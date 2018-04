Klienti KTP se odškodnění zatím nedočkají

Tato částka ale bude stačit jen na náhrady pro klienty firem, které zkrachovaly ještě před Quantem.

"Ze zákona tu půjčku poskytnout musíme. Materiál pro vládu se dokončuje," říká mluvčí ministra Jaroslav Dědič. I kdyby Sobotka tentokrát ministry přesvědčil, klienti KTP se náhrad jen tak nedočkají.

"Nebude to stačit, 169 milionů dáme klientům Private Investors. Jen příprava agendy pro KTP nás bude stát 10 milionů. Musíme na podzim říci vládě o další peníze," říká šéf fondu Jiří Korb.

V letošním rozpočtu je sice pro klienty krachlých makléřů připraveno 750 milionů, jenže ministři brzy svedou boj o to, kde se bude škrtat kvůli reformě veřejných financí, a tak není jisté, zda je uvolní.

Fond začal vyplácet klienty KTP minulý týden. Několika nejstarším klientům dal symbolicky po tisícikoruně a tím výplata skončila.

Zcela nové světlo by však do odškodňování klientů státem mohl vnést nový konkurzní správce KTP Quantum. Zkoumá totiž, zda by mohl klientům vrátit akcie firem Soliter a Chemopharma. "Pokud se prokáže, že byly koupeny z jejich peněz, vrátíme jim je," říká advokát, který s ním pracuje.

Akcie mají pořizovací hodnotu 400 milionů. Kdyby dostali zpět i akcie Médeia Bohemia, které KTP koupilo téměř za miliardu, nemusel by jim garanční fond tyto investice nahrazovat.

Celkem lidé KTP svěřili víc než dvě miliardy korun.