Klíčové faktory investic - likvidita a riziko

Likvidita

Dalším vrcholem investičního trojúhelníku je likvidita. Likvidita investice určuje, jak snadno a jak rychle se dá investice prodat, a to stále za dobrou cenu. Když budeme mít dům a budeme ho chtít dobře prodat, budeme k tomu potřebovat několik měsíců času. Když ho budeme chtít prodat během několika týdnů, třeba se nám to podaří, ale odrazí se to na ceně. Určitě by byla nižší. Likvidita investice do nemovitostí není příliš dobrá.

Když budeme mít peníze na běžném účtu, můžeme je mít k dispozici ještě ten samý den. Likvidita běžného účtu je výborná. Likvidita je spíše pocitová veličina a neměří se přesně jako výnos a riziko, které mají pro svůj výpočet přesnou metodiku. Např. stavební spoření je primárně určeno na 5 let, ale je možné ho ukončit dříve. Dřívější ukončení s sebou nese ztrátu státní podpory a tím pádem rapidní pokles výnosu. Omezení likvidity se projevuje nejvíce u produktů, kde je nějaká forma státní podpory. Např. podpora penzijního připojištění je vázána na věk účastníka a je omezena i minimální doba spoření.

Nižší likviditou investice (pomalejším přístupem k penězům) na sebe bereme jistá omezení. Za tato omezení chceme náhradu. Touto náhradou je nejčastěji vyšší výnos investovaných peněz. Tento princip je dobře vidět u termínovaných vkladů v bankách. Termínovaný vklad na 1 měsíc má nižší roční sazbu než termínovaný vklad na 1 rok.

Státem „dotované“ produkty mají (díky podporám) vyšší výnos než jiné srovnatelné investice. Výnos penzijního připojištění je vyšší než výnos srovnatelného dluhopisového fondu. Státní podpora je vykoupena nižší likviditou investice.

Riziko

I kdybychom přesně nevěděli, jak chápat riziko u investice, určitě na nás bude slovo riziko ve spojení s investicí působit nepříznivě. Víme, že je to něco negativního, něco, čemu bychom se měli vyhnout. První, co nás ve spojení s rizikem může napadnout je riziko ztráty investované částky. Riziko krachu. Z některých starších filmů můžeme znát slovní spojení „hrál na burze“. Film pak pokračuje buď pohádkovým jměním nebo častěji tím, že se přijde o všechno.

Opatrnosti při investování vlastních peněz není nikdy dost. Vždy musíme mít na paměti případy, kdy investoři naletěli a svěřili svoje peníze podvodníkům. V této knize se nebudeme těmito případy zabývat. V historii jich bylo tolik, že by se to do této knihy nevešly. Budeme předpokládat, že čtenáři jsou natolik investičně vzdělaní, že levným trikům, které vedou ke ztrátě investovaných peněz, nenaletí. Zároveň doufáme, že investiční prostředí v naší republice bude čím dál tím lepší a že se nebudou opakovat případy vykradených fondů v takové míře, jak tomu bylo v minulosti.

Víme, že tento předpoklad je velice silný, protože neustále se objevují projekty, které jsou od samého počátku určeny k neúspěchu, ale slibují obrovské zisky. Jsou lidé, kteří uvěří těmto slibům, svěří jim své peníze a potom spláčou nad výdělkem. Podvody v minulosti byly, jsou i v současnosti a bylo by bláhové se domnívat, že nebudou v budoucnu.

Riziko v investičním prostředí je chápáno jako nejistota budoucího výnosu. Když uložíme do banky na termínovaný vklad s pevným ročním úrokem 2 % ročně 100 000 Kč, víme, že za rok dostaneme výnos 2000 Kč. Tento výnos je jistý. Alespoň do té míry, do jaké míry je jisté, že banka nezkrachuje. Místo pevné roční sazby můžeme zvolitměsíční a každý měsíc budeme vklad obnovovat. Úroková sazba se bude každý měsíc měnit podle toho, jak se budou sazby na trhu vyvíjet. Kdyby v prvním měsíci byla úroková sazba také 2 % (ročně), jaký by byl výnos po roce? Nevíme. Nevíme proto, že nevíme, jak se budou vyvíjet úrokové sazby v budoucnu. Nevíme, jaké budou sazby pro 2. měsíc, 3. měsíc… Kdyby se sazby neměnily, měli bychom za rok výnos také 2 %. Ale sazby se mohou měnit, a to jak nahoru, tak dolů.

Rádi bychom věděli, kolik vydělá naše investice, když budeme investovat do akcií. Investice do akcií za posledních 80 let na americkém trhu (index S&P 500) vynesla v průměru 11,24 %. V průměru. Ale kolik vynesla v jednotlivých letech?

Akcie vynesly v průměru něco málo přes 11 %. Bylo ovšem hodně málo let, kdy se výnos těmto 11 % velice těsně přiblížil. Byly roky, kdy index vynesl 50 % za rok nebo také ztratil přes 30 % za rok. Kdybychom investovali na rok (jakýkoli libovolný, náhodně vybraný), náš výnos by se asi hodně lišil od průměru 11 %. Ne všechny investice jsou ale tak rizikové, jako jsou akcie.

Např. výnosy peněžního trhu byly nejčastěji v intervalu od 0 % do 5 %. Hojně se ještě vyskytovaly v intervalu od 5 % do 10 % a zcela výjimečně byly vyšší. Nikdy v historii nebyly výnosy záporné. Tyto charakteristiky odpovídají situaci na peněžním trhu USA za posledních 80 let.

se nejčastěji dosahovalo výnosů mezi 0 % a 5 %, ale byly zde odchylky na obě strany. Celkem často se vyskytovaly výnosy nad 10 %, ale i ztráty v intervalu od 0 % do 5 % a od 5 % do 10 %. Tato čísla odpovídají opět trhu USA.

U akcií je možno v ročním horizontu očekávat výnos „jakýkoli“. Velice často se výnos pohyboval v intervalu od –10 % do +35 %. V některých letech se nevešel ani do takto širokého intervalu. O výnosech peněžního trhu se dá říci, že výnosy byly nejkoncentrovanější a soustředěné blízko své průměrné hodnoty (4,16 %). Byly málo rozptýlené. Na druhé straně výnosy akciové byly hodně rozptýlené, málo soustředěné kolem své střední hodnoty.

Aniž bychom přesně definovali, co je riziko, asi intuitivně chápeme, že riziko akcií je vyšší než riziko peněžního trhu. Co má větší rozptyl, má i větší riziko. A přesně tak je riziko charakterizováno. Matematická statistika zná veličiny jako je „rozptyl“ nebo „směrodatná odchylka“. Přesně ty se používají k popisu rizikovosti investice.

S použitím matematické statistiky a veličin jako je střední hodnota a rozptyl je možno určit interval, v jakém se pravděpodobně bude výnos dané investice v budoucnu pohybovat. Dá se např. říci, že výnos akcií bude s pravděpodobností 80 % v intervalu od –12 % do + 35 %. V 10 % případů bude výnos nižší, v 10 % případů bude výnos vyšší. Sice se nedá přesně říci, jaký bude výnos v příštím roce, ale dá se říci, s jakou pravděpodobností bude v jakém intervalu. Existuje však jistá možnost, že zhodnocení bude mimo určený interval (bude vyšší nebo nižší). Jestliže chceme mít vyšší jistotu, že určíme ten správný interval, musíme ho rozšířit. Např. s pravděpodobností 95 % bude zhodnocení v intervalu od –25 % do +47 %.

Tabulka: Střední výnos historických výnosů a jejich rozptyl pro jednotlivé typy investic

Peněžní trh Vládní dluhopisy Akcie průměrný výnos 4,16 % 5,31 % 11,24 % rozptyl 3,11 % 8,15 % 18,52 % interval, kam patří 80 % hodnot min 0,17 % -5,13 % -12,49 % max 8,15 % 15,75 % 34,98 % interval, kam patří 90 % hodnot min -0,96 % -8,09 % -19,22 % max 9,28 % 18,70 % 41,71 % interval, kam patří 95 % hodnot min -1,94 % -10,66 % -25,06 % max 10,26 % 21,27 % 47,55 %

Tabulka se dá dobře použít pro určení rozptylu výnosu a dá se použít při hledání odpovědi na otázku: „Jaké zhodnocení se dá očekávat?“. I tato tabulka ukazuje na investiční pravidlo, že vyšších výnosů je možné dosáhnout pouze v případě vyššího rizika. Pro peněžní trh platí, že přibližně každý desátý rok je výnos nižší než 0,17 %. Kdežto u akcií je potřeba počítat s tím, že každý desátý rok bude výnos nižší než 12 % ztráta. Dokonce každý dvacátý rok je třeba počítat s výnosem nižším než minus 19 %.

Výpočty obsahují několik nepřesností a nesplněných předpokladů, ale přesto celkem dobře odpovídají skutečným datům. Např. výnos akcií byl za posledních 80 let opravdu 4krát nižší než –19,22 %, což je v souladu s provedenými výpočty.