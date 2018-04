Klienti, chtějte víc! Máte na to nárok.

Prvního května 2004 vstoupila v platnost některá ustanovení zákona o pojistné smlouvě, týkající se ochrany spotřebitele, z nichž nejzajímavější pro běžné občany jsou zvýšené nároky na informační povinnost pojišťoven před uzavřením pojistné smlouvy a během jejího trvání.

Ukazuje se však, že tyto obecně definované paragrafy využily pojišťovny ke svému prospěchu a neuvádějí tolik informací, resp. v takové podobě, jak mnozí očekávali. Mimo jiné tyto skutečnosti vedly k uspořádání semináře o informační povinnosti a nové legislativě v pojišťovnictví u nás.

K lienti, stěžujte si!

Diskusi otevřel dr. Vladimír Přikryl, jeden z tvůrců zákona a zástupce ministerstva financí. Ten poukázal na skutečnost, že se chování pojišťoven nezmění ihned po přijetí zákona. Obecná legislativa je dle jeho názoru nutná, informační povinnost ze strany pojišťoven je definovaná stejně jako například v Německu či Rakousku. V rámci jednotné evropské legislativy a jednotného evropského pasu není důvod vytvářet legislativu odlišnou od zbytku Evropy. Rozdílná, a také velmi zásadní, je však celková kultura pojistného trhu. Vyjmenované trhy se vyvíjely několik desetiletí, zatímco trh v Čechách pouze několik let.

I když se o zřízení finančního arbitra pro oblast pojištění teprve diskutuje, dr. Přikryl zdůraznil, že ze zákona o pojišťovnictví je ministerstvu financí nařízena ochrana spotřebitele. Apeloval proto na všechny klienty, že již dnes mají možnost stěžovat si na pojišťovny i na zprostředkovatele. Například od 1. ledna 2005 budou muset pojišťovny sdělit do jednoho měsíce aktuální velikost odkupného (částka vyplacená při předčasné výpovědi smlouvy). Pokud tak pojišťovna neučiní, ministerstvo financí jí udělí pokutu. Dokazovací povinnost je ale na straně klienta. Všechna poškození by tak měla být dokazatelná, klient by měl mít veškerá doporučení a informace řádně zdokumentované.

V íce informací: konkurenční výhoda

Na dr. Přikryla navázal prof. Jaroslav Vostatek z katedry pojišťovnictví Technické univerzity v Liberci. Řekl, že ve srovnáním s tím, co tady klientům bylo sdělováno po desetiletí, se jedná jednoznačně o vývoj pozitivním směrem. Dále uvedl, že v době monopolu České pojišťovny se z pojistných podmínek občan nic nedozvěděl. Pokud chtěl někdo získat více informací o „zajíci v pytli“, musel mít k dispozici likvidační schémata či plnění plánů pojišťovny. Profesor Vostatek dále poukázal na degeneraci trhu, kterou zapříčinil hmotný dozor ze strany ministerstva financí. Ten byl odstraněn teprve před pěti lety. Pojistné podmínky všech pojišťoven na trhu totiž vychází ještě z doby, kdy jejich znění ministerstvo centrálně schvalovalo. V Evropě mají pojistné podmínky výrazně „lidštější“ podobu. Místo pojmů pojistitel a pojištěný zahraniční pojišťovny užívají slova „my“ a „vy“ apod.

PhDr. Vladimír Přikryl a Ing. Martin Zemánek na semináři o informačních povinnostech pojišťoven

Za základní klíč ke kultivaci trhu považuje pan profesor stejně jako dr. Přikryl chápání informací jako konkurenční výhody ze strany pojišťoven. Jedině pokud budou občané vyžadovat více informací a dávat přednost pojišťovnám, které sdělí více než ostatní, můžeme očekávat zvyšování kultury pojistného trhu. Nebezpečná je však v tomto ohledu role české asociace pojišťoven, kde by mohlo dojít ke sjednocení postupu všech pojišťoven. To by mohlo vyústit v dohodu podobnou kartelu. Oba dva se také shodli na nesmyslném vyčlenění penzijního připojištění ze životního pojištění. Přestože penzijní fond není nic jiného než specializovaná životní pojišťovna, informační povinnost se na penzijní fondy a penzijní připojištění vůbec nevztahuje.

V yčíslit lze všechno

Jak dopadl sen o informační otevřenosti pojišťoven?

Více ZDE.

Ve stejném duchu jako oba předchozí řečníci pokračoval i odpovědný pojistný matematik pojišťovny Aviva, dr. Karel Veselý. Ten předpokládá dva možné scénáře sdělování informací klientům. Buď pojišťovny budou chápat informační povinnost jako pouhé splnění zákonných norem, anebo se budou více či méně odchylovat za účelem získání konkurenční výhody. Následovala krátká exkurze po Británii (nejrozvinutějším pojistném trhu v Evropě). Dr. Veselý se v jejím průběhu zmínil, že dokument určující co má být klientovi před podpisem smlouvy sděleno v Británii, obsahuje na 140 stran. Jeho příspěvek se však hlavně zaměřil na to, jak je pro pojišťovnu obtížné (nebo naopak snadné) uvést všechny informace pro potřeby klientů. Soustředil se zejména na vyčíslení již zmíněného odkupného před sjednáním kapitálového životního pojištění a. Zatímco investiční životní pojištění je z pohledu transparentnosti poplatků průhlednější, uje definice odkupného v pojistných podmínkách pouze obecná. Klient se tedy nedozví nic konkrétního. Co však brání pojišťovnám užívání tabulek či grafů nahrazujích složité vzorce také u těchto dávkově definovaných produktů? Kromě neochoty a tabu o poskytování choulostivých informací, vlastně nic.

Informační povinnost pojišťoven zatím nevedla ke kultivaci trhu. Všichni zúčastnění shodně vyjádřili zbožné přání, aby tento stav netrval příliš dlouho. Kdo první vyjde klientům vstříc? Hlavní úlohu hrají běžní občané. Musejí aktivně vyhledávat informace a vědět, že se mohou bránit. A co říci na závěr? Jděte do pojišťovny, kde vám řeknou nejvíce. Pokud vám neřeknou to, co mají, okamžitě si stěžujte. Nebudeme-li tak všichni činit, budeme nadále jen loutky pojišťoven hrajících jejich divadlo.

Může dle vašeho názoru vést zvýšení informační povinnosti pojišťoven a zprostředkovatelů ke kultivaci pojistného trhu? Myslíte si, že změna chování klientů přinutí pojišťovny ke změně chování? Děkujeme za vaše názory a připomínky.