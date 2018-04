Klient Private Investors nic nedostane

Soud se jeho žalobou začal zabývat po čtvrt roce. Novák tvrdí, že komise zanedbala dozor nad kapitálovým trhem, když nezakročila proti obchodníkům s cennými papíry, kteří porušovali předpisy, zkrachovali a investice klientům nevrátili.

V Private Investors zůstala například po bankrotu v květnu 2001 asi miliardová díra. Podobným způsobem se snaží domoci náhrady za ztráty, které utrpěli v souvislosti s krachem makléřské firmy, dalších asi třicet lidí .

Šlo o první spor tohoto druhu, který se v Česku dostal před soud. Jeho počáteční kolo však podle očekávání skončilo rychle a pro komisi dobře.

Soud konstatoval, že konkurs Private Investors ještě neskončil, a tak není jasné, zda a v jakém rozsahu budou její klienti odškodněni.

Nelze tedy přesně zjistit, jak velká škoda jim po vypořádání všech pohledávek zbankrotované firmy skutečně vznikne, uvedl Český rozhlas.

Právník pana Nováka si vzal čas na prostudování spisu a zvažuje odvolání proti verdiktu.

Jaká je vina komise, to se zatím neví

Názoru na to, zda komise pochybila a spoluzavinila ztráty investic stovek lidí, se však klienti-investoři v soudní síni zatím nedočkali.



Už přelíčení v minulém týdnu se totiž podrobněji než samotnému postupu hlídače kapitálového trhu v případě Private Investors věnovalo sporu o to, zda jsou vůbec jeho někdejší klienti poškozeni.

To, zda komise v dohlížení na Private Investors zaspala, se tedy neřešilo. Komise pro cenné papíry přišla k soudu s tvrzením, že klienti vůbec poškozeni nejsou a ten, který žádá 709 tisíc korun, tedy po ní chce něco, nač nemá nárok.

Zda klienti Private Investors bankrotem firmy utrpěli, totiž podle komise rozhodne budoucnost: až skončí konkurz a vyjasní se, zda se jeho správkyni nepodaří vrátit do firmy peníze z USA, kde zůstala část majetku českých investorů.

Právní zástupce komise se také snažil napadnout formální nedostatky žaloby. Zpochybnil dokonce výpis z evidence Private Investors, kterou poškozený klient předložil jako důkaz o své škodě.

"Může to být papír vytištěný doma na počítači, neprokazuje vznik škody," prohlásil na začátku jednání Roman Dvorský.

Soudkyně k tomu ještě připomněla, že výpis je v angličtině, což český soud nemusí vůbec přijmout jako důkaz.

Každý ze stovek klientů Private Investors má stejný výpis, který říká, jak vypadala jejich investice těsně před krachem makléře. Je to pro ně jediný důkaz o tom, že jim firma něco dluží.

Dokud Private Investors "žilo", komise nikdy neřekla, že má v nepořádku evidenci a posílá lidem nevyhovující dokumenty. Advokát poškozeného klienta Jiří Herczeg proto považuje nynější tvrzení komise za varující.

"Pokud nyní komise popírá relevanci výpisů, pak zároveň říká, že lidé nemají nárok ani na peníze z konkurzu ani na náhradu z Garančního fondu. Vždyť evidence prošla její kontrolou. Doufám, že si uvědomuje, co by takový postoj regulátora znamenal," reagoval u soudu.

Soudkyně 6. ledna nedovolila vyslechnout svědky a doplnit důkazy, o což žádala žaloba. Nepřečetla v síni ani důkazy, které jí klient proti komisi snesl. Vyhověla tak komisi, jejíž právník od začátku žádal o přerušení dokazování a zamítnutí žaloby.

Herczeg je přesvědčen, že lidé, kteří přišli o peníze u Private Investors, jsou poškozeni už nyní, a to bez ohledu na to, zda se podaří část peněz v budoucnu do Česka vrátit. Nesprávný postup komise k tomu podle něj výrazně přispěl.