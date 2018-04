Klienti KTP mohou přijít o peníze kvůli promlčení

Zprávu odvysílala i televize Nova a vyvolala paniku u těch klientů, kteří spoléhají na Garanční fond s tím, že jejich prostředky jsou u něj pojištěny. Podle některých informací měla promlčecí lhůta vypršet už v březnu minulého roku, což se ale samozřejmě nestalo.

V oznámení se mluví o tom, že nejlepší cestou, jak od fondu peníze dostat, je již zmiňované podání žaloby. Jako důkaz je uveden příklad pana J. K., který soudní spor s Garančním fondem bez problémů vyhrál a dostane zaplaceny jak své peníze, tak i úroky z prodlení.

Zbytečný poplach

Podle vyjádření Garančního fondu (GF) jde ale pouze o poplašné zprávy, které nemají žádné opodstatnění a jsou navíc zavádějící. GF na svých stránkách uvádí, že lhůta pro zahájení výplaty náhrad byla se souhlasem tehdejší Komise pro cenné papíry posunuta na 21. 6. 2003 a tedy promlčecí lhůta končí 22. 6. 2008.

Dalším argumentem GF je, že finanční pomoc státu, na jejímž základě by byl fond schopen všechny klienty odškodnit, závisí na novele Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Jeho poslední novelizace je v platnosti už od nového roku, ale stále se nic neděje.

Ministerstvo financí by na jejím základě mělo poskytnout fondu nevratnou dotaci 1,3 miliardy korun, která by mohla pokrýt všechny jeho závazky vůči klientům KTP.

"Za této situace mají výzvy k podávání žalob na fond smysl především pro advokáty žalobců, ale nikoli pro klienty KTP, kteří plnění svých nároků obdrží i bez řešení soudní cestou. Žaloby na fond znamenají další zatížení státního rozpočtu, tj. zbytečné výlohy pro všechny občany, daňové poplatníky,“ říká se ve vyjádření fondu. Klientů, kteří mají nárok na výplatu náhrad, je podle GF asi 18 tisíc.

Ano, pokud by se žaloby nepodávaly, ušetřily by se peníze, ale klientům KTP se není co divit. Je těžké uvěřit tomu, že když fond nestihl vyplatit většinu majetku za posledních pět let, stihne to v průběhu několika měsíců. Na druhé straně je pravda, že v minulosti, když se blížila doba promlčení například v případě společnosti Private Investors, se prostředky nakonec našly a klienti dostali všechny peníze zpět.

Od Garančního fondu by měli klienti dostat 90 %

Přesto už GF registruje přes devět tisíc žalob klientů KTP a jejich počet roste. Rostou tak i úroky z prodlení a celková dlužná suma (zhruba o sto milionů korun ročně). I proto je v zájmu všech stran, aby se spor vyřešil co nejdříve.

