil úkolem naučit studenty, jak se psychicky vyrovnávat se ztrátami."

Položíte-li začínajícímu obchodníkovi otázku, co je nejdůležitější předpoklad k dlouhodobému vydělávání v komoditách, s největší pravděpodobností vám odpoví, že jsou to vstupní strategie. Na druhém místě pravděpodobně uvede money-management a teprve až na třetím psychologii. To je obvyklý názor 80 % ztrácejících obchodníků – názor bohužel velmi vzdálený od reality.

Dr. Van Tharp, uznávaný autor nespočetného množství komoditní literatury, a mimo jiné sám aktivní obchodník, ve své knize Trade your way to financial freedom uvádí, že úspěšné obchodování je 60 % psychologie, 30 % money-management a pouze 10 % vstupní strategie. S tímto nezbývá než plně souhlasit. Pokud byste někdy pátrali (jako že my si tu práci dali) po tom, jaké strategie a metody používají nejúspěšnější obchodníci světa, zřejmě byste byli zklamáni. Nejedná se o žádné "supertajné“ a "vysoce matematické“ strategie, jak se řada obchodníků mylně domnívá. V drtivé většině používají nejúspěšnější obchodníci tak základní vstupní strategie, jako jsou klouzavé průměry či několikadenní průlomy.

Pokud tedy úspěšní obchodníci používají strategie, které jsou tak snadno dostupné, a tudíž je s největší pravděpodobností používají celé zástupy dalších obchodníků, nabízí se automaticky otázka: co je tajemství, díky kterému dokáže jen tak málo obchodníků vydělávat, a tak velké množství obchodníků opakovaně ztrácet peníze – a to i v případě, že všichni používají podobné obchodní strategie? Odpovědí jsou disciplína, sebekázeň a schopnost vyrovnávat se se ztrátami. Nehledejte žádná další tajemství, můžeme vás na 100 % ubezpečit, že žádné další neexistují (a že jsme si dali práce nějaké najít!).

Jakkoliv jednoduše to může znít, jsou nedostatek disciplíny a sebekázně právě tím, co 80 % obchodníků velmi snadno přivede k (finanční) záhubě (a zbylých 20 % k netušenému bohatství). A přesto bude 80 % obchodníků tento psychologický aspekt obchodování i nadále podceňovat a žít ve svém světě iluzí, že pokud budou mít systém, který vždy určí správně směr trhu (takový systém mimochodem neexistuje a nikdy existovat nemůže), není potřeba žádné či jen minimální psychologie.

Proč jsou disciplína, sebekázeň a schopnost vyrovnávat se se ztrátami tak důležité?

Pojďme se tedy nyní podívat na tyto psychologické aspekty obchodování trochu blíže. Jako nejlepší způsob k jejich pochopení poslouží klasický příklad většiny nováčků v akciích či komoditách:

Každý nováček v komoditním a akciovém světe oplývá již od začátku neadekvátním sebevědomím a přehnaným optimismem. Je pevně přesvědčený, že přijímat malé ztráty nebude pro něho žádný problém a daleko více než možnými ztrátami se zabývá možnými zisky. Plánuje, jaké auto si koupí za svůj první velký vítězný obchod, jak bude každý rok jezdit na exotickou dovolenou a zatímco bude polehávat u moře, jeho peníze se budou bez jakékoliv práce rozmnožovat, jak bude do pár let multimilionářem. Ztrátu peněz si nepřipouští, neúspěch je nemyslitelný.

Náhodou se mu zrovna povede i několik prvních obchodů a obchodník dostane (zcela mylný) pocit, že akciové či komoditní obchodování je vlastně nesmírně snadné (my tvrdíme, že v principu je komoditní a akciové obchodování jednoduché, nikoliv snadné, což je velký rozdíl). Nováčkův optimismus je na vrcholu, zrovna tak jako jeho sebedůvěra.

Pak se ale stane zcela nečekané – po sérii ziskových obchodů přijde první obchod ztrátový. Lehce zaskočený nováček okusí svou první ztrátu, nicméně se rychle oklepe a s vědomím, že "ztráty jsou přece přirozenou součástí úspěšného obchodování“, dále raději plánuje, co vše si pořídí za zisky z dalších obchodů.

Jenomže co se nestane – další obchod je též ztrátový! A pak i další a další a další – a najednou nováček čelí něčemu, na co doposud nebyl připravený (a co je v komoditní a akciové realitě zcela běžnou praxí) – dlouhé sérii ztrát! Nakumulovaný profit z posledních obchodů se pomalu vytrácí, a co hůře, nováček už dokonce začíná ztrácet více, než doposud vydělal!

Co následuje? Největší chyba, kterou může nováček udělat. S pocitem totálního poražení přeruší nováček své obchodování. Obchodník dojde k přesvědčení, že něco musí být špatně s jeho obchodním systémem, že přece nemůže systém ztrácet tak moc a tak dlouho, a na svůj pečlivě vybíraný a testovaný systém během pouhých pár dnů zanevře.

Co se téměř vždy a téměř automaticky stane: obchod, který nováček právě vynechal, je opět další ziskový obchod – a to abnormálně ziskový obchod! Ano, přesně tak to často v komoditním a akciovém obchodování chodí – po sérii vítězných obchodů přichází série ztrátových, ale to jenom proto, aby mohla následovat další, ještě vítěznější série! Jenomže to vše náš nováček považuje za již zcela bezpředmětné, neboť ve stejný okamžik se zažíná rozhlížet po jiném systému, po takovém, který by nováček mohl považovat za "více spolehlivý“ (takový systém mimo jiné neexistuje) a ušetřil tak našeho nováčka od bolestí dalších ztrát.

A tak začne jedno nekonečné hledání – uzavřený kruh, ve kterém se nováček začne točit dokola tak rychle, že ztratí veškeré své peníze: nový systém – první ztráty – opuštění systému – další systém – další první ztráty – další opuštění systému a hledání nového… dokud nedojde k nevyhnutelnému krachu.

Co nováčka nakonec zničí?

Špatný systém? To by pak musely být všechny systémy špatné a na světě by neexistoval jediný profitující trader. Staré dobré přísloví říká: "Není špatných systémů, jen špatných obchodníků.“ Náš nováček se stal špatným obchodníkem právě v momentě, kdy vynechal kvůli ztrátové sérii další obchod (který by mu vrátil ztracené peníze zpět), a zanevřel tak na svůj dlouhodobě a pečlivě budovaný a testovaný systém.

Právě schopnost být stále konzistentní, nepanikařit a nepropadat skepsi v době, kdy se nám příliš nedaří (a takové období zažívají často i ti nejlepší obchodníci světa) se nazývá disciplína, sebekázeň a schopnost vyrovnávat se se ztrátami.

Co by se stalo, kdyby byl náš nováček schopen vyrovnávat se se ztrátami a měl dostatek sebekázně a disciplíny nepřerušit obchodování během ztrátové série a nezačal se poohlížet po jiném systému? S největší pravděpodobností by se ze série ztrátových obchodů velmi rychle zase vymanil, dostal se do černých čísel (neboli začal opět profitovat) a pokračoval tak v cestě úspěšného obchodování. Na své cestě ještě zažije tisíce ztrátových sérií, ale přesto bude po většinu času ve značném zisku.

Jakkoliv jednoduše toto může znít, jenom pár nejlepších traderů to dokáže. Těch traderů, kteří konzistentně vydělávají obrovské peníze, ty samé peníze, které 80 % špatných obchodníků v trzích ztrácí.