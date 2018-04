Klid před bouří? Setřeseme strach z rizika?

Výsledky fondů vypovídají o nepříliš úspěšném týdnu. Akciové trhy se držely při zemi, až koncem týdne potěšily např. zprávy o zaměstnanosti v USA. Hlavním tématem ekonomických debat stále zůstává vliv vysoké ceny ropy, kterou nesnížilo ani prohlášení o zvýšení těžebních limitů zemí OPEC, ale spíše údaje o amerických zásobách. Přesto cena ropy stále stoupá, což způsobuje výrazný nabídkový šok hlavně pro nejrozvinutější ekonomiky.

Z akciových fondů se nejvíce dařilo fondu ČSOB Akciový mix, který si připsal +0,56 %. Druhým fondem, který se udržel nad nulou byl ČPI fond ropného a energetického průmyslu (+0,17 %). Ostatní fondy bohužel zůstaly v záporném teritoriu. Na opačném konci žebříčku tak skončily IKS Světových indexů (-2,19 %), ISČS Eurotrend (-1,97 %) a ČPI Nové ekonomiky (-1,54 %), které ztrácely více než relevantní indexy (S&P 500: +0,16 %, DJ Stoxx 50: +0, 75 %, Nasdaq: -0,4 %).

Akciové fondy však potěšily a překvapily něčím jiným. Nejenže všechny akciové fondy si připsaly za týden kladné čisté prodeje, ale celkem do nich investoři nově umístnili vysokých 159 mil. Kč. Největší zásluhu na rekordním nárůstu má ČPI globálních značek, u kterého převážily nové prodeje nad odkupy o celých 100 mil. Kč. Druhé a třetí místo patří ČPI fondu farmacie a biotechnologie (+30 mil. Kč) a ISČS Sporotrendu (+20 mil. Kč).

U dluhopisových fondů byla situace stejně málo potěšující. Z fondů určených pro retailové investory se pouze ČPI korporátních dluhopisů (+0,01 %) udržel alespoň mírně nad nulou. Ostatní fondy více či méně ztrácely. Zajímavý je vývoj žebříčku výkonností v ročním horizontu. Stále nejvýkonnějším fondem zůstává ČPI korporátních dluhopisů (+1,39 %), avšak na druhém místě se již třetí týden drží IKS Plus bondový (+0,86 %). Na spodním konci vystřídal ISČS Trendbond (-1,88 %) fond IKS Dluhopisový s výkonností -3,65 %. Rizikovější fondy IKS Plus bondový a ISČS

Nová investiční hra o

Škodu Octavii Zkuste si investování nanečisto a vyhrajte

!!!Octavii!!!

Trendbond tak na nejnižších příčkách vystřídaly konzervativnější dluhopisové fondy IKS Dluhopisový,(-1,98 %) a(-1,95 %). Tato změna však nemusí být trvalá, neboť i nedávná historie ukázala, že právě fondy zaměřené na okolní země (Polsko, Maďarsko) jsou mnohem vícea dochází u nich k výrazně většímu rozptylu krátkodobých výkonností.

I dluhopisové fondy mohly povzbudit údaji o čistých prodejích, i když ne takovým způsobem, jako fondy akciové. Záporné čisté prodeje u dluhopisových fondů se totiž postupně snižují. V uplynulém týdnu z dluhopisových fondů investoři odebrali „jen“ 110 mil. Kč.

U fondů peněžního trhu také žádné překvapení nepřišlo, snad až na to, že dva největší fondy skončily týden v mírném záporu. Například v měsíční výkonnosti jsou však již všechny peněžní fondy v černých číslech a v ročním horizontu dosahují bez výjimky lepší výkonnosti než nejúspěšnější dluhopisový fond.

U smíšených fondů jsme byli tentokrát svědky největších odkupů za týden. Ze dvou fondů investiční společnosti ČP Invest (ČPI Český a ČPI Moravskoslezský), o kterých společnost rozhodla, že se sloučí s dluhopisovým fondem ČPI korporátních dluhopisů, odteklo za týden celkem 130 mil. Kč.

Celkové čisté prodeje za domácí fondy ze statistiky UNIS skončily na velmi pěkné hodnotě 83,6 mil. Kč, když odkupy u smíšených a dluhopisových fondů tradičně vyrovnával kromě akciových fondů i ISČS Sporoinvest (+189 mil. Kč). Do fondů KBC domácí investoři investovali za týden celkem 194,8 mil. Kč, opět ve známě struktuře, kdy nejvíce získaly: 69 mil. Kč fond KBC Multi Cash ČSOB CZK a 75,8 mil. Kč zajištěné fondy. Je to sice méně než minulé týdny (např. předchozí týden získala trojice zajištěných fondů 140 mil. Kč) zvláště když v uplynulém týdnu se nabídka rozrostla o další dva fondy – nicméně i tak trojice fondů, u kterých nyní končí zvýhodněné upisovací období, získala celkem 545 mil. Kč.

Zajištěné novinky z ČSOB

Současná nabídka se skládá ze dvou fondů, tentokrát s odlišnou konstrukcí. Klasickou stavbu má ČSOB Světový Click+ 11 (fond s pořadovým číslem 10 se prodává na pobočkách Poštovní spořitelny). Opět zde nalezneme minimální garantovaný výnos (8 %), maximální dosažitelný výnos (40 %) a připisované výkonnosti za jednotlivá období během investičního horizontu, který činí 5 let a 4 měsíce, odvozené od koše indexů skládajícího se rovným dílem z DJ Eurostoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 a FTSE. Nárůst v každém z pěti období se započítává pouze do 8 %, pokles pouze do výše -3%.

Druhý fond je více neobvyklý, což potvrzuje i pořadové číslo 2. U fondu ČSOB Reverzní Click 2 se totiž celková výkonnost v průběhu doby nenačítá z příznivého výsledku trhů, ale naopak od maximální hodnoty se odečítá negativní vývoj na trhu. Od maximálního výnosu 55 % se průběžně odečítají měsíční poklesy indexu DJ Eurostoxx 50 (je garantovaná pouze 100% návratnost vložené investice). Fond má však výrazně kratší investiční období, pouze 3 roky. Upisovací období obou fondů trvá do 16. července, minimální investice činí 10 tis. Kč. Vstupní poplatek činí 2 % z investice.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČSOB Akciový Mix 0,56% IKS Světových indexů -2,19% ČPI F. ropného a energ. pr. 0,17% ISČS EUROTREND -1,97% ČPI F. farmacie a biotech. -0,27% ČPI Fond nové ekonomiky -1,54% Dluhopisové ČSOB nadační 0,12% ISČS TRENDBOND -1,04% ČPI korp. dluhopisů 0,01% IKS Plus bondový -1,00% ČSOB Bond Mix -0,01% ISČS SPOROBOND -0,46% Fondy fondů ISČS GLOBALTREND -0,48% IKS Fond fondů -1,97% Peněžního trhu ČSOB výnosový 0,03% IKS Peněžní trh -0,02% ČPI Peněžní 0,03% ISČS SPOROINVEST -0,01% Živnobanka Sporokonto 0% Smíšené J&T OPPORTUNITY CZK 1,31% ISČS Výnosový -1,99% ČSOB středoevroproský 0,54% ISČS SPOROMIX 5 -1,73% ČSOB Fond bohatství 0,17% Živnobanka dynamický -1,27% Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 189,0 ČPI Český -90,2 ČPI globál.značek 100,1 ISČS SPOROBOND -53,4 ČPI F. farmacie a biotech. 30,0 ČPI Moravskoslezský -40,1

Zdroj: UNIS ČR